Khánh Cường – thủ lĩnh Gen Z “giữ lửa” sân đấu Cúp TV360 2025

Thế nhưng, ngay trong trận mở màn, một chấn thương bất ngờ đã khiến anh không thể thi đấu trọn vẹn. Dù vậy, "thủ lĩnh áo cam" vẫn không rời sân nửa bước – có mặt bên đường biên, hô hào, tiếp lửa và trở thành đầu tàu tinh thần đúng nghĩa.

Từ sân trường đến sàn đấu quốc gia: hành trình của một thủ lĩnh Gen Z

Sở hữu chiều cao gần 1m90, cú ném chuẩn xác và phong thái tự tin, Khánh Cường từng là "ngôi sao học đường" được nhiều HLV tên tuổi như Chong Paul hay Thiên Sơn để mắt từ sớm. Không chỉ nổi bật trên sân, anh còn duy trì danh hiệu học sinh giỏi toàn thành suốt nhiều năm – hình mẫu "đa nhiệm" chuẩn Gen Z: vừa học tốt, vừa cháy hết mình, vừa dám dẫn đầu.

Tại vòng loại phía Nam, Cường được vinh danh là VĐV nam xuất sắc nhất, không chỉ vì kỹ thuật mà bởi khả năng làm chủ cảm xúc và lan tỏa tinh thần chiến đấu.

"Never too high – never too low. Với tôi, bóng rổ không chỉ là đam mê mà là bài học về sự kiên nhẫn và tinh thần không bỏ cuộc," – anh nói.

Khánh Cường là vận động viên nam xuất sắc nhất vòng loại khu vực phía Nam

Khi Gen Z học cách dẫn đầu qua thể thao

Với Khánh Cường, "sức mạnh Việt" không nằm ở thể hình hay danh hiệu, mà ở cách dám đối mặt với khó khăn và không bao giờ bỏ cuộc. "Có những lúc đội gặp áp lực hay bản thân chơi chưa tốt, tôi luôn nhắc mình: chỉ cần còn đồng đội, còn cơ hội – mình phải chiến đấu tới cùng."

Mỗi khi xem lại highlight trận đấu của mình trên TV360, Cường nói đó là cách anh nhìn lại hành trình "Lead the Game" của chính mình – từng cú ném, từng giọt mồ hôi, từng ánh mắt đồng đội đều là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần Gen Z. "Khoảnh khắc tôi thấy tự hào nhất không phải khi ghi điểm, mà là khi nhìn thấy cả đội cùng cháy hết mình. Đó là lúc tôi biết, chúng tôi thật sự đang dẫn đầu cuộc chơi."

Sức mạnh Việt với Khánh Cường là dám đối mặt với khó khăn và không bao giờ bỏ cuộc

TV360 – nơi tinh thần "Lead the Game" lan tỏa cùng Gen Z

Với hơn 400 trận phát sóng trực tiếp và 105 trận độc quyền trong khuôn khổ Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc, TV360 không chỉ đưa thể thao đến gần hơn với khán giả, mà còn truyền cảm hứng "dẫn đầu cuộc chơi" đến từng bạn trẻ yêu thể thao.

Là nhà tài trợ danh xưng của giải, TV360 không chỉ là nền tảng OTT hàng đầu mà còn là người bạn đồng hành của thế hệ Gen Z – nơi thể thao, công nghệ và tinh thần dẫn đầu giao hòa. Từ sân đấu đến màn hình, từ khoảnh khắc ghi điểm đến nụ cười chiến thắng, TV360 giúp Gen Z không chỉ xem thể thao – mà thật sự sống cùng thể thao.

Xem lại những pha bóng đỉnh cao của Khánh Cường và hành trình "Lead the Game" của Gen Z tại Chuyên trang CÚP TV360 trên app TV360 https://tv360.vn/page/nucbasketball