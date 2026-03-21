Cụ bà U70 vẫn chinh phục đỉnh cao cử tạ sau tai nạn gãy xương

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở tuổi ngoài 50 đã mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời bà Suzanne Luhr. Từ người chưa từng bước chân vào phòng gym, sau thời gian tập luyện bà trở thành nhà vô địch cử tạ ở tuổi U70.

Tai nạn thay đổi cuộc đời

Suzanne Luhr, 68 tuổi, sống tại bang Wyoming (Mỹ), từng có cuộc sống ổn định và năng động. Bà làm công việc lập bản đồ địa chất tại Đại học Wyoming và duy trì thói quen đạp xe vào giờ nghỉ trưa để thư giãn sau những giờ làm việc.

Nhiều năm trước, trong một buổi trưa, khi đang đạp xe trên con phố đông đúc ở thành phố Laramie, bà bị một chiếc xe tải tông trúng. Vụ va chạm khiến bà gãy xương đùi nghiêm trọng. “Tôi bị hỏng hoàn toàn cả xe đạp lẫn chân" , bà nhớ lại.

Chấn thương buộc bà phải nghỉ làm suốt một tháng để điều trị và phục hồi. Khi đó, Luhr chưa thể hình dung rằng biến cố đau đớn này lại trở thành bước ngoặt dẫn bà đến thể thao chuyên nghiệp.

Ở tuổi 68, bà Suzanne Luhr đã vượt qua những chấn thương trong quá khứ và trở thành nhà vô địch cử tạ.

Quá trình hồi phục bắt đầu bằng các buổi vật lý trị liệu nhằm giúp bà có thể đi lại bình thường. Với mái tóc bạc ngang vai và cặp kính chữ nhật, Luhr trông giống một thủ thư hơn là một vận động viên thể thao sức mạnh.

Sau một thời gian trị liệu, bà nhận ra cơ thể mình mất cân bằng. Chân phải phải hoạt động quá nhiều để bù cho chân bị thương, đặc biệt khi leo cầu thang hoặc tham gia các chuyến đi bộ đường dài, hoạt động mà bà vốn rất yêu thích.

Luhr vốn là người ưa vận động. Bà từng thám hiểm hang động, leo núi, lái mô tô, cưỡi ngựa và thậm chí thử nhảy dù vào cuối thập niên 1980. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là bà chưa từng đến phòng tập thể dục trước đó.

Chỉ đến lần vật lý trị liệu thứ hai, cuộc sống của bà mới rẽ sang hướng khác. Tại đây, bà được giới thiệu những kỹ thuật nâng tạ cơ bản. “Điều đó đã cứu tôi khỏi bờ vực thẳm" , bà chia sẻ khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Từ phục hồi chức năng đến niềm đam mê mới

Những bài tập ban đầu chỉ nhằm phục hồi thể lực, nhưng nhanh chóng trở thành niềm hứng thú thực sự. Một người bạn trong lớp tập luyện sức mạnh dành cho người lớn tuổi, nơi bà tham gia theo chương trình phục hồi, đã khuyến khích bà thử sức với cử tạ chuyên nghiệp. Điều này chỉ mới diễn ra khoảng một năm trước.

Từ một hoạt động mang tính trị liệu, cử tạ dần trở thành niềm đam mê. Không chỉ giúp cải thiện thể trạng dù bà chỉ cao 1,52 mét, việc tập luyện còn mang lại sự tự tin mà bà chưa từng có trước đây.

“Tôi chưa bao giờ tự tin về cơ thể mình như vậy. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết, về mặt thể chất", Luhr nói.

Ban đầu, bà đến với môn thể thao này mà gần như không biết gì. Mục tiêu đơn giản chỉ là tìm kiếm điều mới mẻ để tránh sự nhàm chán trong cuộc sống thường nhật sau tai nạn.

Các huấn luyện viên cũng giúp bà hiểu rằng ở độ tuổi của mình, việc xây dựng cơ bắp đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ giúp phòng tránh loãng xương mà còn hỗ trợ trao đổi chất và cải thiện sức khỏe tổng thể, nhất là đối với phụ nữ khi bước vào giai đoạn lão hóa.

Mặc dù luôn năng động về thể chất suốt cuộc đời, nhưng mãi gần đây bà Luhr mới lần đầu tiên đặt chân đến phòng tập thể dục.

Những bước chân đầu tiên trên đấu trường

Trước khi tham gia giải đấu đầu tiên, Luhr được ban tổ chức gửi danh sách quy tắc thi đấu. Bà đọc đi đọc lại nhiều lần để nắm vững mọi chi tiết. “Đó là cách tôi học hỏi và dấn thân vào cuộc thi một cách nghiêm túc", bà kể.

Trải nghiệm thi đấu mang lại cảm xúc mạnh mẽ. Khi tên được xướng lên, hormone adrenaline dâng cao khiến bà cảm thấy có thể nâng được bất cứ thứ gì. “Họ gọi bạn lên, và năng lượng bùng nổ đến mức bạn thấy mình mạnh hơn bình thường rất nhiều" , bà giải thích.

Tính đến nay, Luhr đã tham gia ba giải đấu, trong đó có Thế vận hội dành cho người cao tuổi Wyoming, sân chơi dành cho các vận động viên lớn tuổi vẫn duy trì phong độ thể chất ấn tượng.

Deadlift (nâng tạ từ mặt đất) là nội dung sở trường và cũng là động tác bà yêu thích nhất, với mức tạ tối đa đạt 205 pound (khoảng 93 kg). Tiếp theo là squat với mức tối đa khoảng 145 pound (66 kg).

Bà thừa nhận điểm yếu của mình là bài nâng tạ nằm (bench press), khi chỉ nâng được khoảng 80 pound (36kg) do vẫn đang hồi phục chấn thương vai cũ.

Trong quá trình tập luyện, đôi lúc Luhr vẫn cảm nhận rõ tuổi tác khi những chấn thương cũ tái phát hoặc cơ thể gửi tín hiệu cần nghỉ ngơi. Những ngày như vậy, bà lựa chọn tập luyện nhẹ nhàng hơn để bảo vệ khớp và tránh quá sức. “Tôi đang học cách biết khi nào không nên thúc ép bản thân" , bà nói.

Dù vậy, sức mạnh của người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé này khiến nhiều người bất ngờ. Theo đánh giá của chính bà, xét theo tỷ lệ cân nặng cơ thể, bà là người mạnh nhất trong lớp tập. “Có rất nhiều đàn ông ở đây, nhưng tôi có thể nâng nặng hơn một số người trong số họ. Điều đó khá buồn cười. Tôi thích điều đó, nhưng tôi không khoe khoang đâu", bà chia sẻ với nụ cười.

Bà Luhr (bên phải) chỉ cao 1m52, nhưng có thể nâng tạ hơn 90kg.

Những thành tích ấn tượng đã giúp Luhr trở thành 1 trong 5 đại sứ của sáng kiến Senior Planet thuộc tổ chức AARP, chương trình tài trợ cho các vận động viên trên 60 tuổi nhằm chứng minh rằng tuổi tác không phải rào cản đối với sức khỏe.

Theo Sean Cruse, Giám đốc Truyền thông cấp cao của chương trình, các đại sứ được lựa chọn từ nhóm ứng viên cạnh tranh thông qua hồ sơ và bài luận cá nhân, trong đó họ chia sẻ mối quan hệ với thể dục và cách truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Nhóm đại sứ cùng Luhr bao gồm những cá nhân đặc biệt như một vận động viên đua xe đạp đường trường 77 tuổi hay một doanh nhân 84 tuổi hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Đối với Luhr, việc trở thành đại sứ không chỉ là danh hiệu mà còn là cơ hội lan tỏa thông điệp tích cực: việc bắt đầu tập luyện không bao giờ là quá muộn.

Từ một người chưa từng đặt chân vào phòng gym, bà đã trở thành nhà vô địch cử tạ, vận động viên được tài trợ và nguồn cảm hứng cho cộng đồng người cao tuổi.