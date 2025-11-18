Gia tộc âm nhạc

Danh ca Khánh Hà, tên thật Lã Khánh Hà, sinh năm 1952 tại Đà Lạt trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng. Cha cô là nhạc sĩ Lữ Liên, còn các anh chị em đều theo đuổi con đường ca hát, tạo nên một “gia tộc âm nhạc” trong làng giải trí Việt.

Trong số 7 anh chị em hầu hết đều bước vào con đường nghệ thuật và đạt dấu ấn riêng. Trong đó phải đặc biệt kể tới Tuấn Ngọc là ca sĩ hàng đầu hải ngoại với chất giọng trữ tình sang trọng; Bích Chiêu là ca sĩ nổi tiếng trước năm 1975; Lưu Bích là giọng ca được yêu thích trong cộng đồng hải ngoại, nổi tiếng với chất giọng trẻ trung, hiện đại.

Nhờ sinh ra trong môi trường giàu truyền thống âm nhạc, Khánh Hà sớm được nuôi dưỡng năng khiếu và trở thành một trong những danh ca có ảnh hưởng lớn nhất của làng nhạc Việt hải ngoại. Cô vừa trau dồi giọng hát vừa thành thạo tiếng Anh, Pháp.

Ca sĩ Khánh Hà.

Nữ ca sĩ và anh trai - danh ca Tuấn Ngọc.

Năm 16 tuổi, cô lần đầu đứng trên sân khấu lớn và nhanh chóng khẳng định bản lĩnh ca hát. Năm 1972, Khánh Hà cùng anh em thành lập ban nhạc The Uptight, trở thành hiện tượng thời điểm đó. Sau khi sang Mỹ năm 1975, cô tiếp tục ca hát và đến năm 1980 trở lại với nhạc Việt qua băng nhạc Gọi giấc mơ xưa.

Thập niên 1980–1990 đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp của Khánh Hà, khi cô được xem là chuẩn mực xử lý ca khúc và tạo nên “hiện tượng Khánh Hà” trong đời sống âm nhạc hải ngoại.

Cưới lần 2 với chồng kém 13 tuổi vì dính bầu

Dù sự nghiệp thuận lợi, đường tình duyên của Khánh Hà lại nhiều trắc trở. Cô kết hôn năm 18 tuổi rồi nhanh chóng ly hôn, một mình sang Mỹ nuôi con trai và dồn toàn lực cho công việc.

Dù được nhiều người theo đuổi, nữ ca sĩ vẫn khép lòng, không nghĩ đến hôn nhân. Báo Vietnamnet trích lời nữ ca sĩ kể: “Tôi lo cho việc hát và chăm sóc con, thậm chí đôi lúc không còn thời gian chăm con, cũng phần nữa là chim sợ cành cong nên không nghĩ nhiều về chuyện yêu, hôn nhân gì nữa”.

Một cơ duyên mới đến khi cô gặp Tô Chấn Phong, lúc đó làm trong lĩnh vực thiết kế thời trang và tham gia sản xuất video ca nhạc, mở ra bước ngoặt trong cuộc sống của Khánh Hà khi quyết định kết hôn lần 2 với người đàn ông kém cô tới 13 tuổi.

Khánh Hà và ông xã kém 13 tuổi - Tô Chấn Phong.

Cặp đôi co hơn 30 năm bên nhau.

Những ngày đầu quen nhau, Khánh Hà rất ngại, thậm chí mặc cảm vì lớn hơn người yêu quá nhiều tuổi nên cả hai chỉ hẹn hò ở nơi toàn người Mỹ, hễ thấy bóng dáng người châu Á là lại vội tránh vì sợ gặp người quen.

Suốt hai năm, họ yêu trong bí mật, chỉ gia đình biết. Quen nhau vài tháng, cả hai đã dọn về sống chung nhưng phải đến 6 năm sau mới kết hôn. Lý do, như Khánh Hà chia sẻ, là vì lúc ấy cô mang thai nên mới quyết định làm đám cưới.

Báo Thanh niên trích lời ca sĩ Khánh Hà cho biết: "Chúng tôi có 6 năm ở với nhau và sau đó tôi dính bầu. Tôi nghĩ cả hai chưa chắc chắn nhưng tự nhiên tôi có bầu nên đám cưới chứ trước đó không nghĩ đám cưới gì cả".

Hơn 30 năm hôn nhân, nhường nhịn, viên mãn

Cuộc sống hôn nhân với chồng kém tuổi, theo lời nữ ca sĩ là, cô đảm nhận việc quán xuyến nhà cửa, còn Tô Chấn Phong là trụ cột kinh tế.

Trong chương trình The Khang Show, cặp đôi có dịp trải lòng về cuộc sống hôn nhân của mình. Khi được MC Nguyên Khang hỏi trong gia đình ai là người dễ giận hơn, Tô Chấn Phong lập tức lên tiếng: "Đến bây giờ hai vợ chồng vẫn chưa hiểu nhau về vấn đề này vì tới bây giờ Hà không biết Phong nhịn Hà tới cỡ nào đâu”.

Hôn nhân viên mãn nhưng cũng không tránh được những lúc sóng gió.

Cặp đôi biết nhường nhịn nhau.

Cặp đôi biết nhường nhịn nhau để duy trì hạnh phúc.

Tuy nhiên, ca sĩ Khánh Hà lại cho rằng bà là người nhường nhịn chồng nhiều hơn. "Mỗi lần cãi nhau mình cũng giận lắm nhưng nhìn đi nhìn lại không kiếm được ai hơn Phong. Cho nên mình đành ở với Phong vậy thôi", giọng ca Tiễn anh trong mưa chia sẻ.

Dù vậy thì cặp đôi đã đồng hành với nhau hơn 30 năm qua. Con chung của cả hai năm nay cũng gần 30 tuổi. Chia sẻ trên báo Vnexpress, nữ ca sĩ cho biết: “Càng già chúng tôi càng ít tranh cãi hơn, chắc là quá hiểu nhau rồi. Hồi mới lấy nhau, chúng tôi cũng hay ghen tuông, bây giờ hết rồi vì đã có tuổi”.

Cuộc sống hiện tại của cặp đôi rất bình yên. Sáng thức dậy, họ cùng nhau tập thể dục. Trong khi ông xã kém 13 tuổi của nữ ca sĩ tập tạ, ngồi thiền thì cô đi bộ, tập gym để cơ săn chắc, lưng thẳng.

“Cuộc sống hiện tại của cả hai viên mãn. Tôi vẫn miệt mài đi hát vì yêu sân khấu, yêu nhạc. Khán giả luôn dành những tình cảm tuyệt vời cho ca sĩ và tôi sẽ hát đến khi nào hết sức thì thôi”, nữ ca sĩ tâm sự thêm trên tờ Vnexpress.