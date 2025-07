Crystal of Atlan chính thức phát hành tại thị trường Việt Nam, mang theo “cú đấm huyền thoại” từ One-Punch Man!

Không chỉ mở cửa đón chào game thủ bước vào thế giới Magicpunk rực lửa, Crystal of Atlan: Tinh Thể Atlan còn chơi lớn khi tung thẳng sự kiện hợp tác với siêu phẩm manga đình đám One-Punch Man ngay trong ngày đầu tiên! Nhân vật chính của bộ truyện tranh nổi tiếng - Saitama sẽ chính thức xuất hiện tại lục địa Atlan với sức mạnh... bá đạo.

Bên cạnh đó là Pet Lốc Xoáy Kinh Hoàng cũng xuất hiện đầy uy lực và cả "trùm cuối" Boros cũng đang đợi người chơi và đồng đội đến thách đấu. Chỉ cần tưởng tượng, Saitama sử dụng cú đấm "thần thánh" có thể thổi bay cả phó bản cũng đủ khiến người chơi cảm thấy "phấn khích" rồi.

Tổ Đội Thám Hiểm! Combo Giành Chiến Thắng

Crystal of Atlan: Tinh Thể Atlan không chỉ là một game nhập vai hành động thông thường. Tựa game này nổi bật với phong cách Magicpunk độc đáo, một sự kết hợp hiếm thấy trên thị trường, nơi máy móc và phép thuật hòa quyện tạo nên một thế giới kỳ ảo không tưởng. Lối chơi của tựa game này tập trung vào hệ thống combat hành động cực "đã tay" với những chuỗi combo kỹ năng liên hoàn, khả năng chiến đấu trên không đầy mãn nhãn, cùng với việc chuyển đổi class linh hoạt cho phép game thủ tự do "mix & match" để tạo ra phong cách chiến đấu "có một không hai".

Trong vai thành viên của Hiệp Hội Nhà Thám Hiểm Thornbird, người chơi sẽ cùng những người đồng đội "cứng cựa" tham gia hành trình khám phá lục địa nổi Atlan đầy bí ẩn và hiểm nguy. Giờ chính là lúc tập kết anh em, lập tổ đội thám hiểm, và "xả" combo giành chiến thắng! Team up! Combo for the win!

Bạn muốn "nhá hàng" trước thế giới chiến đấu bùng nổ của MagicPunk? Nhấn ngay vào đây: https://youtu.be/aZtGF27GfiA

Hợp tác với One-Punch Man tạo nên màn kết hợp vô cùng ấn tượng

Ngay trước ngày phát hành, Crystal of Atlan: Tinh Thể Atlan chính thức chào đón màn hợp tác "khủng" cùng manga huyền thoại One-Punch Man. Chuỗi sự kiện hợp tác này không chỉ mang đến những trải nghiệm "đỉnh cao" mà còn đi kèm với hàng loạt quà tặng độc quyền từ các anh hùng mà bạn không thể bỏ lỡ.

Sự kiện hợp tác đã chính thức mở ra, kéo dài từ 11/07 đến 26/07/2025! Trong khoảng thời gian vàng này, game thủ sẽ có cơ hội tham gia loạt hoạt động đặc biệt và "rinh" về vô vàn phần thưởng độc quyền đến từ vũ trụ One-Punch Man:

Sự kiện "Bước Vào Hành Trình Anh Hùng": Cơ hội vàng để bạn sở hữu Đạo cụ biến hình hóa thân thành Saitama ngay tại Lục Địa Atlan! Hãy tưởng tượng cảm giác "một đấm bay màu" boss sẽ như thế nào thì đây chính là cơ hội để game thủ trở thành Saitama "chính hiệu".

Phó bản Boss Boros chính thức mở cửa: Cùng tổ đội của bạn nghênh chiến với Bá Chủ Toàn Vũ Trụ và chứng minh ai mới là kẻ mạnh nhất!

Pet Lốc Xoáy Kinh Hoàng sẽ có màn ra mắt hoành tráng, sẵn sàng "quẩy tung" mọi chiến trường cùng bạn!

Ngoài ra, game thủ còn có cơ hội nhận loạt Emoticon hợp tác cực hiếm với các nhân vật quen thuộc như: Saitama, Genos, Lốc Xoáy Kinh Hoàng, Bão Tuyết Địa Ngục, Sonic Siêu Thanh,...

Đại Tiệc Mở Server chính thức bắt đầu! Quà ngập tràn, nhận mỏi tay!

Để tri ân game thủ đã đồng hành và chờ đợi Crystal of Atlan: Tinh Thể Atlan trong suốt thời gian qua, chuỗi hoạt động mừng ngày phát hành sẽ được triển khai với quy mô "khủng" chưa từng thấy!

Chỉ cần tải game và đăng ký tài khoản, game thủ sẽ ngay lập tức "mở khóa" sự kiện "Quà Khủng 7 Ngày", với phần thưởng đăng nhập mỗi ngày cực kỳ giá trị:

- Trang phục giới hạn "Gala Hoàng Hôn" – Đảm bảo bạn sẽ là tâm điểm mọi ánh nhìn!

- Pet "Khế Ước Tinh Hồ Toả Sáng" – Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.

- Phiếu Cường Hóa +12 Lv.60 – Nâng cấp trang bị "thần tốc", không cần cày cuốc!

Lưu ý, đây là những phần thưởng giới hạn, vì vậy người chơi không nên bỏ lỡ cơ hội. Hãy nhanh tay đăng nhập Crystal of Atlan: Tinh Thể Atlan để "ẵm trọn" những phần quà có một không hai này.

Sự kiện "Nâng Cấp Bản Địa Hóa" kết hợp với TikTok Việt Nam chính thức khởi động: Chơi game hay, rinh tiền triệu!

Nhằm mang đến trải nghiệm "đỉnh của chóp" cho game thủ Việt, từ ngày 11/07/2025, CoA: Tinh Thể Atlan chính thức triển khai hoạt động bản địa hóa độc quyền.

Đặc biệt hơn, CoA: Tinh Thể Atlan còn bắt tay cùng TikTok Việt Nam, tung ra hai chiến dịch hợp tác "bom tấn" để game thủ thể hiện đam mê và tranh giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng!

Tham gia TikTok GIP – Sáng tạo nội dung CoA, nhận thưởng lên đến gần 300,000,000 VNĐ. Từ 11/07 đến 30/07, tất cả người chơi đều có thể tham gia hoạt động TikTok Game Incentive Program dành riêng cho cộng đồng CoA.

Game thủ chỉ cần:

- Đăng clip ngắn về CoA: Tinh Thể Atlan thông qua trang chủ hoạt động TikTok GIP.

- Gắn đủ hashtag: #TinhTheAtlan #CoA #ComboForTheWin.

- Và bạn đã có cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng lên đến gần 300,000,000 VNĐ. Cơ hội đổi đời là đây chứ đâu!

TikTok LIVE Ranking - rinh thưởng cực khủng! Từ 11/07 đến 25/07, các streamer/creator livestream game CoA trên TikTok sẽ có cơ hội nhận thưởng tiền mặt hàng chục triệu đồng, cùng với Khung Avatar và Danh Hiệu game độc quyền! Nhấn vào link để đăng ký tham gia ngay! Dù bạn là "tay mơ" hay "lão làng", hãy cứ bước lên sân khấu của CoA, "càn quét" giải thưởng lớn bằng sức sáng tạo và sự nhiệt huyết của mình nhé!

Để biết thêm chi tiết, đừng quên "follow" ngay tài khoản TikTok chính thức của CoA: Tinh Thể Atlan: @crystalofatlan.vietnam hoặc https://www.tiktok.com/@crystalofatlan.en

CoA: Tinh Thể Atlan chính thức ra mắt – Khởi đầu hành trình thám hiểm rực lửa!

Tựa game nhập vai hành động chủ đề Magicpunk – Crystal of Atlan dành cho người từ 18 tuổi trở lên đã chính thức trình làng phiên bản Việt vào ngày 11/07/2025! Tựa game này hiện đã có mặt trên iOS, Android và PC, hỗ trợ chơi đa nền tảng mượt mà, cho phép bạn chiến game mọi lúc mọi nơi!

Tải ngay CoA và "nhảy" vào hành trình thám hiểm đậm chất hành động tại Lục Địa Atlan: https://coavn.onelink.me/VDzw/6ih9pq72

Giới thiệu về CoA: Tinh Thể Atlan – Tại sao bạn phải chơi ngay?

Game được thiết lập trong một thế giới MagicPunk tràn đầy sức sống, nơi bạn sẽ bước vào một hành trình tựa sử thi, nơi máy móc và phép thuật giao thoa tạo nên một không gian kỳ ảo đến khó tin.

Với gameplay được xây dựng xoay quanh trải nghiệm MMO Action RPG (nhập vai hành động trực tuyến nhiều người chơi), CoA mang đến những trận chiến nhịp độ cao, đầy kịch tính trong các phó bản hợp tác. Game khuyến khích người chơi lập tổ đội và cùng nhau chinh phục những thử thách cam go, bởi vì "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"!

Điểm đặc sắc nổi bật – Đừng bỏ lỡ!

Class đa dạng – không cần gacha nhân vật: Game thủ có thể trải nghiệm miễn phí toàn bộ các Class, mỗi Class sở hữu tới 20 kỹ năng riêng biệt có thể tùy chỉnh. Tự do thay đổi, tự do khám phá!

Combo không giới hạn – chiến đấu liền mạch: Hệ thống combat cho phép bạn liên kết tối đa 12 kỹ năng, bao gồm 8 kỹ năng cơ bản, 2 chiêu cuối và đánh thường – tạo nên trải nghiệm chiến đấu liền mạch và bùng nổ, khiến kẻ địch không kịp trở tay!

Phó bản tổ đội hấp dẫn: Hợp tác cùng những người chơi khác để hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện đầy thử thách, chinh phục Vực Thẳm Hư Không bí ẩn hoặc tham gia đại chiến 8 người hoành tráng. Sức mạnh đoàn kết sẽ giúp bạn vượt qua tất cả!