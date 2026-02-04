Nam nghệ sĩ đình đám đổ hết tiền vào xây khu nghỉ dưỡng 10.000 m2 ở Di Linh, quy mô choáng ngợp

Hoàng Mập vừa hoàn thành khu nhà đẹp như resort ở Di Linh, Lâm Đồng với diện tích ở lên đến 10.000 m2. Nhân dịp này, nam nghệ sĩ đã dành cho chúng tôi những chia sẻ về cơ ngơi mới của mình.

- Cảm xúc của anh thế nào khi nơi ở mới 10.000 m2 của anh được hoàn thành?

Khi nhìn công trình hoàn thành, tôi rất vui, rất hạnh phúc và cũng vẫn còn chưa tin được là tại sao mình có thể làm được. Gần đến ngày hoàn thành, tôi mất ngủ triền miên. Mọi người cứ bảo tôi, ngủ đi để có sức làm việc, tiếp khách nhưng tôi vẫn không ngủ được.

Tôi vẫn nói với vợ: “Không lẽ tôi tự làm bằng khen để khen mình” (cười). Làm nhà trong giai đoạn rất khó khăn, từ kinh tế đến cuộc sống, đủ thứ mà tôi vẫn vượt qua được. Cũng nhờ đứa em lúc nào cũng ở kế bên tiếp quản và làm rất có tâm nên công trình mới nhanh gọn lẹ, hoàn thành đúng tiến độ, đẹp với rất nhiều cây xanh như vậy.

Hoàng Mập tại khu nhà vườn 10.000 m2 đẹp như resort tại Di Linh, Lâm Đồng.

- Toàn bộ công trình này được xây dựng trong bao lâu thưa anh và anh tâm đắc nhất điều gì?

Công trình rộng quá, 10.000 m2 nên chỉ tính riêng phủ cỏ những chỗ tôi không xây dựng, không trồng bông, trồng cây xanh, cây ăn trái, để tượng Phật, làm lò nướng ngoài trời hay đường đi… đã rất tốn thời gian rồi.

Đất của tôi là đất đồi, 4 khu vực ở 4 thế đất rất đẹp nên chỗ nào cũng tôi cũng tâm đắc. 1 khu tôi trồng hoa hồng, 1 khu tôi trồng sim, 1 khu tôi trồng tùng, 1 khu tôi trồng cây ăn trái chuẩn Việt Nam như hồng, vú sữa, măng cụt, quýt, mận…

Điều tôi rất thích là toàn bộ nhà tôi bây giờ hoa được phủ rất nhiều hoa trà my, hồng leo, nhài nhật, thạch thảo, thiên điểu… Tôi cũng tâm đắc với hồ cá nữa, thiết kế rất đẹp, sân vườn cũng đẹp, nhà cũng vậy.

Khu vực để tượng Phật do Việt Hương tặng, tôi cũng tâm đắc. Tượng Phật quá đẹp, quá lung linh. Bức tượng rất có hồn. Ai cũng khen, mặt ngài rất đẹp.

Nói chung, khu vực nào tôi cũng tâm đắc. Khu nhà thờ đến nhà xây dựng theo kiểu Nhật có 5 phòng 6 toilet dùng để cho bạn bè lên nghỉ ngơi. Toilet được làm ngoài trời, 15m2, trồng hoa cây cỏ, bồn tắm chill chill. Có cả phòng trưng bày, phòng thiền kế bên con suối.

Tôi mãn nguyện với công trình này. Từ ngày khởi công đến khi hoàn thành là gần 3 năm. Còn tính riêng thời gian xây dựng thôi, số ngày làm việc thì khoảng 1 năm rưỡi.

Một số hình ảnh về nơi ở mới của Hoàng Mập tại Di Linh, Lâm Đồng.

Mỗi lần di chuyển từ khu nhà này sang khu nhà khác, nam nghệ sĩ phải đi xe và mất khá nhiều thời gian và diện tích quá rộng.

Toàn bộ diện tích đều được phủ xanh vô cùng xinh đẹp.

Khu nhà dành cho khách đến chơi với bồn tắm ngoài trời chill chill.

90% đồ cổ tại đây được mua mới.

- Anh có thể bật mí về số tiền đầu tư cho nơi này là bao nhiêu không?

Tôi không tiết lộ được, và thật sự là tôi cũng không nhớ được là đã đầu tư bao nhiêu. Có bao nhiêu tiền, tôi đều đổ vào làm nhà hết, cứ chuyển khoản, chuyển khoản. Tôi là người rất vô tư, không ghi sổ sách gì hết nên không nhớ con số chính xác.

Hơn nữa thời buổi kinh tế khó khăn, tôi chỉ nghĩ đây là cái nhà vườn nho nhỏ để anh em bạn bè có dịp đi Đà Lạt thì ghé chơi, nghỉ dưỡng thôi chứ tôi không kinh doanh nên cũng không nên công bố số tiền. Hiện tại, nhắc đến tiền cũng rất nhạy cảm.

- Còn nội thất thì sao ạ? Nhà có nhiều đồ cổ, là anh đem từ Đồng Nai lên hay mua mới?

90% nội thất đều mới, chỉ có 3 bộ là tôi đem về để trên phòng thờ, nhà bếp và phòng trưng bày. Tượng thì có cũ và mới. Tượng nào được khai quang điểm nhãn thì tôi đem lên để thờ. Tượng nào chưa khai quang điểm nhãn thì tôi để ở Đồng Nai.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!