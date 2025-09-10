"Của hiếm" ở Trường ĐH Y Hà Nội

Vũ Ngọc Duy đến với nghề y từ sự ngưỡng mộ mẹ với blouse trắng, luôn nỗ lực để tìm lại ánh sáng cho bệnh nhân. Mẹ Duy là bác sĩ nhãn khoa tại Vĩnh Phúc. Có năng khiếu về Toán, Duy thi đỗ lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Ba năm học THPT, Duy đều giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, năm lớp 11 giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia, năm lớp 12 giành giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia, lọt vào vòng loại chọn đội tuyển đi thi Olympic Toán Quốc tế.

Với thành tích đạt được ở môn Toán, nhiều thí sinh khác sẽ lựa chọn học nhóm ngành khoa học công nghệ thông tin ở các trường khác, nhưng Duy lại muốn gắn bó với ngành Y như các bạn học sinh giỏi môn Sinh, môn Hóa (hai môn học truyền thống của khối trường y dược). Duy là một trong những sinh viên được tuyển thẳng vào ngành bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019.

Duy kể, năm đầu tiên, chân ướt chân ráo vào trường, Duy bị “sốc nhiệt” khi học môn Sinh, môn Hóa đuối và điểm tổng kết chỉ 6-7 điểm. Kết quả năm thứ nhất “không như mơ” với chàng trai vừa trên đỉnh vinh quang học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Nhưng rất nhanh, từ năm thứ 2, Duy đã lấy lại được phong độ. Kết quả, Duy tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi (năm nay ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội không có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đạt trên 7%).

Sáu năm học gắn bó với những buổi học lí thuyết trên giảng đường, lâm sàng tại bệnh viện, Duy luôn trân trọng và cảm thấy lựa chọn của mình không sai. “Nếu như trước đây, lựa chọn học công nghệ thông tin hay ngành khác, biết đâu, em không đạt được thành quả như hôm nay”, Duy nói.

Vũ Ngọc Duy (người thứ ba từ phải sang) nhận bằng tốt nghiệp từ ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội Ảnh: NVCC

Cũng từ những buổi học, đặc biệt những đêm được sánh bước cùng với bác sĩ Trần Danh Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã thôi thúc Duy tìm đến chuyên ngành bác sĩ phụ sản. “Có đến 90% người nghĩ rằng các sản phụ khi bước vào phòng sinh nở là an toàn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Vượt cạn là một hành trình vừa thiêng liêng nhưng cũng đầy nhọc nhằn, đau đớn và nguy hiểm. Chỉ khi chứng kiến và tham gia trực tiếp vào các ca sinh mới biết được người mẹ gặp nguy hiểm như thế nào”, Duy nói.

Thấm dần từ những khoảnh khắc như thế qua các năm học Y khoa, nên khi biết mình đạt thủ khoa kì thi bác sĩ nội trú, Duy quyết định lựa chọn học sản khoa, dù trước đó có phân vân thêm một lựa chọn là ngành ung thư (bác sĩ nội trú sản khoa luôn là ngành hót nhất trong các ngành về y khoa - PV).

Duy cảm thấy tự hào khi sẽ được cùng mẹ và anh trai (điều dưỡng) cùng đồng hành trên con đường là một người thầy thuốc cứu người.