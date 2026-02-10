Cuộc sống tuổi 53 trẻ như 30 của nữ ca sĩ Việt nổi tiếng, 3 đời chồng, nhiều đàn ông theo đuổi

Hồ Lệ Thu tên thật là Tào Thế Lệ Thu, sinh ngày 19/10/1973 tại Hà Nội và sống ở miền Nam. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và tham gia sinh hoạt ca hát tại Nhà Thiếu nhi Quận 1 (TP.HCM) – cái nôi đào tạo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Năm 1991, Hồ Lệ Thu giành giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, chính thức mở ra cánh cửa bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ.

Cuối thập niên 1990, Hồ Lệ Thu là gương mặt quen thuộc của làng nhạc trẻ Việt Nam. Năm 1998, cô cùng Kỳ Phương và Thúy Uyên thành lập nhóm nhạc Techno, được xem là một trong những nhóm nữ tiên phong theo đuổi phong cách biểu diễn sôi động, hiện đại thời bấy giờ.

Sau đó, Hồ Lệ Thu sang Pháp, rồi định cư tại Mỹ và bắt đầu hoạt động mạnh mẽ ở thị trường hải ngoại. Cô cộng tác lâu dài với một trung tâm ca nhạc hải ngoại có tiếng, trở thành giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến nhờ phong cách quyến rũ, giọng hát giàu cảm xúc.

Trong sự nghiệp, Hồ Lệ Thu ghi dấu với nhiều ca khúc như Để ta say, Trong cơn say, Tình đến tình đi… cùng loạt album solo và các chương trình ca nhạc lớn tại hải ngoại.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu.

Trong đời sống riêng tư, Hồ Lệ Thu từng nhiều lần thẳng thắn thừa nhận mình không may mắn trong chuyện hôn nhân. Nữ ca sĩ đã trải qua ba cuộc hôn nhân, mỗi cuộc đều để lại cho cô những bài học sâu sắc. Cuộc hôn nhân đầu tiên đến khi Hồ Lệ Thu còn rất trẻ, phần nhiều xuất phát từ mong muốn của gia đình. Khi ấy, cô chưa thực sự sẵn sàng cho đời sống vợ chồng, trong khi những khác biệt về quan điểm sống khiến hôn nhân nhanh chóng rạn nứt. Sau đổ vỡ, nữ ca sĩ chọn cách ra đi trong lặng lẽ và tự mình nuôi con, bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân.

Sau đó, Hồ Lệ Thu kết hôn lần thứ hai với một người đàn ông quốc tịch Pháp và chuyển sang sinh sống tại châu Âu. Dù có thời gian đầu êm ấm, cuộc sống nơi xứ người dần trở nên ngột ngạt khi cô bị hạn chế hoạt động nghệ thuật và không còn được là chính mình. Sự khác biệt về văn hóa, lối sống cùng cảm giác cô đơn kéo dài khiến cuộc hôn nhân này cũng đi đến hồi kết, để lại cho nữ ca sĩ nhiều trăn trở.

Ở lần đò thứ ba, Hồ Lệ Thu từng hy vọng tìm được sự đồng cảm và bình yên sau những tổn thương đã trải qua. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này tiếp tục không trọn vẹn khi cô phát hiện đối phương thiếu sự trung thực. Trải qua ba lần đổ vỡ, Hồ Lệ Thu dần trở nên thận trọng hơn trong chuyện tình cảm.

Hình ảnh cuộc sống đời thường trẻ trung của Hồ Lệ Thu.

Theo Hồ Lệ Thu chia sẻ một cách vui vẻ trong chương trình The Khang Show, cô vẫn có nhiều người theo đuổi nhưng không chọn ai: "Nhiều người nói tôi còn trẻ đẹp sao không kiếm ông nào đi. Tôi bảo, kiếm làm chi, đàn ông xếp hàng đầy kìa chỉ là mình không lựa thôi...". Ngay lời chia sẻ này, dù nữ ca sĩ nói đó là một câu bông đùa nhưng theo nhiều đồng nghiệp thân thiết thì Hồ Lệ Thu thật sự vẫn được nhiều người để ý, muốn gắn bó.

Trong chương trình Music Box, Hồ Lệ Thu cũng tiết lộ, cô thích sống một mình hơn: "Thực sự, đến bây giờ, khi đã yên ổn về mọi thứ, nghề nghiệp ổn định, cuộc sống cá nhân cũng tốt, tự nhiên tôi cảm thấy tôi không cần ai hết. Tôi thích sống một mình hơn".

Có thể thấy ở tuổi 53, Hồ Lệ Thu đang có cuộc sống viên mãn. Trên trang cá nhân, cô đăng tải nhiều hình ảnh đi chơi vui vẻ. Nữ ca sĩ cũng thông báo cô vừa trở lại Mỹ để chạy show dịp Tết. Về ngoại hình, Hồ Lệ Thu vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, cuốn hút cùng gương mặt trẻ trung như mới 30 tuổi.