Cú ngã điếng người của nữ thần đẹp nhất showbiz: Pha xử lý vô cùng chuyên nghiệp trên sân khấu của chủ nhân

Lễ trao giải Korea Grand Music Awards 2025 chính là sự kiện thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của công chúng Hàn Quốc trong những ngày vừa qua. Trong số những ngôi sao tề tựu tại lễ trao giải mới đây, nữ thần đẹp bậc nhất showbiz Hàn Irene (Red Velvet) đã trở thành tâm điểm chú ý. Bên cạnh nhan sắc thoát tục, sự cố khá nguy hiểm mà người đẹp đình đám gặp phải ngay trên sân khấu Korea Grand Music Awards 2025 đã trở thành chủ đề nóng gây bàn tán rộng khắp ngay trong buổi sáng 18/11.

Cụ thể, Irene bất ngờ bị ngã mạnh khi bước xuống cầu thang trong lúc rời khỏi sân khấu lễ trao giải. Được biết, người đẹp trước đó gặp đôi chút khó khăn khi di chuyển vì bộ trang phục cồng kềnh. Sự cố bất ngờ khiến mọi người xung quanh vô cùng hoảng hốt, lo lắng tột độ cho nữ ca sĩ sinh năm 1991. Các nhân viên có mặt gần đó đã vội vàng lao tới đỡ Irene đứng dậy, rồi nhiệt tình hỗ trợ thành viên nhóm Red Velvet an toàn bước xuống cầu thang.

Tuy vậy, điều khiến đoạn clip này gây chú ý trên MXH đó là thái độ của Irene khi gặp phải sự cố. Cô nàng dường như không cảm thấy quá đau đớn dù bản thân mình trượt chân và "rơi tự do" đập thẳng vòng 3 xuống bậc thềm, thay vào đó thì gương mặt cô nàng không bộc lộ cảm xúc, vẫn mỉm cười xinh và cố gắng tươi cười để không gây lo lắng cho những người xung quanh.





Người hâm mộ không khỏi xót xa khi chứng kiến nữ thần tượng sinh năm 1991 bị ngã mạnh ngay trên sân khấu 1 sự kiện lớn

Các nhân viên trong ekip vội lao tới hỗ trợ Irene sau khi nữ idol gặp phải sự cố nguy hiểm

Irene thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng trong màn lộ diện ở Korea Grand Music Awards 2025 cách đây ít ngày. Tại sự kiện, người đẹp 9X đảm nhận vai trò MC và đã tỏa sáng nhờ nhan sắc yêu kiều, diễm lệ

Đây không phải lần đầu tiên 1 ngôi sao hạng A của làng giải trí châu Á gặp phải sự cố trượt ngã ngay giữa sự kiện. Trước đó, Thư Kỳ đã khiến người hâm mộ và công chúng không khỏi lo lắng khi nữ minh tinh bị ngã mạnh vì sàn trơn trượt trong lần dự 1 sự kiện ở Thượng Hải, Trung Quốc hồi năm 2019.

Sau cú ngã, người đẹp Gác Kiếm vẫn tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp. Cô đứng dậy, sửa sang lại trang phục và tiếp tục đi chậm đến giữa sân khấu. Sau khi chứng kiến cú ngã điếng người của Thư Kỳ, netizen không khỏi cảm thấy xót xa cho nữ diễn viên. Đồng thời, hàng trăm ý kiến còn chỉ trích những staff nam đứng bên cạnh Thư Kỳ và ban tổ chức sự kiện vì không sử dụng thảm đỏ khi gặp thời tiết bất lợi, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn.







