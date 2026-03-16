Công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 14-3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền" xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai. Theo đó, cơ quan chức năng đề nghị truy tố đối với 2 bị can Phạm Anh Tài ("Tài đen", SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo kết luận điều tra, khoảng 15 giờ 45' ngày 19-1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai tại số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ cướp ngân hàng. Tại đây, 2 đối tượng sử dụng súng ngắn đe dọa khống chế các nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng gần 2 tỉ đồng.

Hai đối tượng dùng súng xông vào ngân hàng, khống chế nhân viên cướp đi khoảng 2 tỉ đồng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng thời phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra theo dấu vết nóng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng vũ khí nóng, hành vi cực kỳ manh động, nguy hiểm, được dư luận đặc biệt quan tâm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an các địa phương có liên quan triển khai lực lượng tập trung tổ chức điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6-2, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân về hành vi "Cướp tài sản".



Căn cứ kết quả điều tra và lời khai của các bị can, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định, "Tài đen" là đối tượng đang trốn truy nã theo quyết định truy nã về tội "giết người" của Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Còn đối tượng Lê Văn Ân đang bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm theo quyết định truy tìm trong vụ án "cố ý gây thương tích".

Đối tượng "Tài đen" khi bị bắt giữ

Đối tượng Lê Văn Ân

Mặc dù đang bị truy nã và truy tìm nhưng 2 đối tượng trên vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Khoảng giữa tháng 10-2025, đối tượng Ân đã đến ở nhờ nhà đối tượng Tài tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Do cả hai đều nợ nần, không có tiền để tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp tiền ngân hàng nhưng Ân chưa nhận lời.

Đầu tháng 11-2025, "Tài đen" tiếp tục rủ Ân và lên kế hoạch khi đi cướp, sẽ thay đổi trang phục, sử dụng xe máy làm phương tiện gây án, thay đổi biển kiểm soát, mầu sơn và sử dụng nhiều xe mô tô khác nhau, tìm hiểu kỹ các tuyến đường nhằm tẩu thoát an toàn nhất, không để cơ quan công an phát hiện truy bắt sau khi gây án.

Để thực hiện hành vi, "Tài đen" đã đưa tiền cho Ân mua xe máy, trang phục… Bản thân "Tài đen" chuẩn bị súng đạn, hướng dẫn Ân cách sử dụng súng.

Số hung khí và tiền cơ quan công an thu giữ được sau khi bắt giữ các đối tượng

Các đối tượng chọn Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai là địa điểm thực hiện hành vi cướp tài sản và khu vực đồi thông thuộc Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cách ngân hàng khoảng 5km) là một trong các địa điểm để cất giấu, tiêu hủy công cụ, phương tiện, vật chứng trước, trong và sau khi gây án.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-1, đối tượng Ân điều khiển chiếc xe máy lắp BKS: 77G1-313.12 chở "Tài đen" đến Phòng Giao dịch Trà Bá thực hiện cướp ngân hàng như trên rồi tẩu thoát. Sau khi cướp được tiền, các đối tượng bàn bạc mang tiền vào TP Hồ Chí Minh để mua vàng rồi bán lại nhằm che giấu nguồn tiền.

Khoảng 5 giờ ngày 21-1, cả hai gặp nhau tại bến xe miền Đông, TP Hồ Chí Minh và chia nhau mỗi đối tượng khoảng 900 triệu đồng để đi mua vàng theo kế hoạch đã bàn. Sau khi mua được vàng, 2 đối tượng đi xe bus từ bến xe Miền Đông đến khu vực Thuận An (TP Hồ Chí Minh) bán vàng để lấy lại tiền chia nhau.