Cuộc đời người phụ nữ đổi thay nhờ được ghép đa tạng

Hai thập kỷ đã trôi qua, kể từ ca ghép 3 tạng, tới nay, bệnh nhân này vẫn sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Người đó chính là chị Lucinda Simpson - đang sống cuộc sống mà chị vẫn luôn mong ước.

Một gia đình tràn đầy tình yêu thương và một ngôi nhà nhỏ trên núi như trong truyện cổ tích. Những thứ mà cha mẹ chị đã được thông báo là chị sẽ khó có thể có được.

Khi đó, chị khoảng một tuổi, bố chị đột nhiên nhận thấy da con gái có vị mặn khi ông hôn con - đó là một dấu hiệu của bệnh xơ nang.

Xơ nang là một bệnh di truyền gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi, hệ tiêu hóa và các cơ quan khác. May mắn, chị Lucinda đã vượt qua tiên lượng của các bác sĩ. Nhưng đến năm ngoài 20 tuổi, chị bắt đầu gần như không thở được.

Cùng khi ấy, chị bắt đầu hẹn hò với chàng trai sau này trở thành chồng chị. Cả hai đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian chị Lucinda chờ đợi được ghép tạng. Chị cần ghép phổi và gan, và vì lý do kỹ thuật, các bác sĩ cũng quyết định thay thế cả trái tim vẫn đang khỏe mạnh của chị. Và thế là, chị Lucinda trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Australia được ghép ba bộ phận trong một ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ.

Nhưng những kỳ tích y học hơn thế nữa vẫn còn ở phía trước. Vợ chồng chị Lucinda khao khát có con, một việc khó khăn vì chị phải dùng nhiều loại thuốc, bao gồm cả thuốc chống thải tạng ghép. 5 nhóm bác sĩ đã cùng giúp vợ chồng chị trở thành cha mẹ. Bé trai chào đời ở tuần thứ 28, chỉ nặng 832 gram.Đây được cho là trường hợp đầu tiên trên thế giới. 7năm sau, bé vẫn đang phát triển khỏe mạnh.

Hai thập kỷ kể từ ca ghép 3 tạng, chị Lucinda vẫn uống hàng trăm viên thuốc mỗi tuần.

Sức khỏe của chị được duy trì là nhờ tính kỷ luật, nỗ lực của các bác sĩ và người hiến tạng ẩn danh mà hai vợ chồng chị hàng ngày vẫn luôn nghĩ đến.



