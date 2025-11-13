Cuối ngày chị em kiểm tra đồ lót mà thấy 4 thứ này, chỉ e ung thư đã âm thầm "gặm nhấm" cơ thể

Đồ lót được ví như “tấm gương” phản chiếu tình hình sức khỏe sinh sản và là “tuyến phòng thủ” đầu tiên bảo vệ vùng kín của phái đẹp. Khi các khối u ác tính ở buồng trứng, tử cung, âm đạo, âm hộ hay thậm chí cả hậu môn và trực tràng xuất hiện, cũng sẽ dẫn đến các bất thường trên đồ lót.

Nếu kiểm tra đồ lót vào cuối ngày mà thấy 4 bất thường dưới đây, chị em không nên chủ quan, bởi đó có thể là dấu hiệu ung thư:

1. Vết máu bất thường không thuộc kỳ kinh nguyệt

Đây là dấu hiệu "cờ đỏ" nguy hiểm nhất, không được phép bỏ qua. Cuối ngày, nếu bạn phát hiện đồ lót có những vết máu tươi, vệt màu nâu hồng hoặc màu gỉ sét mà không nằm trong chu kỳ kinh nguyệt thông thường (xuất huyết bất thường), hãy đi khám ngay. Xuất huyết này thường là do tổn thương, chảy máu từ khối u, là triệu chứng hàng đầu của ung thư cổ tử cung, ung thư niêm mạc tử cung và ung thư âm đạo.

Ảnh minh họa

Ung thư gây ra các tổn thương bề mặt khiến mạch máu dễ vỡ, và máu thường rỉ ra, đọng lại trên đũng quần. Đặc biệt, phụ nữ đã mãn kinh thấy bất kỳ vết máu nào trên đồ lót cần phải tầm soát ung thư ngay lập tức.

2. Vết ố có màu vàng, xanh hoặc xám kèm mùi hôi dai dẳng

Vào cuối ngày, nếu bạn kiểm tra và thấy đũng quần có những vệt ố màu vàng đậm, xanh vàng, hoặc xám (do dịch tiết bất thường khô lại), kèm theo mùi hôi tanh, nồng nặc và không biến mất sau khi vệ sinh cá nhân, cần phải cảnh giác.

Mặc dù đây có thể là viêm nhiễm thông thường, nhưng vết ố có mùi hôi dai dẳng và màu sắc bất thường cũng là dấu hiệu thứ cấp của ung thư buồng trứng hoặc ung thư tử cung. Các khối u có thể gây ra sự tắc nghẽn hoặc nhiễm trùng thứ phát, khiến dịch tiết bệnh lý cô đặc, có mùi và màu khác lạ khi đọng lại trên vải.

3. Đũng quần bị cứng lại, ố vàng và nhanh rách

Tình trạng đũng quần lót bị cứng lại, ố vàng rõ rệt và rách nhanh bất thường không phải do chất lượng vải kém là một chỉ báo quan trọng. Khi các cơ quan sinh sản bị tổn thương (có thể do khối u), chúng sinh ra loại khí hư bệnh lý có tính axit cao và chứa các chất bất thường.

Loại khí hư này khi khô lại sẽ làm vải bị cứng, ố vàng dai dẳng và giảm độ bền của sợi vải nhanh chóng, dẫn đến đồ lót dễ bị mòn, rách đũng trong thời gian ngắn (chỉ vài tuần hoặc 1-2 tháng). Sự phá hủy nhanh chóng này là dấu hiệu cảnh báo tính chất bất thường của dịch tiết, liên quan đến viêm nhiễm nặng và khả năng ung thư đang phát triển.

Ảnh minh họa

4. Đồ lót dính vết bẩn màu nâu sẫm, lẫn cặn hoặc chất thải tiêu hóa

Đây là dấu hiệu cảnh báo khối u đã xâm lấn và tạo ra các đường rò, là tình trạng nguy hiểm cần cấp cứu. Nếu bạn thấy trên đồ lót có vết bẩn màu nâu sẫm, kèm mùi hôi thối hoặc có dính cặn/chất thải giống như phân, đây là bằng chứng cho thấy có sự thông nhau bất thường giữa các cơ quan.

Sự hiện diện của chất thải tiêu hóa trên đồ lót cảnh báo khối u ác tính (thường là ung thư trực tràng, ung thư đại tràng hoặc ung thư phụ khoa giai đoạn muộn) đã tạo ra đường rò (fistula) nối giữa ruột/trực tràng và âm đạo. Khối u đang "lớn nhanh như thổi" và xâm lấn các mô lân cận là nguyên nhân trực tiếp gây ra rò tiêu hóa này.

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe và phát hiện sớm bệnh tật cần thay và kiểm tra đồ lót hàng ngày. Không nên để đồ lót qua đêm mới giặt và không giặt chung với tất hay đồ quá bẩn. Thay mới đồ lót ngay khi có dấu hiệu khô cứng, vàng ố, nấm mốc, rách đũng. Ngay cả khi không hư hại, vẫn nên thay mới đồ lót ít nhất 6 tháng 1 lần.