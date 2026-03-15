Bi kịch gia đình ở Hưng Yên: Người đàn ông nổ súng sát hại vợ, tiếp tục gây án trước khi được phát hiện tử vong

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 15h10 ngày 15/3, tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 1991) ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (sinh năm 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã dùng súng bắn và dao đâm vào người chị Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1995, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải). Chị Linh là vợ của Thăng và đồng thời là em gái của anh Bắc. Hậu quả, chị Linh tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thăng điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30K-136.61 đến nhà anh Vũ Văn Ngọc (sinh năm 1987) ở thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải. Tại đây, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm anh Ngọc rồi lái xe ô tô rời khỏi hiện trường. Anh Ngọc bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải nhưng sau đó đã tử vong.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thăng được phát hiện tử vong trong xe ô tô.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng Nhân dân, gia đình nạn nhân và tình hình tại địa phương. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục triển khai công tác bầu cử của xã theo đúng kế hoạch.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 18h40 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Ngô Duy Thăng đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.