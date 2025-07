Streamer phú bà tương tác lại với tình cũ Zeros, "gương vỡ lại lành"?

Hậu "đường ai nấy đi", dù mỗi người đã có cuộc sống mới song chuyện tình của Yogurt và Zeros chưa bao giờ được "ngủ yên".

Cư dân mạng liên tục lầy lội "réo gọi" tên tình cũ trong các bài đăng hay buổi phát sóng của hai người. Nữ streamer xinh đẹp đã không ít lần phải đối mặt với những câu hỏi và bình luận từ dân mạng liên quan đến Zeros khiến cô nàng khó chịu.

Với tính cách của mình, Yogurt không ngần ngại lên tiếng chia sẻ cảm giác của mình. Cô để lại dòng trạng thái: "Could everyone please just leave me alone?" (Tạm dịch: Mọi người làm ơn để tôi một mình được không) đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng cô không mấy thoải mái. Yogurt cũng từng bày tỏ mong muốn fan của mình chỉ ủng hộ cô trong công việc và những niềm vui hiện tại thay vì kéo quá khứ vào hiện tại.

Có lần, Zeros không ngần ngại hành động mời Yogurt vào phòng game chung, khiến người xem lần nữa lôi chuyện tình cảm cũ của hai người vào để bàn tán, tạo sự chú ý. Yogurt bức xúc "var" luôn trên trang cá nhân: "Chả hiểu sorry để làm gì trong khi vẫn làm phiền mình. Cứ hễ stream là phải lôi nyc vào cho viewer có cái để trêu đúng không?". Nữ streamer phú bà chỉ biết ngán ngẩm: "Bị làm phiền nhưng lên tiếng để thì bị chửi. Ai thấy giỡn chơi với nyc nên vui vẻ hoan hỉ thì tụi bay tự vui tự hoan hỷ một mình đi chứ t thì không".

Yogurt đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được tôn trọng và không muốn bị lôi kéo vào những câu chuyện không liên quan. Cô cho rằng việc liên tục nhắc đến chuyện cũ không chỉ làm phiền mình mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của cả hai.

Thế nhưng tình thế nay đã khác

Những động thái mới nhất từ nữ streamer đình đám và cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Zeros lại đang dấy lên nghi vấn về khả năng "gương vỡ lại lành" của cặp đôi. Dù trước đây cả hai từng có một mối quan hệ đổ vỡ ồn ào, những dấu hiệu tái hợp dường như đang ngày càng có hy vọng.

Trong bài đăng gần nhất của cô nàng Yogurt, nữ streamer không ngại nhắc về nửa kia. Ngay lập tức, bạn trai cũ cũng vào thoải mái tương tác bằng thái độ vui vẻ, thoải mái, khác hẳn với sự lạnh nhạt trước đây đủ để cộng đồng mạng "đẩy thuyền" nhiệt tình. Liệu đây có phải là tín hiệu cho một sự tái hợp?

Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng và mong muốn cặp đôi này sẽ quay lại với nhau, tin rằng đây là "duyên phận". Họ cho rằng sau tất cả những biến cố, cả hai đã trưởng thành hơn và có thể