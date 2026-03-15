Khởi tố nam sinh viên Trần Văn Lợi

Ngày 15/3, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thông tin về điều tra giải quyết vụ việc liên quan đến vụ án lừa đảo qua mạng, do một người sử dụng tài khoản mạng xã hội có dấu tích xanh thực hiện.

Trước đó, ngày 19/1, Công an phường Đồng Hới tiếp nhận tố giác của anh T.N.Đ (sinh năm 2007, trú tại phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh) về việc bị lừa đảo khi mua bán tài khoản game trên mạng xã hội.

Theo trình bày của nạn nhân, khoảng 12 giờ ngày 13/9/2025, trong thời gian đến phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị nghỉ dưỡng, anh Đ truy cập Facebook để tìm mua tài khoản game Liên Quân Mobile có nhân vật Nakroth với trang phục “Quỷ thương Liệp đế”. Khi thấy tài khoản Facebook mang tên “Hiếu Trung”, có tích xanh và nhiều lượt theo dõi đăng bán với giá 1,1 triệu đồng, anh Đ tin tưởng và liên hệ giao dịch.

Trần Văn Lợi (bên trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Sau khi thỏa thuận, đối tượng yêu cầu anh Đ chuyển tiền để nhận tài khoản. Tuy nhiên, sau lần chuyển tiền đầu tiên, người này liên tục viện lý do anh Đ chuyển sai cú pháp hoặc cần thêm chi phí để hoàn tất giao dịch, từ đó yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần. Tin tưởng, anh Đ đã làm theo và tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đồng Hới đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ điện tử và truy vết đối tượng liên quan. Đến ngày 9/3/2026, lực lượng Công an triệu tập Trần Văn Lợi (sinh năm 2005, trú tại tổ dân phố Do Nha, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), khi người này đang theo học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo. Đối tượng đồng thời tự nguyện giao nộp điện thoại di động cùng tài khoản ngân hàng được sử dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Lợi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an phường Đồng Hới khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán tài khoản game hoặc vật phẩm trên không gian mạng; không nên chuyển tiền cho các tài khoản không rõ nguồn gốc hoặc chưa được xác minh, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.