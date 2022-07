Cộng đồng tranh cãi về bảng xếp hạng sức mạnh các đội sau 4 tuần của Mùa Hè 2022 khi T1 phải xếp sau V5

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) chuyên nghiệp đều đang chuẩn bị hoặc đã bước sang nửa còn lại của chặng đường Mùa Hè 2022. Dĩ nhiên, khán giả cũng đã có những đánh giá riêng cho mình về thực lực của các đội tuyển. Giai đoạn lượt về được dự đoán sẽ càng cam go hơn, nhất là khi các đội đều đặt quyết tâm cao nhất, bên cạnh danh hiệu còn là suất dự Chung kết thế giới (CKTG) 2022.

Mục tiêu của các đội bên cạnh danh hiệu quốc nội còn là suất dự CKTG 2022

Trong số các giải đấu, đáng chú ý nhất và được cộng đồng LMHT quan tâm nhất, dĩ nhiên không nằm ngoài 2 cái tên là LCK (Hàn Quốc) và LPL (Trung Quốc). Có lẽ đến thời điểm hiện tại thì ai cũng đã biết, đây chính là 2 khu vực có nền LMHT hùng mạnh bậc nhất thế giới và CKTG 2022 lần này, danh hiệu cũng sẽ khó vuột khỏi tay của các đại diện đến từ 2 nền LMHT hùng mạnh này.

2 khu vực LPL và LCK luôn so kè nhau từng chút một

Sau giai đoạn lượt đi của vòng bảng, tại cả 2 giải đấu của 2 khu vực trên, đều xuất hiện những đội tuyển sở hữu những chuỗi thắng dài, hay đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh trên nửa hành trình của giải quốc nội vừa qua. Có thể kể đến, những cái tên tiêu biểu trong số này như Victory 5 (V5), T1 , Gen.G Esports (Gen.G)...

T1 đang chính là đại diện ưu tú nhất của nền LMHT xứ Hàn hiện tại

Mới đây, 1 bảng xếp hạng (BXH) sức mạnh của các đội tại 4 giải đấu thuộc hệ thống Major của làng LMHT đã được đưa ra và dĩ nhiên, lại gây tranh cãi, nhất là ở 5 vị trí dẫn đầu mà cụ thể là vị trí của T1 và V5. Theo đó, đại diện của LMHT xứ Trung đang xếp trên T1 với hiệu số 8 thắng - 0 thua. Còn Faker và các đồng đội có thể phải xếp sau vì đã có 1 trận thua (trước Kwangdong Freecs) nên không so được với V5 về hiệu số. Tuy vậy, sự việc vẫn gây ra tranh cãi không ít trên các diễn đàn về các giải đấu LMHT chuyên nghiệp.

V5 đang xếp trên T1, theo nhiều ý kiến thì có thể là do hiệu số hơn khi V5 vẫn đang bất bại

- "Bảng xếp hạng này không nên tin tưởng hoàn toàn, tôi còn tưởng RNG phải vào top 5 chứ."

- "Top Esports (TES) và JD Gaming (JDG) nên thay đổi vị trí."

- "Vị trí T1 quá thấp, Faker và Gumayusi phải hạng 1 chứ."

- "Gen.G và T1 chưa chắc đánh bại được TES."

Ngoài ra, một số kết quả bất ngờ khác như Royal Never Give Up (RNG) bị rơi khỏi nhóm 5 đội được đánh giá là mạnh nhất. Trong khi đó, Weibo Gaming của SofM và TheShy rớt thẳng xuống tận hạng 11. Còn Oh My God, họ có lần đầu tiên xuất hiện trong 1 BXH sức mạnh như thế này và đứng ở vị trí thứ 20.

Những vị trí còn lại trong bảng xếp hạng

Dĩ nhiên, BXH này có lẽ chỉ nên được dùng với ý nghĩa tham khảo. Bởi lẽ, các đội có số trận thi đấu không tương đương nhau. Và có thể, nhiều đội vẫn chưa tung ra hết 100% khả năng của mình. Do đó, khán giả có lẽ phải cần chờ đến tận trận đấu cuối cùng mới có thể có được những nhận xét đúng đắn nhất.

https://gamek.vn/cong-dong-tranh-cai-ve-bang-xep-hang-suc-manh-cac-doi-sau-4-tuan-cua-mua-he-2022-khi-t1-phai-xep-sau-v5-20220716034335103.chn