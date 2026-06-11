Hà Nội khám sàng lọc miễn phí 12 bệnh phổ biến cho người dân

Hà Nội sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí 12 bệnh, yếu tố nguy cơ phổ biến cho người dân trong năm 2026.

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi UBND các xã, phường hướng dẫn rà soát, thống kê đối tượng tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí năm 2026. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm triển khai đồng bộ việc khám sức khỏe toàn dân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực và hạn chế bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Theo hướng dẫn, các địa phương cần thống kê người dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn. Nội dung rà soát gồm tổng dân số, số người thuộc từng nhóm đối tượng khám sức khỏe, kết quả khám đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm và nhu cầu dự kiến trong 6 tháng cuối năm.

Sở Y tế yêu cầu các xã, phường rà soát kỹ để tránh trùng lặp với những nhóm đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe theo cơ chế riêng như cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý, người có công với cách mạng và các đối tượng đã được hưởng chính sách tương tự.

Sau khi hoàn thành thống kê, địa phương lập danh sách theo mẫu hướng dẫn để xây dựng kế hoạch tổ chức khám và gửi giấy mời người dân tham gia theo lịch cụ thể.

Hà Nội sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí 12 bệnh. (Ảnh minh họa)

Đối tượng được chia thành 5 nhóm. Trong đó, nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân sinh sống tại vùng khó khăn do UBND xã, phường tổ chức khám.

Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được khám theo kế hoạch phối hợp giữa địa phương, nhà trường và trạm y tế, dự kiến triển khai từ tháng 9/2026.

Người lao động có quan hệ lao động tiếp tục được doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ luật Lao động. Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do cơ quan chủ quản phụ trách. Những người không thuộc các nhóm trên sẽ do UBND xã, phường tổ chức khám.

Nội dung khám sức khỏe định kỳ được thiết kế theo từng độ tuổi. Trẻ dưới 6 tuổi được đánh giá các chỉ số phát triển thể chất, tinh thần, dinh dưỡng, tiêm chủng và sàng lọc nguy cơ tự kỷ đối với trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi.

Người từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi được khám thể lực và các chuyên khoa như nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ hoặc theo nhu cầu của người dân.

Đối với người từ 18 tuổi trở lên, ngoài khám lâm sàng tổng quát còn được thực hiện các xét nghiệm cơ bản gồm công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lao, u phổi hoặc các bệnh lý khác sẽ được chỉ định làm thêm xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến phù hợp để chẩn đoán, điều trị sớm.

Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ, Hà Nội sẽ tổ chức khám sàng lọc miễn phí 12 bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu.

Việc sàng lọc được thực hiện theo độ tuổi và nhóm nguy cơ. Phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi được sàng lọc ung thư cổ tử cung; phụ nữ 40 đến 70 tuổi được sàng lọc ung thư vú; nam giới trên 45 tuổi được khám phát hiện sớm ung thư khoang miệng; nam từ 50 đến 69 tuổi được sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt; người từ 50 tuổi trở lên được sàng lọc ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, người từ 40 tuổi trở lên được đánh giá nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; người từ 45 tuổi trở lên được sàng lọc đái tháo đường; người từ 18 tuổi trở lên được đánh giá các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu và rối loạn liên quan đến sử dụng rượu.