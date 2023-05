Cuộc đời của Nữ hoàng Rock & Roll Tina Turner qua những bức ảnh

1. Tina Turner thuở thiếu thời

(Ảnh: HBO)

Tina sinh ra với tên khai sinh là Anna Mae Bullock vào ngày 26 tháng 11 năm 1939 với một xuất thân khiêm tốn. Cha mẹ bà chia tay khi bà 11 tuổi. Tina và em gái, Alline, được bà ngoại nuôi dưỡng ở Nutbush, Tennessee. Cha Tina tái hôn ngay sau đó, trong khi mẹ bà chuyển đến St. Louis sau khi kết thúc cuộc hôn nhân bạo hành với bố bà.

Sau khi bà ngoại qua đời vào năm Tina 16 tuổi, bà đã chuyển đến St. Louis sống với mẹ. Chính tại đó, cô gái trẻ Tina đã tham gia vào lĩnh vực âm nhạc và gặp người chồng tương lai của mình, Ike Turner.

2. Ngôi sao Tina Turner

(Ảnh: HBO)

Năm 1965, trong một buổi biểu diễn với ban nhạc cũ của mình, Kings of Rhythm, Ike đã mời cô gái 17 tuổi Tina hát trên sân khấu. Bị mê hoặc bởi sự hiện diện đầy sức sống trên sân khấu và giọng hát khàn khàn của cô gái 17 tuổi, Ike rất muốn phát triển tài năng mới chớm nở này và đã cho phép cô tham gia cùng ban nhạc.

Vận mau đã đến với Tina khi ca sĩ thu âm cho ca khúc A Fool in Love đã không xuất hiện và Tina đã tận dụng cơ hội này. A Fool in Love đã thành công ngay lập tức và Ike nhận ra rằng anh cần Tina trong đoàn của mình. Ike đổi tên cô thành Tina Turner và cô trở thành giọng ca chính cho nhóm Ike & Tina Turner Revue.

3. Hôn nhân của Ike và Tina Turner

(Ảnh: Getty Images)

Mối quan hệ của Ike và Tina lúc đầu rất trong sáng - như Tina thừa nhận trong bộ phim tài liệu HBO Max. Cô coi Ike như một người anh lớn, mối quan hệ của họ dần dần tiến triển hơn và cả hai quyết định kết hôn vào năm 1962.

Nhưng sự kết hợp của họ không phải là một câu chuyện tình yêu sâu sắc.

"Khi Ike hỏi cưới tôi, tôi biết đó là một lý do" - Tina Turner nói với Gayle King trong một cuộc phỏng vấn cho CBS Good Morning - "Nhưng tôi phải nói đồng ý, tôi biết, nếu không đó sẽ là một cuộc chiến".

Ike nổi tiếng bạo hành và cuộc hôn nhân cuối cùng kết thúc bằng ly dị 16 năm sau đó với những tổn thương cả về tâm lý lẫn thể xác với Tina.

4. "Proud Mary" của Tina Turner

(Ảnh: Getty)

Mặc dù mối liên hệ giữa Proud Mary và Tina là không thể xóa nhòa, nhưng bài hát thực sự không phải là bản thu âm gốc của Ike và Tina. Theo Biography.com, bài hát được viết bởi John Fogerty, ca sĩ chính của ban nhạc Creedence Clearwater Revival, vào năm 1967 và trở thành bài hát được khán giả yêu thích khi Ike và Tina Turner Revue biểu diễn.

Khi bộ đôi đang thực hiện album thứ hai của họ, Workin' Together, Tina đã đề nghị Ike thêm bài hát vì nó đã đạt được rất nhiều thành công. Ike đã thêm những đoạn riff guitar nổi tiếng và các yếu tố sản xuất khác để khiến nó trở thành bản hit mà chúng ta biết ngày nay.

Proud Mary đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng R&B năm 1971, như Biography.com đưa tin. Bài hát đã bán được hơn 1 triệu bản và mang về cho bộ đôi giải Grammy cho màn trình diễn giọng hát R&B hay nhất của một nhóm.

5. Tina Turner lấy lại tên của mình

Năm 1976, Tina đệ đơn ly hôn với Ike sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Ca sĩ I Don't Wanna Lose You đã chọn không tranh giành bất kỳ tài sản nào mà họ đã tích lũy được cùng nhau, nhưng bà muốn có quyền đối với nghệ danh của mình mà bà đã có được.

6. Sự trở lại của Tina Turner

(Ảnh: Getty)

Sau khi ly hôn với Ike, Tina mắc nợ tài chính. Không chỉ có các khoản nợ kinh doanh phải giải quyết, bà còn chịu trách nhiệm về bốn đứa trẻ mà hai vợ chồng chia sẻ khi thủ tục tố tụng kéo dài. Để trang trải cuộc sống, Tina đã quay trở lại với âm nhạc bằng việc đi lưu diễn và bắt đầu biểu diễn các bản cover trở lại.

Năm 1983, bà ký hợp đồng với Capitol Records, nơi đã phát hành Private Dancer. Album chứa các bản hit như bài hát chính Private Dancer, What's Love Got to Do With It và Better Be Good to Me.

Album đã giành được ba giải Grammy và được mệnh danh là một trong những sự trở lại lớn nhất trong lịch sử âm nhạc.

7. Private Dancer Tour của Tina Turner

(Ảnh: Getty)

Sau khi phát hành album ăn khách, Tina bắt đầu chuyến lưu diễn từ tháng 2 năm 1985 đến tháng 12 năm 1985. Chuyến lưu diễn Private Dancer bao gồm 182 buổi biểu diễn khắp Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và Châu Á.

8. Tina Turner biểu diễn tại Super Bowl XXXIV

(Ảnh: Getty)

Năm 2000, Tina thắp sáng sân khấu tại The Georgia Dome ở Atlanta khi bà biểu diễn chương trình giữa hiệp của Super Bowl năm đó. Đây là một trong những buổi biểu diễn cuối cùng của Tina trước khi bà tạm ngừng hoạt động trong vài năm.

9. Tina Turner tại Trung tâm Kennedy Honors

Năm 2005, Tina là một trong những nghệ sĩ nhận được Kennedy Center Honor vì những đóng góp của bà cho nền văn hóa. Trong thế hệ của cô ấy có những huyền thoại khác như Robert Redford, Tony Bennett, Suzanne Farrell và Julie Harris.

(Ảnh: Getty)

10. Tina Turner tìm được tình yêu mới

Năm 2013, Tina kết hôn với bạn trai lâu năm, nhà sản xuất âm nhạc Erwin Bach, sau 27 năm bên nhau. Họ đã có khoảng thời gian lặng lẽ bên nhau tại Zurich, Thụy Sĩ.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1986 tại Sân bay Cologne Bonn, nơi Bach được giao nhiệm vụ đón bà và cả hai đã có kết nối tình cảm ngay lập tức.

(Ảnh: Rex Features)

"Anh ấy trẻ hơn 16 tuổi so với tôi. Lúc đó anh ấy 30 tuổi và có khuôn mặt đẹp nhất. Ý tôi là, bạn không thể mô tả được điều đó" - Tina nói trong một bộ phim tài liệu của HBO Max về cuộc đời mình - "Điều đó thật điên rồ. Tôi nghĩ: 'Anh ấy đến từ đâu vậy?'. Anh ấy thực sự rất đẹp trai. Tim tôi đập nhanh và điều đó có nghĩa là tâm hồn đã gặp nhau, và tay tôi run lên".

11. Chuyến lưu diễn kỷ niệm 50 năm của Tina Turner

Sau khi dành một khoảng thời gian rất xứng đáng - chính xác là tám năm không xuất hiện trước công chúng - Tina đã thông báo trong chương trình The Oprah Show rằng bà sẽ lên sân khấu một lần nữa. Lúc này, Tina đã 68 tuổi.

(Ảnh: Tina Turner Website)

Chuyến lưu diễn kỷ niệm 50 năm bắt đầu vào tháng 10 năm 2008 và kéo dài đến tháng 5 năm 2009 với tổng cộng 84 ngày bán hết vé trên khắp Bắc Mỹ và Châu Âu.

Đây là chuyến lưu diễn cuối cùng của Tina Turner vì bà đã tuyên bố giải nghệ sau khi chuyến lưu diễn kết thúc.

12. Tina Turner trên sân khấu Broadway

Năm 2018, huyền thoại sống lần cuối lọt vào mắt công chúng khi Tina: The Tina Turner Musical được công chiếu lần đầu trên sân khấu Broadway. Giống như What's Love Got to Do With It - một bộ phim năm 1993 kể về cuộc đời của Tina dưới ánh đèn sân khấu - vở kịch ghi lại cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy của bà nhưng tập trung nhiều hơn vào kỷ nguyên trở lại và những bản hit lớn của Tina.

(Ảnh: AP)

13. Tina Turner: Sự nghiệp cho mọi lứa tuổi

Trong suốt sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ của mình, Tina đã tích lũy được rất nhiều giải thưởng, bao gồm 8 giải Grammy, 3 giải AMA, 7 giải thưởng âm nhạc Billboard và nhiều giải thưởng khác.

Bà đã nhận được ba giải Grammy Hall of Fame cho What's Love Got to Do With It, River Deep, Mountain High và Proud Mary.

Tina Turner đã được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll hai lần, trong đó lần đầu tiên vào năm 1991 với Ike và lần thứ hai vào năm 2021 - vài tuần trước sinh nhật lần thứ 82 của bà.

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2023, Tina qua đời ở tuổi 83 sau một thời gian dài lâm bệnh tại nhà riêng ở Küsnacht gần Zurich, Thụy Sĩ.

Người phát ngôn của bà, Bernard Doherty, nói trong một tuyên bố về sự ra đi của Tina: "Thế giới mất đi một huyền thoại âm nhạc và một biểu tượng".