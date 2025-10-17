Đà Nẵng: Thêm nhiều hành trình tour mới sau sáp nhập

Việc hợp nhất địa giới hành chính đã giúp Đà Nẵng hình thành quỹ tài nguyên du lịch đồng bộ gồm biển - bán đảo - đô thị sông Hàn kết nối liền mạch với phố cổ, đảo, rừng dừa, làng nghề… Từ đó, nhiều hành trình tour được mở rộng từ Sơn Trà, Bà Nà đến Hội An, Cù Lao Chàm và Cẩm Thanh. Đáng chú ý, sau sáp nhập, các tour mới được mở rộng gắn với di sản văn hóa thế giới như đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, danh thắng Ngũ Hành Sơn, tạo nên chuỗi hành trình "từ di sản đến biển đảo" giàu bản sắc miền Trung.

Hiện thành phố đã xây dựng mạng lưới hơn 50 điểm du lịch xanh và sinh thái đặc sắc, gồm 6 khu bảo tồn, vườn quốc gia, 14 làng du lịch, 8 khu du lịch cộng đồng, 14 khách sạn đạt chuẩn xanh...

Nhằm duy trì sức hút trong mùa cao điểm cuối năm, Đà Nẵng khởi động chiến dịch quảng bá quy mô lớn "Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới". Chiến dịch tập trung vào năm chương trình mũi nhọn: "Tận hưởng Đà Nẵng - Đa trải nghiệm mới", "Ba hộ chiếu trải nghiệm", "Hành trình sự kiện và lễ hội", "Tôi yêu Đà Nẵng", cùng chính sách ưu đãi riêng cho khách MICE và du lịch cưới.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 14,4 triệu lượt khách, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt (tăng 27,4%). Doanh thu lưu trú đạt 15.072 tỷ đồng, tăng 33,2%. Với đà tăng trưởng mạnh, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón hơn 17,3 triệu lượt khách trong năm nay, hướng đến vị thế "trung tâm du lịch xanh - MICE - nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á" trong giai đoạn mới.