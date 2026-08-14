Cụ bà 107 tuổi vẫn chăm làm tóc, bí quyết trẻ lâu nằm ở điều này

107 tuổi vẫn rạng rỡ, cụ bà nhận 107 bông hồng và khiến nhiều người tò mò về bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung của mình.

Ở tuổi 107, bà Mary Larosa Muniz vẫn duy trì nhịp sống năng động, đều đặn đi làm tóc, ăn uống bên ngoài và gặp gỡ bạn bè. Với những người quen biết, bà không chỉ là một cụ bà sống thọ mà còn là người luôn mang đến tiếng cười và nguồn năng lượng tích cực.

Bà Muniz vừa đón sinh nhật lần thứ 107 vào ngày 20/7, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong cuộc đời.

Bạn bè gọi bà bằng biệt danh "người tỏa sáng", bởi mỗi lần gặp, bà đều khiến mọi người thích thú với những câu chuyện về New Orleans và vùng Đông Nam Louisiana mà bà đã trải qua trong suốt cuộc đời.

107 tuổi vẫn đi làm tóc, ăn ngoài và gặp gỡ bạn bè

Hiện bà Muniz sống tại Metairie cùng người con gái 83 tuổi. Hai mẹ con thường xuyên cùng nhau đến Slidell vào mỗi thứ Ba.

Cuộc sống của bà vẫn xoay quanh những hoạt động rất đời thường nhưng đầy sức sống. Hai mẹ con cùng đi làm tóc, ra ngoài ăn uống và gặp gỡ bạn bè.

Bà Muniz cũng nổi tiếng với tinh thần lạc quan. Bà thường vui vẻ nói:

"Tôi vẫn còn sung sức, chỉ là không còn sung sức như trước nữa thôi!"

Một câu nói dí dỏm nhưng phần nào thể hiện thái độ sống tích cực của người phụ nữ đã bước sang tuổi 107.

Phần lớn cuộc đời, bà Muniz sống tại khu vực đường Hayne Boulevard ở New Orleans. Nơi đây từng là mái nhà quen thuộc của bà cho đến khi bão Katrina tàn phá khu vực này.

Sau trận bão lịch sử, cuộc sống của bà thay đổi và bà chuyển đến Metairie, nơi hiện bà sống cùng con gái.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, bà Muniz chứng kiến New Orleans và vùng Đông Nam Louisiana trải qua những biến động lớn. Những câu chuyện về quá khứ của vùng đất này cũng trở thành điều bạn bè yêu thích mỗi khi trò chuyện với bà.

Cụ bà 107 tuổi nhận 107 bông hồng trong ngày sinh nhật.

Trong ngày sinh nhật năm nay, bà Muniz nhận được một món quà đặc biệt từ cháu trai.

Theo những người bạn của bà chia sẻ với đài WDSU, mỗi năm người cháu đều tặng bà số hoa hồng tương ứng với số tuổi của bà.

Năm bà 100 tuổi là 100 bông. Và năm nay, khi bà bước sang tuổi 107, món quà là một bó gồm 107 bông hồng.

Món quà giản dị nhưng chứa đựng tình cảm của cả gia đình dành cho người phụ nữ đã sống qua hơn một thế kỷ.

Bí quyết sống lâu có thể bắt đầu từ tinh thần sống

Không có một công thức đặc biệt nào được bà Muniz công bố để giải thích cho tuổi thọ 107 năm. Nhưng cuộc sống hiện tại của bà cho thấy một điều đáng chú ý: bà vẫn duy trì sự kết nối với gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Là một người Công giáo sùng đạo, bà giữ đời sống tinh thần của mình và dành thời gian bên con gái. Những chuyến đi làm tóc, những bữa ăn bên ngoài hay những cuộc gặp gỡ bạn bè cũng trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày.

Ở tuổi 107, bà vẫn cười, kể chuyện và tận hưởng những điều giản dị, theo trang Wdsu.

Có lẽ chính tinh thần ấy đã khiến bạn bè gọi bà là "người tỏa sáng" một người phụ nữ đã đi qua 107 năm cuộc đời nhưng vẫn giữ được sự hào hứng với cuộc sống.