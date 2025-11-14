Hôn nhân ngắn ngủi với vua cá koi

Sinh năm 1988 tại TP.HCM, Hà Thanh Xuân bắt đầu sự nghiệp ca hát khi mới 17 tuổi. Đang là sinh viên năm hai, cô đã có bản thu âm đầu tiên và nhanh chóng phát hành album Ký ức dòng sông, đánh dấu bước khởi đầu trên con đường nghệ thuật.

Tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM và từng đoạt giải 4 Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2005, nữ ca sĩ dần trở thành gương mặt nổi bật trong dòng nhạc trữ tình tại các sân khấu phía Nam. Đến năm 2010, cô cùng gia đình sang Mỹ định cư, tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào, nữ ca sĩ nhanh chóng khẳng định tên tuổi ở thị trường hải ngoại. Cô cộng tác với nhiều trung tâm âm nhạc lớn, ra mắt nhiều album và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Ngoài âm nhạc, cô còn thử sức với kịch nghệ và được đánh giá là nghệ sĩ đa năng.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của cô cũng gây chú ý cho công chúng. Nói đúng hơn, Hà Thanh Xuân có hôn nhân ồn ào nhất nhì showbiz Việt.

Tháng 5/2022, nữ ca sĩ kết hôn cùng doanh nhân Ngô Thắng – người được mệnh danh là “vua cá koi”. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm sau, cô xác nhận cả hai đã chia tay và chưa từng đăng ký kết hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết mình đã sống một mình suốt thời gian dài.

Ngay từ khi đám cưới diễn ra, mối tình này đã gây chú ý bởi thời điểm đó “vua cá koi” vừa ly hôn vợ cũ. Sự việc khiến nữ ca sĩ bị nghi là “người thứ ba”, phải hứng chịu nhiều chỉ trích và từng khóa bình luận, ẩn trang cá nhân suốt một thời gian dài.

Thời điểm đầu sau cưới, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào. Doanh nhân Ngô Thắng nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm, thậm chí đăng ảnh hôn vợ giữa chốn đông người. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, nữ ca sĩ bắt đầu xóa gần hết ảnh vợ chồng trên mạng xã hội.

Cô đăng tải những chia sẻ đầy tâm trạng: “Những lúc buồn nhất tôi sẽ chọn im lặng và ngồi thiền. Khi ổn, tôi sẽ xuất hiện trước mọi người vì tôi đã học được cách yêu thương bản thân” .

Trước khi chia tay, “vua cá koi” từng dành nhiều lời ngọt ngào cho vợ, gọi mối tình của họ là “nhân duyên định mệnh”. Nhưng sau khi đường ai nấy đi, anh đăng clip ném nhẫn cưới như lời khẳng định khép lại mối tình này.

Hôn nhân chóng vánh của Hà Thanh Xuân và vua cá koi.

Giàu có, sống bình yên sau sóng gió hôn nhân

Sau đổ vỡ, nữ ca sĩ nhanh chóng trở lại với công việc, chọn âm nhạc làm điểm tựa tinh thần. Cô nói trên Thanh Niên: “Âm nhạc là cuộc sống của tôi nên tôi thấy vui với những gì mình đang có. Hạnh phúc là những gì mình đang có, chứ không phải những gì đã mất”.

Hiện tại, cô thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để biểu diễn, tham gia các sự kiện lớn. Ngoài hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ còn khiến nhiều người trầm trồ bởi khối tài sản “khủng” tích lũy sau nhiều năm đi hát.

Theo Vietnamnet, cô đang sống trong căn biệt thự rộng 600 m² tại Mỹ. Ngôi nhà được thiết kế hiện đại, có khu vườn xanh mát do chính tay cô chăm chút. Trong vườn trồng đủ loại cây trái Việt Nam như ổi, cam, nhãn, khế, táo, mận… cùng khu BBQ, bàn ghế và lò sưởi để thư giãn ngoài trời. Căn biệt thự được nhiều người ước tính có giá trị hàng triệu USD.

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn sở hữu bộ sưu tập gồm 5 chiếc ô tô. Trong một video chia sẻ, cô tiết lộ: “Đây là chiếc xe đầu tiên tôi chọn màu đen, bốn chiếc trước đều màu trắng. Hy vọng chiếc mới này sẽ mang lại may mắn.” Nhiều khán giả nhận định giá trị mỗi chiếc xe đều không hề nhỏ .

Nữ ca sĩ đang có cuộc sống bình yên sau sóng gió hôn nhân

Giàu có, ở biệt thự rộng 600 m2, xe hơi sang trọng.

Gu thời trang của cô cũng được đánh giá tinh tế, sang trọng. Nữ ca sĩ thường diện trang phục nền nã, phối cùng khăn choàng, áo lông, túi xách hàng hiệu. Ngoài công việc, cô dành thời gian du lịch châu Âu, tận hưởng cuộc sống sung túc và thanh nhàn.

Ở tuổi 37, nữ ca sĩ chọn cho mình cuộc sống bình yên, “không vội vã”. Mỗi sáng, cô dậy sớm, uống một ly nước lọc thanh lọc cơ thể, rồi tập yoga và luyện thanh để bắt đầu ngày mới. Dù bận rộn, cô vẫn duy trì thói quen cắm hoa, giữ không gian sống tươi mới, ngăn nắp.

Cô tâm sự trên Ngôi Sao: “Mỗi ngày mới là một cơ hội để sống trọn vẹn hơn. Tôi trân trọng từng giây phút, cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Giờ đây, đứng trên sân khấu, tôi hát bằng cả trái tim và luôn thăng hoa cùng âm nhạc.”

Sau khi trải qua nhiều biến cố, nữ ca sĩ thừa nhận đã học được cách yêu thương bản thân. Với cô, hạnh phúc giờ đây không còn là sự ràng buộc, mà là cảm giác an yên và được sống đúng với đam mê. Ở tuổi 37, cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung, thần thái rạng rỡ và một cuộc sống bình yên trong căn biệt thự triệu đô, tiếp tục cống hiến cho âm nhạc, mỉm cười bước qua đổ vỡ.