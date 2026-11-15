Hai anh em 104 và 101 tuổi mê ăn móng giò, bí quyết sống thọ bất ngờ

Hai anh em 104 và 101 tuổi ở Trung Quốc vẫn minh mẫn, ăn ngon, ngủ tốt dù có sở thích ăn móng giò lợn và duy trì những thói quen sinh hoạt ít ai ngờ tới.

Trên thế giới, ngày càng có nhiều người sống thọ trên 100 tuổi, trong đó không ít trường hợp gây chú ý bởi sức khỏe và lối sống đặc biệt. Điển hình là hai anh em cụ ông 104 và 101 tuổi ở Trung Quốc, vẫn minh mẫn, ăn ngon, ngủ tốt dù có những thói quen sinh hoạt khiến nhiều người bất ngờ.

Tại thôn Tam Đôn, quận Giang Đô, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hai anh em cụ Vương Lương Quốc, 104 tuổi và em trai Vương Lương Phú, 101 tuổi, khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sức khỏe và tinh thần minh mẫn dù đã ở độ tuổi hiếm gặp.

Cả hai hiện vẫn có thể trò chuyện, nghe rõ và duy trì những sinh hoạt thường ngày. Nhà ở cạnh nhau, hai cụ thường xuyên cùng đi dạo, trò chuyện quanh làng, tận hưởng cuộc sống bình dị bên con cháu.

Hình ảnh cụ ông Wang Liangguo, 104 tuổi và em trai Wang Liangfu (từ trái qua). Ảnh: Toutiao.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hai anh em sớm phải tự lập. Từ năm 12 tuổi, họ đã theo nghề thợ xây, gắn bó với những công trình trong suốt phần lớn cuộc đời.

Sau khi tuổi cao, hai cụ trở về quê nhà sinh sống. Hiện các con luân phiên chăm sóc, giúp hai người có cuộc sống ổn định, không phải lo lắng nhiều về sinh hoạt hằng ngày.

Dù đã ngoài 100 tuổi, hai anh em vẫn duy trì nếp sống khá đơn giản. Họ thường đi ngủ sớm, thức dậy sớm, ăn uống đúng bữa và không quá kén chọn thực phẩm.

Theo Vương Đăng Soái, con trai cụ Lương Quốc, cha và chú mình có khẩu phần ăn khá tốt. Ngoài ba bữa chính, hai cụ còn thích ăn bánh ngọt và duy trì các bữa phụ, đôi khi ăn thêm vào lúc nửa đêm.

"Tôi ăn còn không nhiều bằng các cụ", ông Đăng Soái chia sẻ.

Đáng chú ý, sở thích ăn uống của hai cụ có phần khác biệt so với những lời khuyên kiêng khem thường thấy dành cho người cao tuổi. Cả hai đều thích ăn thịt, đặc biệt là món móng giò lợn.

Điều thú vị khi được hỏi về bí quyết sống thọ, hai anh em không đưa ra chế độ ăn uống cầu kỳ hay phương pháp dưỡng sinh đặc biệt. Họ chỉ đúc kết bằng 9 chữ: "Cuộc sống tốt, con cái tốt, tâm thái tốt".

Theo con trai cụ Lương Quốc, điều đáng quý ở cha và chú là cả hai luôn giữ tinh thần vui vẻ, ít than phiền, không để bản thân bị cuốn vào những lo lắng không cần thiết.

Bên cạnh sự chăm sóc của gia đình, hai cụ còn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Mỗi người được hưởng khoản trợ cấp 500 Nhân Dân Tệ mỗi tháng (khoảng 1,7 triệu đồng). Nhân viên công tác xã hội cũng thường xuyên đến tận nhà hỗ trợ cắt tóc, kiểm tra sức khỏe miễn phí.

Sự quan tâm của con cháu và cộng đồng giúp hai người cao tuổi duy trì cuộc sống an toàn, thoải mái ngay tại quê nhà.