Công an Thanh Hóa bác tin 11 người bị ngộ độc do ăn trứng cá rồng

Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết từ hôm 19/2, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng một gia đình ở xã Ngọc Liên bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị sau khi ăn trứng cá rồng.

Tuy nhiên, thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm là không chính xác, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận.

Theo báo cáo của Công an xã Ngọc Liên, khoảng 17h ngày 19/2, tại nhà ông Quách Ngọc H. (thôn Kim Thuỷ, xã Ngọc Liên) có người thân, bạn bè đến thăm, chúc Tết.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, thông tin 11 người ngộ độc do ăn phải trứng cá rồng là không chính xác. (Ảnh minh hoạ)

Ông H. có làm thịt cá sấu hoả tiễn (cá phúc lộc thọ) do gia đình nuôi để chế biến thực phẩm tiếp khách. Khoảng 18h cùng ngày, 11 người ăn cá có dấu hiệu bị nôn mửa, tiêu chảy nghi ngộ độc do ăn phải trứng cá nhúng lẩu.

Ngay sau đó, người nhà ông H. và hàng xóm đã đưa số người bị ngộ độc đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc để cấp cứu, theo dõi và điều trị.

Đến khoảng 1h ngày 20/2, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, đã xuất viện về nhà.

Cơ quan công an cho biết việc một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin "ngộ độc do ăn phải trứng cá rồng" là không chính xác, dễ gây hoang mang dư luận, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chế biến, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là các thực phẩm không phổ biến, không thường dùng và cần tìm hiểu kỹ thông tin, cách sử dụng thực phẩm an toàn để tránh những vụ việc ngộ độc thực phẩm đáng tiếc xảy ra.