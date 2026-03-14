Cứu bé sơ sinh 30 giờ tuổi mang nhóm máu hiếm ở TPHCM

Ngày 14-3, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết vừa cứu kịp bé trai sơ sinh 30 giờ tuổi do bất đồng nhóm máu hiếm.

Bên cạnh thay máu, bé còn được chiếu đèn cường độ cao,

Bé trai nặng 3,8 kg, sinh đủ tháng và chào đời trong niềm vui của gia đình. Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ đầu sau sinh, da của bé bắt đầu chuyển vàng bất thường. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 khi mới 30 giờ tuổi.

Tại bệnh viện, tình trạng của bé đã trở nên nghiêm trọng khi vàng da lan đến lòng bàn tay, bàn chân, chỉ số bilirubin trong máu tăng cao vượt ngưỡng nguy hiểm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị tan máu miễn dịch do sự kết hợp của ba yếu tố: Bất đồng nhóm máu hệ ABO, bất đồng yếu tố Rh (Rhesus) rất hiếm gặp và mẹ chưa được dự phòng Anti-D trước sinh.

Bé bất đồng nhóm máu hệ ABO phối hợp cùng hệ Rh (Rhesus) âm rất hiếm gặp

Trước nguy cơ tổn thương não không hồi phục, các bác sĩ xác định phương pháp điều trị hiệu quả nhất lúc này là thay máu.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị không hề đơn giản. Các mẫu máu thử phản ứng chéo nhiều lần bị kết tủa do kháng thể trong máu bé quá mạnh khiến việc tìm túi máu phù hợp trở nên vô cùng khó khăn. Một cuộc hội chẩn khẩn cấp giữa Khoa Sơ sinh, Khoa Ung bướu – Huyết học và Ngân hàng máu được triển khai để tìm phương án an toàn nhất cho bệnh nhi.

Sau khi tiến hành thay máu đồng thể tích kết hợp truyền Immunoglobulin (IVIG) và chiếu đèn cường độ cao, các chỉ số nguy hiểm bắt đầu giảm dần. Sau 7 ngày, thần kinh bé dần ổn định và được xuất viện về nhà.

Qua trường hợp này, các bác sĩ Khoa Sơ sinh khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với tình trạng vàng da ở trẻ sơ sinh. Một số dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám ngay gồm: Vàng da xuất hiện trong 24 giờ đầu sau sinh; vàng da đậm, lan nhanh xuống đùi, cẳng chân hoặc tới lòng bàn tay, bàn chân; trẻ lừ đừ, bỏ bú hoặc gồng người.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị phụ nữ mang thai cần xét nghiệm nhóm máu và yếu tố Rh từ sớm trong thai kỳ. Nếu mẹ có Rh âm, cần được theo dõi sát và tiêm dự phòng Anti-D theo chỉ định của bác sĩ sản khoa.

Theo các bác sĩ, y học sơ sinh hiện nay có thể xử trí nhiều ca bệnh nguy hiểm. Tuy vậy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là phát hiện sớm và tầm soát đúng cách ngay từ thời kỳ mang thai để bảo vệ sức khỏe cho trẻ ngay từ những giờ đầu đời.