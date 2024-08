Sau "mẫu nhí đẹp nhất thế giới" Ella Gross và "tiểu Park Min Young" Gawon, mới đây THE BLACK LABEL tiếp tục công bố thành viên thứ 3 cho nhóm nữ tân binh MEOVV. Mảnh ghép thứ 3 của MEOVV gọi tên Sooin, sinh năm 2005, người Hàn Quốc.

Khác với hình ảnh sang chảnh, kiêu kỳ mà Ella Gross và Gawon thể hiện, Sooin chính là khía cạnh trẻ trung, tinh nghịch khác biệt. "Cô mèo" thứ 3 của nhóm MEOVV khiến dân tình đứng ngồi không yên sau khi được THE BLACK LABEL tung video trailer và ảnh profile.

MEOVV - Thành viên Sooin

Trong video trailer dài gần 2 phút, Sooin không chỉ khoe trình diễn xuất qua những cảnh hành động và biểu cảm mà còn thể hiện khả năng vũ đạo đáng gờm. Tân binh sinh năm 2005 là học sinh trường nghệ thuật SOPA, gia nhập công ty làm thực tập sinh từ năm 2019.

Chuyển động cơ thể linh hoạt, những bước nhảy nhẹ nhàng dứt khoát của Sooin lập tức gây ấn tượng với fan nhảy. Theo nhiều dự đoán, Sooin sẽ đảm nhận vị trí nhảy chính, thiên về vũ đạo trong đội hình nhóm nữ mới của Teddy.

Mảnh ghép mới của MEOVV - Sooin

Thực hiện cảnh hành động, lộn nhào không kém diễn viên chuyên nghiệp

Khả năng nhảy được đánh giá cao

Sooin được dự đoán sẽ là main dancer

Biểu cảm ánh mắt ấn tượng của nữ tân binh

Sooin gây chú ý khi có khuôn mặt "hao hao" Suzy, nhất là khi cô nàng để tóc mái bằng. Chiều 26/8, THE BLACK LABEL tung ảnh profile Sooin. Vóc dáng cao ráo, ánh mắt thu hút của Sooin lần này lại được so sánh với đàn chị BLACKPINK Lisa. Nhiều người nhận xét, Sooin là sự kết hợp hoàn hảo giữa "đường nét Suzy" và "thần thái Lisa". Nữ tân binh chưa debut đã sớm có lợi thế hơn người, dân tình lại càng nôn nao chờ đến ngày THE BLACK LABEL cho ra mắt nhóm mới vào tháng 9.

THE BLACK LABEL tung ảnh profile cho Sooin

Cận cảnh visual cực phẩm của nữ tân binh

Sooin có đường nét như "tiểu Suzy"

Nhưng thần thái lại gây liên tưởng đến Lisa

MEOVV hiện đang chiếm trọn tâm điểm truyền thông dù chưa chính thức ra mắt. Với 3 thành viên đã công bố, nhóm được nhận xét là "tân binh nghìn máu". Các thành viên nhận về cơn mưa lời khen nhờ visual và thần thái chuyên nghiệp, đầy tố chất siêu sao. Mỗi cô gái là một màu sắc nổi trội khó trộn lẫn.

Dân tình ngưỡng mộ khả năng tìm nhân tài của Teddy

Hiện tại, còn 2 thành viên nữa là MEOVV sẽ chính thức hoàn thành đội hình. Cư dân mạng không khỏi thán phục khả năng chiêu mộ "ngọc quý" của nhà sản xuất chính Teddy. Sau BLACKPINK, đây là nhóm nữ hiếm hoi được đánh giá có hình ảnh thời thượng, hiện đại hợp thời trang cao cấp ngay từ ấn tượng đầu tiên.

Nhận xét của cư dân mạng về Sooin:

- Trong số các thành viên xuất hiện cho đến giờ thì chắc em này cuốn hút nhất.

- Xinh thiệt, hơn cả mong đợi của mình.

- Ngay cả khi Ella xuất hiện thì tôi cũng chỉ thấy xinh và cho qua, nhưng bạn này hợp gu thật.

- Cứ tưởng là Kazuha

- Hao hao Suzy với Yoon Eun Hye.

- Nhìn mà cứ nghĩ đến Lisa.

- Là sự kết hợp hoàn hảo giữa Suzy và Lisa.

- Em này chưa debut đã đầy lợi thế hơn người. Tôi hiểu vì sao nhóm này gây tò mò.

- Ngưỡng mộ cách chọn người của Teddy. Cảm giác đây sẽ là nhóm nữ cực phẩm nhất.

- Đường nét Suzy, thần thái Lisa.