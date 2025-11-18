Hầu Minh Hạo vừa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với màn xuất hiện ở Lễ hội âm nhạc cá heo Nam Kinh diễn ra vào hôm 16/11 mới đây. Tới sáng 17/11, 1 đoạn clip ghi lại màn tương tác của mỹ nam họ Hầu với người hâm mộ tại sự kiện đã trở nên viral khắp mạng xã hội, thậm chí chiếm lĩnh luôn vị trí cao trên bảng xếp hạng hot search của Weibo.

Trong video gây bão, 1 khán giả bất ngờ tố Hầu Minh Hạo chưa kéo khóa quần trước hàng vạn khán giả trong đại nhạc hội. Trong tình cảnh trớ trêu, mỹ nam sinh năm 1997 không giấu nổi vẻ mặt hoảng hốt, vội nhìn xuống vị trí khóa quần của mình để kiểm tra.

Trên thực tế, đây chỉ là 1 trò đùa của người hâm mộ nhằm "troll" nam ca sĩ kiêm diễn viên đình đám. Hầu Minh Hạo vốn đã "khóa cửa gara" ngay từ đầu và không có chuyện anh gặp phải sự cố hớ hênh trước hàng vạn khán giả tại đêm nhạc. Sau khi kiểm tra lại khóa quần và xác nhận mọi thứ vẫn an toàn, Hầu Minh Hạo chỉ biết cười trong bất lực, đồng thời tiếp tục phần giao lưu, tương tác với khán giả tại sự kiện.

Hầu Minh Hạo hoảng loạn sau khi 1 khán giả bất ngờ tố anh quên chưa kéo khóa quần trong đại nhạc hội mới đây

Nhưng hóa ra đây chỉ là 1 trò chơi khăm của người hâm mộ. Khi xác nhận "gara" đã được khóa chốt an toàn, Hầu Minh Hạo tiếp tục giao lưu, tương tác cùng người hâm mộ trong lễ hội âm nhạc

Trên các diễn đàn, netizen đồng loạt bày tỏ sự thích thú trước đoạn clip ghi lại cảnh người hâm mộ "troll" mỹ nam Hầu Minh Hạo: "Ngại hết cả Hầu Minh Hạo", "Anh ấy đúng là ngây thơ, trong sáng thật đấy", "Xem đi xem lại vẫn thấy hài hài, Hầu Minh Hạo đúng là dễ thương thật"...

Hầu Minh Hạo sinh ngày 3/8/1997 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam nghệ sĩ từng là thực tập sinh ở công ty giải trí nổi tiếng xứ Hàn SM Entertainment trước khi trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Đến năm 2014, Hầu Minh Hạo chính thức gia nhập làng giải trí Cbiz với vai trò là thành viên của nhóm nhạc Fresh Cực Khách Thiếu Niên cùng album đầu tay mang tên 4P4U.

2 năm sau, mỹ nam họ Hầu rời khỏi nhóm và hoạt động solo trong lĩnh vực phim ảnh. Tới năm 2017, Hầu Minh Hạo tạo dựng được tên tuổi nhờ bộ phim chiếu mạng Hàn Võ Ký. Ít lâu sau đó, anh trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ tác phẩm thanh xuân vườn trường Sống Không Dũng Cảm, Uổng Phí Thanh Xuân. Những năm trở lại đây, Hầu Minh Hạo tiếp tục gây chú ý với loạt vai diễn ở các phim như Nhập Thanh Vân, Đại Mộng Quy Ly, Hộ Tâm... Nhờ tạo hình cổ trang đẹp xuất sắc, mê hoặc lòng người, Hầu Minh Hạo được nhiều khán giả trìu mến gọi bằng danh hiệu mỹ nam cổ trang đẹp nhất màn ảnh Cbiz hiện tại.

Hầu Minh Hạo khiến dân mạng đứng ngồi không yên mỗi khi ra phim cổ trang mới nhờ diện mạo đẹp hết chỗ chê

Nguồn: Sohu, Weibo