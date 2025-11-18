Vào sáng 19/11, TAND TP.HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Chủ tịch CER Group Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) liên quan đến vụ Lừa dối khách hàng trong hoạt động quảng bá kẹo rau củ Kera. Trước phiên toà, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã nộp tiền khắc phục hậu quả 3,2 tỷ đồng, đồng thời được xem xét tình tiết giảm nhẹ. Hiện tại, vẫn chưa có câu trả lời chính thức về danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 của Thuỳ Tiên liệu có còn được giữ sau bê bối này.

Vào tháng 3/2022, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Trong danh sách các cá nhân được khen thưởng có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, cô nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 5/2025, chỉ 1 ngày sau khi Hoa hậu Thuỳ Tiên bị bắt tạm giam thì cô đã bị tước đi danh hiệu danh giá này. Ngày 20/5/2025, Trung ương Đoàn có Quyết định về việc tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đối với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sinh năm 1998, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế năm 2021 vì đã vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố.

Quyết định căn cứ vào điều 9 Quy chế giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 1429-QĐ/TWĐTN-BTG ngày 23/11/2021, quy định xử lý các trường hợp vi phạm, cụ thể như sau: Trong trường hợp người đã được tôn vinh và nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu có vi phạm nghiêm trọng trong 5 năm kể từ khi nhận giải thưởng, Thường trực Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định tước bỏ Danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của người đó và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Do đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên do vi phạm đến mức bị khởi tố.

Trước khi phiên toà xét xử diễn ra, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể la bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Đồng thời, Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng có những tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

Danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 cũng chính là chi tiết khiến Hoa hậu Thuỳ Tiên được xem xét giảm nhẹ trong phiên toà sắp tới. Theo khoản 20 Điều 2 Nghị quyết 04/2025 hướng dẫn, tình tiết giảm nhẹ người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người được tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế phát minh có giá trị lớn hoặc được công nhận là chiến sĩ thi đua theo quy định của pháp luật thi đua khen thưởng.

- Người được tặng Kỷ niệm chương do có sự đóng góp vào quá trình phát triển của Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức theo quy định của pháp luật thi đua khen thưởng.

- Hình thức khen thưởng khác đối với người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác theo quy định của pháp luật thi đua khen thưởng.