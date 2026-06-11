Cụ ông có bàng quang chồng chất khối u, bác sĩ cảnh báo khẩn cấp: Tuổi nào thấy thứ này khi đi tiểu cũng gặp nguy!

Bác sĩ tiết niệu cảnh báo, nếu thấy một thứ trong nước tiểu, dù không đau hay không ngứa, không có một dấu hiệu bất thường nào khác bạn cũng cần đến bệnh viện ngay!

Có những bệnh nặng nhưng dấu hiệu ban đầu rất nhỏ, nhỏ đến mức chúng ta dễ tặc lưỡi bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là một rối loạn tạm thời của cơ thể. Đặc biệt là những bất thường khi tiểu hay đại tiện. Bởi không phải ai cũng có thói quen kiểm tra phân và nước tiểu của mình, khi đi vệ sinh chỉ vội vội vàng vàng cho xong. Thậm chí, nếu vô tình phát hiện bất thường, cũng chẳng quá để tâm. Đến khi phát hiện bệnh tật, nhận ra mình bỏ lỡ "lời cầu cứu" của cơ thể, mới hối hận muộn màng. Ông Trần (Trung Quốc) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Nửa năm trước, người đàn ông 70 tuổi này bắt đầu nhận thấy nước tiểu của mình có màu hồng nhạt. Hiện tượng tiểu máu này diễn ra từng đợt, đến rồi đi một cách lặng lẽ. Đáng nói, ông Trần không hề cảm thấy đau buốt, không sốt, cũng chẳng có bất kỳ sự khó chịu nào ở vùng bụng dưới. Chính sự "êm đềm" này đã đánh lừa ông, khiến ông xem nhẹ bệnh tình, tự trấn an bản thân rằng có lẽ do tuổi già hoặc cơ thể có rối loạn gì đó tạm thời chẳng đáng lo.

Bẵng đi một thời gian, tình trạng tiểu khó bắt đầu xuất hiện. Dòng tiểu của ông yếu dần, cảm giác buồn tiểu đến nhiều hơn nhưng mỗi lần vào nhà vệ sinh lại không thể đi hết. Ngay cả lúc này, ông vẫn chần chừ chưa đi khám vì các triệu chứng không liên tục, cứ vài ngày khó chịu rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, có lúc “bình thường trở lại”.

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Cho đến một ngày, ông Trần tiểu ra máu tươi rồi đến hoàn toàn mất khả năng đi tiểu. Bụng dưới của ông căng cứng dữ dội như sắp vỡ, cơn đau co thắt tăng nhanh đến mức nghẹt thở, buộc gia đình phải đưa ông đi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại phòng cấp cứu, kết quả siêu âm và nội soi đã khiến toàn bộ người nhà sốc nặng. Gần một nửa bàng quang của ông Trần đã bị các khối u chiếm chỗ, nhìn như thế chồng chất lên nhau.

Bác sĩ tiết niệu Chang Mei-yu (Trung Quốc), người điều trị cho ông Trần cho biết, các khối u ác tính này không chỉ cản trở dòng tiểu mà còn chèn ép ngược lên niệu quản, chặn đứng đường dẫn nước tiểu từ thận xuống, khiến cả hai bên thận bị ứ nước nghiêm trọng. "Chức năng thận của bệnh nhân đã bị phá hủy và suy giảm chỉ còn khoảng một nửa so với bình thường. Điều đáng lo ngại là toàn bộ quá trình tàn phá này diễn ra hoàn toàn âm thầm, bộc lộ rõ ra ngoài khi hệ thống bài tiết đã tắc nghẽn nghiêm trọng", bà nói.

Bác sĩ Chang chia sẻ thêm một ca bệnh khác dưới 50 tuổi cũng rơi vào thảm kịch tương tự mà bà mới điều trị tháng trước. Nam bệnh nhân này cũng xuất hiện tình trạng tiểu máu từng đợt nhưng vì không đau nên xem nhẹ. Đến khi chịu đi khám, bác sĩ phát hiện một khối u bàng quang kích thước 2 cm đã ăn sâu và xâm lấn vào lớp cơ, khiến cơ hội chữa khỏi ở giai đoạn sớm hoàn toàn đóng sập lại.

Bác sĩ cảnh báo: Đừng xem nhẹ tình trạng tiểu máu dù ở tuổi nào!

Về lý do u bàng quang gây ra tình trạng tiều máu, bác sĩ Chang giải thích: "Khối u bàng quang luôn tự tạo ra các mạch máu mới rất mỏng manh và lỏng lẻo để nuôi dưỡng chính nó. Khi bàng quang co bóp để đào thải nước tiểu, sự cọ xát liên tục này sẽ làm rách các mạch máu dễ vỡ kể trên, khiến máu chảy trực tiếp vào dòng nước tiểu tạo nên hiện tượng tiểu máu. Tuy nhiên, điều cần cảnh giác là hiện tượng này có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác ngoài u bàng quang. Cần hết sức cẩn trọng dù bạn ở độ tuổi hay giới tính nào".

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Bà cảnh báo, dòng nước tiểu có máu là tấm gương phản chiếu rất nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm của toàn bộ hệ thống trong cơ thể, phổ biến như:

- Tổn thương nghiêm trọng tại hệ tiết niệu: Tình trạng sỏi thận, sỏi bàng quang di chuyển cọ xát, hoặc viêm đường tiết niệu cấp tính đều có thể gây xuất huyết niêm mạc.

- Ung thư hệ thống bài tiết: Ngoài ung thư bàng quang, u ở thận hoặc u niệu quản cũng là thủ phạm hàng đầu kích hoạt tình trạng đi tiểu ra máu.

- Cảnh báo bệnh lý toàn thân: Hiện tượng này còn liên quan mật thiết đến chứng rối loạn đông máu, tổn thương mạch mạng hoặc tác dụng phụ của việc dùng thuốc chống đông kéo dài.

Dù chỉ tiểu máu một lần duy nhất, không đau, không ngứa bạn cũng cần đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Ngoài ra, còn có nhiều bất thường khi đi tiểu cảnh báo bệnh tật nhưng dễ bị xem nhẹ khác. Ví dụ như tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu gấp kéo dài, không thuyên giảm. Hay là tần suất đi tiểu thay đổi cực đoan như tiểu quá nhiều lần hay đột nhiên không tiểu được, tiểu ít hẳn lại dù lượng chất lỏng nạp vào như cũ. Lượng nước tiểu đột nhiên nhiều lên quá mức hay ít đi dị thường cũng cần được chú ý. Đặc biệt, nếu nước tiểu có nhiều bọt, màu sắc rất lạ (đen, đỏ, trà, nâu...) hoặc mùi khó chịu khó hiểu thì cũng cần đến bệnh viện sớm để tìm ra nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: CTiNews, The Paper

