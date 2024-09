Củ cải trắng bổ dưỡng nhưng tuyệt đối không kết hợp với thực phẩm này

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, củ cải tốt nhưng không biết cách sử dụng có thể sẽ gây ra các mối nguy hiểm khó lường. Dưới đây là một số thực phẩm không nên kết hợp cùng củ cải trắng.

Thực phẩm không nên ăn cùng củ cải trắng

Lê, táo nho: Hàm lượng cetan đồng trong các loại trái cây này sẽ phản ứng với axit cianogen từ củ cải gây ra triệu chứng bướu cổ, suy tuyến giáp nặng nếu dùng kết hợp thường xuyên.

Nhân sâm: Củ cải trắng tính hàn, còn nhân sâm tính nóng. Khi bạn kết hợp chung hai loại thực phẩm này sẽ làm các chất dinh dưỡng bên trong triệt tiêu lẫn nhau. Không chỉ có củ cải, sau khi uống nhân sâm hãy nói không với các loại hải sản hay uống trà.

Cà rốt: Củ cải giàu vitamin C nhưng cà rốt lại chứa nhiều enzym phân hủy loại vitamin này, do đó, khi sử dụng kết hợp sẽ tiêu hủy lượng vitamin C đưa vào cơ thể.

Mộc nhĩ: Kết hợp mộc nhĩ với củ cải trắng có thể gây ra những phản ứng phức tạp, dẫn đến tình trạng dị ứng, viêm da.

Ngoài ra, củ cải nên dùng vừa đủ, ăn nhiều có thể làm rối loạn tiêu hóa, gây đau bụng. Đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, ăn nhiều củ cải sẽ làm tăng tiểu vặt, gây khó chịu do thực phẩm này có tính lợi tiểu. Mỗi tuần, bà bầu chỉ ăn 1-2 bữa củ cải được nấu chín. Tuyệt đối không được ăn củ cải sống làm nộm hay củ cải muối dưa chua vì không an toàn.

Củ cải trắng được biết đến như "nhân sâm trắng" với rất nhiều công dụng cho sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Giá trị dinh dưỡng từ củ cải trắng

Củ cải là thực phẩm giàu dinh dưỡng được ví như nhân sâm trắng. Trong 100g củ cải chứa 20 calo năng lượng; 0,5g đường; 0,2g chất béo; 0,045mg thiamine; 0,072mg riboflavin; 0,11mg niacin; 0,274mg axit pantothenic; 0,18mg vitamin B6; 0,8mg sắt và 0,37mg mangan.

Củ cải có đặc tính chống ung thư, ngăn ngừa đau tim và các bệnh tim khác. Loại thực phẩm này rất tốt cho hệ thống miễn dịch, thị lực, xương và da. Ăn củ cải giúp giảm mức cholesterol cao, ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh loãng xương, viêm khớp dạng thấp và đục thủy tinh thể.

Thành phần dinh dưỡng của củ cải trắng chứa chất giúp cơ thể kháng lại bệnh ung thư. Đặc biệt, các enzyme có thể loại bỏ chất độc gây ung thư.

Sự hiện diện của glucosinolate trong củ cải hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Đó là hoạt chất thực vật tự nhiên sẽ phá vỡ thành hai hợp chất trong khi tiêu hóa gồm indole và isothiocyanate. Hai chất này hoạt động như một tác nhân mạnh tấn công các tế bào khối u và làm giảm sự phát triển ung thư.