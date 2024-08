Cụ bà thọ 101 tuổi tiết lộ 2 điều kiện đơn giản để sống lâu: Không phải tập thể dục hay kiêng ăn

Dù ở thời đại nào, tuổi thọ vẫn luôn là vấn đề mà con người theo đuổi và tò mò khám phá. Theo khảo sát của Sohu, nhiều người sống trên trăm tuổi tại Trung Quốc đều sở hữu những điểm chung giống nhau trong đời sống thường ngày. Điều bất ngờ là, tập thể dục lại không phải chìa khóa quan trọng với tất cả mọi người.

2 điều kiện đơn giản của người sống thọ

Một báo cáo khảo sát trước đây về những người trăm tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cho thấy tính đến năm 2010 có 2.300 người trăm tuổi. Trong số đó, hơn 1.000 người trăm tuổi đã được phỏng vấn và khảo sát và nhận thấy điểm chung về tuổi thọ của họ không phải là tập thể dục mà chủ yếu là tâm lý và chế độ ăn uống.

1. Thái độ tốt

Trong số các cụ lớn tuổi được phỏng vấn, cụ bà Yan (thọ 101 tuổi) cho biết: "Tinh thần rất quan trọng".

Ngày nay, con người trong môi trường hiện đại sẽ không thể tránh khỏi việc phải chịu nhiều áp lực, thường xuyên lo lắng, tức giận vì những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu không biết cách trút bỏ và giải tỏa tâm trạng đúng cách, nhiều người không khỏi tức giận và cáu kỉnh trong phần lớn thời gian. Mà từ xưa, dân gian đã có câu: "Tức giận hại gan". Tình trạng này kéo dài cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể.

Vì vậy, nếu muốn sống thọ, bạn cần nuôi dưỡng tâm trạng tốt, giảm thiểu những giây phút cáu kỉnh, tức giận, cố gắng tìm những cách thích hợp để giải tỏa cảm xúc, duy trì những suy nghĩ lạc quan và vui vẻ. Một tâm lý tốt sẽ đem tới khả năng miễn dịch tốt, có lợi hơn cho việc phòng ngừa và chống lại ung thư.

2. Ăn uống lành mạnh

Như người ta thường nói, "Bệnh đến từ miệng." Trên thực tế, một số bệnh có liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn uống. Bản thân những người sống trên trăm tuổi có thể không biết chế độ ăn uống của họ có gì khác biệt. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, người ta thấy rằng họ thực sự ăn uống lành mạnh.

Trên thực tế, người cao tuổi sống lâu không có nhu cầu ăn kiêng cao. Bữa ăn thông thường của họ được cấu thành từ những thực phẩm thường thấy như trái cây, rau củ đơn giản và một ít thịt.

Cụ bà Yan cho biết, thỉnh thoảng, họ ăn sáng bằng khoai lang, bí ngô. Bà và những người trong lành cũng thường sử dụng các loại rau, củ, quả mà mình tự trồng được.

Ngoài ra, họ cũng ăn nhiều các loại trái cây có màu đậm hơn, ví dụ như dâu tằm, việt quất, thanh long, anh đào, v.v. Những loại trái cây này rất giàu chất dinh dưỡng, thường chứa hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin A, B, C, D, E, selen, sắt và canxi tương đối cao, có thể đạt được hiệu quả phòng chống ung thư, trì hoãn lão hóa, đồng thời có tác dụng kéo dài tuổi thọ và sắc đẹp.

Thống kê cho thấy 3 tuýp người sau đây có khả năng sống lâu hơn

1. Người hơi đầy đặn

Thế nào là hơi đầy đặn? Có nghĩa là cân nặng của bạn nằm trong phạm vi tiêu chuẩn, nhưng nặng hơn một chút so với giá trị tiêu chuẩn. Ví dụ: một người cao 1,6 mét thì cân nặng bình thường là khoảng 50,8 – 61,6kg. Nếu cân nặng của bạn từ 55 - 62kg thì có thể gọi là hơi đầy đặn.

Có một số nghiên cứu chỉ ra rằng sau 60 tuổi, cơ bắp bắt đầu co lại ở các mức độ khác nhau, trong đó nam giới co lại 4% và nữ giới co lại 6% sau mỗi 10 năm. Nếu trọng lượng quá nhẹ, khả năng bị gãy xương sẽ tăng lên. Với người lớn tuổi, tốc độ lành vết thương sẽ chậm hơn, vì thế mà có thể bỏ lỡ cơ hội phẫu thuật. Như vậy họ sẽ phải nằm trên giường trong thời gian dài, điều này sẽ làm tăng nguy cơ tử vong.

Một nghiên cứu của Hoa Kỳ năm 2020 cho thấy những người có chỉ số BMI khỏe mạnh và tăng cân dần dần nhưng chưa bao giờ bị béo phì sẽ sống lâu hơn.

2. Người lạc quan, vui vẻ

Một nghiên cứu mới trên PNAS (Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia) cho thấy những người lạc quan có nhiều khả năng sống lâu hơn và đạt được tuổi thọ phi thường, lên tới 85 tuổi hoặc hơn. Trong số đó, nhóm lạc quan sống lâu hơn nhóm không lạc quan khoảng 10%.

Do đó, nếu muốn kéo dài tuổi thọ, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, vững vàng trong cuộc sống. Khi gặp khó khăn, hãy chủ động ngăn chặn kịp thời những suy nghĩ bi quan. Đồng thời, bạn có thể cố gắng điều chỉnh góc độ và cách nhìn nhận vấn đề, tìm hiểu và điều chỉnh xu hướng tư duy của bản thân. Khi đã thấu hiểu vấn đề từ nhiều khía cạnh tư duy khác nhau, bạn sẽ dễ dàng tìm ra cách giải quyết hơn, từ đó vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.

3. Người ngủ ngon

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy nhiều người mắc chứng mất ngủ lâu ngày sẽ khiến tinh thần trở nên không ổn định, tính khí thất thường, nước da xỉn màu.

Nếu cơ thể con người không được nghỉ ngơi đúng cách, chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể và chức năng gan sẽ kém dần theo thời gian. Nếu muốn sống lâu hơn, việc điều chỉnh chất lượng giấc ngủ là điều vô cùng cần thiết.

(*Nguồn: Sohu)