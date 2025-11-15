Cúp TV360 2025: Tổng giải thưởng gần 1 tỷ đồng, sinh viên “cháy” hết mình

Không chỉ là nơi tranh tài của những tài năng trẻ, đây còn là bệ phóng thể hiện tinh thần "Dẫn đầu cuộc chơi – Lead the Game" của thế hệ Gen Z Việt Nam.

Bóng rổ sinh viên – đỉnh cao phong trào học đường

Sau ba mùa tổ chức, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc – Cúp TV360 đã khẳng định vị thế là sân chơi lớn bậc nhất và chuyên nghiệp dành cho sinh viên Việt Nam.

Mùa giải 2025 chứng kiến 161 đội bóng nam, nữ đến từ 114 trường đại học, học viện và cao đẳng trên toàn quốc, cùng hàng nghìn cổ động viên tiếp lửa ở mỗi vòng đấu.

Hiện tại, vòng chung kết toàn quốc đang diễn ra từ ngày 6 đến 14/11/2025 tại Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Hà Nội, quy tụ 8 đội nam và 6 đội nữ xuất sắc bậc nhất cả nước.

Tổng giá trị giải thưởng riêng cho bộ môn bóng rổ lên tới 250 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật, nhằm tôn vinh nỗ lực, tinh thần fair-play và khát vọng bứt phá của sinh viên.

Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, chất lượng chuyên môn cao và tinh thần thi đấu rực lửa đã giúp giải bóng rổ sinh viên trở thành "điểm hẹn vàng" của phong trào thể thao học đường.

Bóng đá sinh viên – nơi tinh thần đồng đội bùng nổ

Lần đầu tiên xuất hiện trong khuôn khổ Cúp TV360, Giải Bóng đá Nam Sinh viên Toàn quốc 2025 đã tạo nên cơn "sóng" thể thao mạnh mẽ trên khắp các trường đại học.

Ngay ở mùa đầu tiên, giải thu hút 69 đội bóng nam đến từ 69 trường đại học và học viện trên cả nước – con số kỷ lục đối với một giải thể thao sinh viên mới ra mắt.

Vòng Chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 29/11/2025 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, quy tụ 16 đội mạnh bậc nhất toàn quốc. Tổng giá trị giải thưởng của bộ môn bóng đá lên tới 210 triệu đồng. Ngoài ra còn có các danh hiệu cá nhân như Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất nhằm tôn vinh nỗ lực và tinh thần thi đấu của sinh viên Việt Nam.

"Lead the Game" – Khi thể thao sinh viên bước lên nền tảng số cùng TV360

Cả hai giải đấu đều mang chung tinh thần "Dẫn đầu cuộc chơi – Lead the Game" – không chỉ thể hiện sự cạnh tranh lành mạnh trên sân, mà còn là triết lý sống của thế hệ sinh viên Gen Z: khỏe mạnh, năng động, bản lĩnh và dám khẳng định mình trong mọi lĩnh vực.

Tinh thần ấy được lan tỏa mạnh mẽ hơn khi TV360 – nền tảng truyền hình giải trí số của Viettel – đồng hành, đưa toàn bộ giải đấu học đường lớn bậc nhất Việt Nam lên môi trường OTT hiện đại.Từ khán đài đến màn hình điện thoại, sinh viên có thể theo dõi mọi trận đấu, tua lại highlight, cập nhật bảng xếp hạng và tương tác trực tiếp qua các chương trình minigame như Chiến binh đua Top hay Vòng quay may mắn.

Nhờ công nghệ phát sóng 5G và hệ sinh thái thể thao học đường số, TV360 không chỉ giúp sinh viên "xem" thể thao – mà còn "sống cùng thể thao", biến từng cú click thành hành trình kết nối, cổ vũ và thể hiện tinh thần dẫn đầu cuộc chơi.