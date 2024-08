Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 8 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc rượu.

Theo đó, ngày 31/7 vừa qua, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An đã tiếp nhận và điều trị cho 8 bệnh nhân đến từ xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa có biểu hiện ngộ độc rượu, trong đó 1 trường hợp khá nguy kịch.

Các bệnh nhân nhập viện gồm L.V.T. (52 tuổi), N.H.S. (44 tuổi), P.C.T. (46 tuổi), L.K.T. (31 tuổi), T.V.V. (56 tuổi), B.M.C. (46 tuổi), L.T.H. (49 tuổi) và B.M.T.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân được cho là nông dân làm thuê cho một cơ sở xay lúa. Sau khi được người quen tặng chai rượu nên tổ chức ăn uống. Khoảng 30 phút đến 1 tiếng sau thì cả 8 người đều xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau đầu, cảm giác khó thở và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Trong đó, một bệnh nhân tên B.M.T được cho về khi sinh hiệu ổn, huyết áp ổn định.

Khi được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, các bệnh nhân được ghi nhận có những dấu hiệu như nhịp tim chậm, tụt huyết áp, nhìn mờ. Tất cả các trường hợp ngộ độc trên được lấy mẫu xét nghiệm độc chất Methanol, hiện vẫn đang chờ kết quả chính thức. Sáng ngày 1/8, bệnh nhân ổn định trở lại và được cho về.

Trước tình trạng ngày càng gia tăng các vụ ngộ độc rượu gần đây tại Việt Nam, nơi mà nhiều người bị ảnh hưởng do tiêu thụ rượu không đảm bảo an toàn. Bác sĩ Võ Ngọc Vĩnh An – Khoa cấp cứu đã điều trị cho những bệnh nhân dạng này cho biết: Chính quyền địa phương cũng đã có các biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ từ việc tiêu thụ rượu không rõ nguồn gốc, người dân nên cảnh giác và chỉ sử dụng rượu từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, việc uống nhiều rượu sẽ ảnh hưởng đến gan, nghiêm trọng hơn, với tình trạng nghiện rượu, hoặc lệ thuộc vào rượu sẽ dẫn đến nhiều bệnh lý về thần kinh.