Ở tuổi 101, cụ bà người Tây Ban Nha vẫn miệt mài tập gym 2 giờ mỗi ngày, duy trì sức sống đáng kinh ngạc và tiết lộ 2 thực phẩm quen thuộc mà bà tin là bí quyết giúp mình sống khỏe.

Từ lâu, bí quyết sống thọ của những người sống trên 100 tuổi luôn là đề tài thu hút sự quan tâm. Nhiều người trong số họ chia sẻ những thói quen rất đỗi giản dị, từ ăn uống đến vận động, được duy trì bền bỉ qua năm tháng. Điển hình cụ bà Inaxi Lasa, 101 tuổi ở Tây Ban Nha.

Dù đã bước sang tuổi 101, bà Inaxi Lasa vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự dẻo dai và tinh thần sống tích cực. Cụ bà người Tây Ban Nha hiện thu hút hơn 130.000 người theo dõi trên TikTok và Instagram nhờ những video ghi lại hành trình tập luyện thể chất ở tuổi xế chiều.

Điều đặc biệt là bà chưa từng bỏ buổi tập nào kể từ khi bắt đầu đến phòng gym ở tuổi 94. Mỗi ngày, bà dành khoảng 2 giờ để vận động, xem đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Cụ bà ở độ tuổi 101 vẫn chăm chỉ luyện tập thể thao.

Bà Inaxi là người con thứ ba trong gia đình có 5 chị em. Bà mất cha khi mới 8 tuổi và kết hôn với ông Gregorio năm 34 tuổi. Hai người có một con trai, hiện 63 tuổi. Trong nhiều năm, vợ chồng bà gắn bó với công việc đồng áng tại vùng nông thôn Beasain, gần thành phố Bilbao.

Cuộc đời bà trải qua không ít thử thách. Bà từng sống qua Thế chiến II, mắc ung thư vú, hai lần gãy xương hông, phẫu thuật điều trị tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng. Năm 98 tuổi, bà còn phải nhập viện vì mắc Covid-19.

Hiện tại, dù thường xuyên phải đối mặt với những cơn đau do thoái hóa khớp, bà Inaxi vẫn không từ bỏ việc tập luyện.

Theo chia sẻ với Mirror, vào mùa đông, bà thường thức dậy lúc 8h sáng. Nếu thời tiết thuận lợi, bà sẽ đi bộ trước khi đến phòng gym tập luyện trong khoảng 2 giờ.

Thời gian đầu, bà có hai huấn luyện viên cá nhân hướng dẫn. Tuy nhiên, do thị lực ngày càng suy giảm, hiện nay con trai là người hỗ trợ bà trong quá trình tập luyện.

Với bà Inaxi, vận động không đơn thuần là cách duy trì sức khỏe mà còn là bí quyết giúp người cao tuổi giữ được sự độc lập và tinh thần lạc quan. Bà thậm chí gọi việc tập thể dục là "liều thuốc tốt nhất cho sự trường thọ".

Bên cạnh thói quen vận động đều đặn, chế độ ăn uống cũng là yếu tố được bà Inaxi đặc biệt chú trọng.

Lớn lên và sinh sống ở vùng nông thôn, bà có điều kiện tiếp cận nguồn thực phẩm tươi từ địa phương. Bữa ăn hằng ngày chủ yếu gồm rau củ, trái cây và thịt gia cầm. Gia đình bà cũng hạn chế đường và các sản phẩm từ bột mì.

Trước đây, thịt bò từng xuất hiện trong thực đơn nhưng hiện nay bà chủ yếu lựa chọn các loại thịt trắng.

Khi được hỏi đâu là những thực phẩm bà cho rằng góp phần giúp mình sống lâu, cụ bà 101 tuổi không ngần ngại nhắc đến dầu ô liu và rau củ.

"Tôi nghĩ là dầu ô liu và rau củ", bà chia sẻ.

Theo bà, duy trì một cuộc sống năng động là điều quan trọng nhất, nhưng dinh dưỡng cũng có vai trò không thể xem nhẹ. Việc ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đường và ăn uống điều độ đã trở thành thói quen được bà duy trì trong nhiều năm.

Câu chuyện của bà Inaxi bất ngờ được nhiều người biết đến sau khi những video tập luyện được đăng tải trên mạng xã hội. Ban đầu, bà và con trai chỉ quay clip để giải trí. Tuy nhiên, hình ảnh cụ bà ngoài 100 tuổi kiên trì tập gym, luôn nở nụ cười và tràn đầy năng lượng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Điều thú vị nhiều video của bà nhận được hàng trăm nghìn lượt xem. Bà cũng nhận được không ít tin nhắn từ những người bày tỏ sự ngưỡng mộ và cho biết câu chuyện của bà đã tiếp thêm động lực để họ quan tâm hơn đến sức khỏe.

Chia sẻ về quan điểm sống, bà Inaxi cho rằng mỗi người cần có một mục tiêu để theo đuổi, dù đó chỉ là những điều nhỏ bé. Chính mục tiêu và động lực mỗi ngày sẽ giúp con người có lý do để thức dậy, vận động và tiếp tục cố gắng.

Cụ bà cũng nhắn nhủ thế hệ trẻ cần chủ động chăm sóc bản thân, kiên trì trước khó khăn và tìm cách giải quyết vấn đề ngay từ khi chúng mới xuất hiện. Theo bà, cuộc sống luôn có những thử thách nhưng điều quan trọng là không ngừng nỗ lực vượt qua.

Những chia sẻ của bà cũng phù hợp với các khuyến nghị khoa học về lợi ích của hoạt động thể chất đối với sức khỏe người cao tuổi.

Tiến sĩ David Ezpeleta, Phó Chủ tịch Hội Thần kinh học Tây Ban Nha, cho biết vận động thể chất có thể cải thiện lưu thông máu lên não và thúc đẩy hình thành các kết nối thần kinh mới, qua đó góp phần làm chậm một số triệu chứng của bệnh thoái hóa thần kinh.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Coral Sanfeliu thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha nhận định các nghiên cứu trên cộng đồng cho thấy tập thể dục giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở nhóm người trong độ tuổi 50-70.

Ở tuổi 101, bà Inaxi không khẳng định có một công thức duy nhất để sống thọ. Nhưng hành trình của bà cho thấy những thói quen tưởng chừng giản dị như ăn uống lành mạnh, duy trì vận động và giữ tinh thần tích cực có thể trở thành nền tảng quan trọng để chăm sóc sức khỏe khi về già.