Sự kiện The New Age of Longevity qua góc nhìn của các chuyên gia

The New Age of Longevity do Alma Lasers phối hợp cùng Dermamed tổ chức, hướng đến việc cập nhật những xu hướng mới trong lĩnh vực thẩm mỹ hiện đại, nơi công nghệ không chỉ giải quyết từng vấn đề riêng lẻ mà còn góp phần xây dựng chiến lược điều trị lâu dài, cá nhân hóa và bền vững.

Hội nghị quy tụ các chuyên gia quốc tế cùng nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước, mang đến những góc nhìn đa chiều về ứng dụng công nghệ laser trong thực hành lâm sàng.

Tri ân sự đóng góp lớn của các Báo cáo viên. Từ trái sang phải ông Ron Levy (Giám đốc kinh doanh Alma Lasers), Chuyên gia Nguyễn Hoàng Dũng, Chuyên gia Nguyễn Ngọc Đức, Chuyên gia Lê Tuấn Anh, Chuyên gia Tino Solomon, Chuyên gia Mai Phi Long, ông Guy Sela (Phó Giám đốc kinh doanh Alma Lasers) Ảnh: Dermamed

Chuỗi báo cáo tại hội nghị tập trung vào những chủ đề nổi bật, từ cập nhật xu hướng công nghệ đến các ứng dụng thực tiễn trong điều trị sẹo, trẻ hóa da, điều trị đa chỉ định và săn chắc da. Mỗi báo cáo đều được xây dựng trên kinh nghiệm lâm sàng, chia sẻ cách lựa chọn công nghệ, xây dựng phác đồ điều trị và tối ưu hiệu quả trong từng chỉ định.

Không khí tại khu vực check - in sôi nổi. Ảnh: Dermamed

Các chủ đề nổi bật tại hội nghị gồm:

- Chuyên gia Mai Phi Long với bài báo cáo: Kết hợp các loại laser trong điều trị sẹo mụn.

- Chuyên gia Lê Tuấn Anh với bài báo cáo: Sự kết hợp giữa Alma Hybrid và Alma PrimeX trong điều trị da chùng nhão.

- Chuyên gia Nguyễn Hoàng Dũng với bài báo cáo: Kỷ nguyên mới trong việc kết hợp 2 bước sóng 10600nm và 1570nm cùng kỹ thuật Impact đưa dưỡng chất vào da trong điều trị sẹo rỗ.

- Chuyên gia Nguyễn Ngọc Đức với bài báo cáo: Hiệu ứng BTS (Sáng – Săn – Gọn) của Soprano Titanium.

- Chuyên gia Tino Solomon với bài báo cáo: Ứng dụng Alma Harmony trong điều trị đa chỉ định.

- Ông Guy Sela với bài báo cáo: Cập nhật xu hướng điều trị mới với công nghệ Alma Lasers năm 2026.

Không khí sự kiện The New Age Of Longevity quy tụ hơn 300 khách mời. Ảnh: Dermamed

Chia sẻ tại hội nghị, Chuyên gia Mai Phi Long cho rằng: "Alma Hybrid mang đến hướng tiếp cận toàn diện hơn trong điều trị sẹo mụn nhờ tích hợp laser 10600nm, 1570nm và kỹ thuật IMPACT trên cùng một hệ thống. Việc kết hợp linh hoạt các công nghệ giúp chuyên gia xây dựng phác đồ cá nhân hóa theo từng tình trạng sẹo, thúc đẩy tái tạo mô, kích thích tái cấu trúc collagen và hỗ trợ tăng cường hấp thu hoạt chất, từ đó nâng cao hiệu quả lâm sàng và tối ưu quá trình phục hồi."

Theo Chuyên gia Lê Tuấn Anh, điều trị da chùng nhão ngày nay cần hướng đến sự phối hợp giữa nhiều nền tảng công nghệ để tác động trên nhiều lớp mô khác nhau.

"Alma Hybrid và Alma PrimeX là hai nền tảng công nghệ có cơ chế tác động bổ trợ cho nhau trong điều trị da chùng nhão. Alma Hybrid tập trung cải thiện chất lượng làn da thông qua tái tạo mô và kích thích tái cấu trúc collagen, trong khi Alma PrimeX tác động đến các lớp mô sâu bằng công nghệ Ultrasound và Unipolar RF, góp phần cải thiện độ săn chắc và đường nét khuôn mặt. Khi được phối hợp đúng chỉ định, hai công nghệ mang lại hiệu quả trẻ hóa toàn diện và nâng cao trải nghiệm điều trị."

Đối với điều trị sẹo rỗ, Chuyên gia Nguyễn Hoàng Dũng nhận định: "Sự kết hợp giữa laser 10600nm, laser 1570nm và kỹ thuật IMPACT đã mở rộng khả năng ứng dụng của Alma Hybrid trong điều trị sẹo rỗ. Thay vì chỉ tập trung vào tái tạo bề mặt, nền tảng này cho phép tác động đồng thời lên nhiều lớp mô và hỗ trợ đưa hoạt chất vào da sau laser, góp phần nâng cao hiệu quả tái tạo mô, cải thiện cấu trúc sẹo và tối ưu kết quả điều trị."

Ở lĩnh vực trẻ hóa không xâm lấn, Chuyên gia Nguyễn Ngọc Đức chia sẻ: "Titanium Lifting mang đến hướng tiếp cận mới trong trẻ hóa da không xâm lấn với hiệu ứng BTS (Sáng – Săn – Gọn), giúp cải thiện đồng thời chất lượng làn da, độ săn chắc và đường nét khuôn mặt. Để phát huy tối đa hiệu quả của công nghệ, việc đánh giá đúng tình trạng da và xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa là yếu tố then chốt."

Trong khi đó, Chuyên gia Tino Solomon đánh giá Alma Harmony là một nền tảng có tính ứng dụng cao trong thực hành lâm sàng.

"Alma Harmony là nền tảng laser đa ứng dụng, với 136 chỉ định được FDA chứng nhận, cho phép chuyên gia cá nhân hóa phác đồ điều trị theo từng tình trạng da và nhu cầu của khách hàng. Việc tích hợp nhiều công nghệ trên cùng một hệ thống giúp mở rộng khả năng điều trị, từ sắc tố, tổn thương mạch máu đến trẻ hóa và cải thiện chất lượng làn da, góp phần nâng cao hiệu quả lâm sàng."

Bên cạnh các báo cáo chuyên môn, phần trình bày của Ông Guy Sela – Phó Giám đốc Kinh doanh Alma Lasers đã mang đến bức tranh tổng quan về định hướng phát triển công nghệ của Alma Lasers trong năm 2026. Những cập nhật về xu hướng điều trị và các nền tảng công nghệ mới đã góp phần giúp các chuyên gia có thêm góc nhìn về sự phát triển của laser trong lĩnh vực thẩm mỹ hiện đại.

Từ trái sang phải: Chuyên gia Lê Tuấn Anh, Chuyên gia Mai Phi Long, Chuyên gia Nguyễn Hoàng Dũng, Chuyên gia Tino Solomon, ông Guy Sela (Phó giám đốc kinh doanh Alma Lasers), Chuyên gia Nguyễn Ngọc Đức. Ảnh: Dermamed

Thông qua những chia sẻ từ các chuyên gia trong và ngoài nước, The New Age of Longevity không chỉ là diễn đàn cập nhật các xu hướng công nghệ mới của Alma Lasers mà còn tạo cơ hội để cộng đồng chuyên gia trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, thảo luận các phương pháp điều trị và tiếp cận những chiến lược trẻ hóa theo hướng cá nhân hóa, an toàn và bền vững. Chương trình cũng thể hiện cam kết của Alma Lasers Việt Nam và Dermamed trong việc đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy sự phát triển của chuyên ngành thẩm mỹ tại Việt Nam.

Khách hàng check-in tại khu vực trưng bày công nghệ. Ảnh: Dermamed

Hiện Công ty TNHH Dermamed là đơn vị phân phối các nền tảng công nghệ laser và ánh sáng của Alma Lasers tại Việt Nam,... nhằm hỗ trợ các phòng khám, bệnh viện và cơ sở thẩm mỹ nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Công ty TNHH Dermamed

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