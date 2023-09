Concert Westlife tại Việt Nam bán hết sạch 15 nghìn vé chỉ sau 5 tiếng, fan kêu gọi mở đêm thứ 2!

9h00 sáng 26/9, vé cho đêm diễn của Westlife tại Việt Nam chính thức được mở bán. Ngay từ trước khi mở bán, trang bán vé Ticketbox đã ghi nhận tình trạng sập nguồn do lượng người "xếp hàng" online quá đông. Các hạng vé trên khu vực khán đài được bán hết trước tiên.

Đáng chú ý, chỉ sau chưa đầy 5 tiếng đồng hồ kể từ khi cổng bán vé được mở ra, đơn vị tổ chức chương trình - AMO - xác nhận toàn bộ 15 nghìn vé đều đã được bán hết. Có thể nói, đây là tốc độ tiêu thụ vé kỉ lục với một concert của nghệ sĩ quốc tế mở bán tại Việt Nam.

Nhìn chung, mức vé cho show của Westlife tương đối "dễ thở", lại càng phù hợp với đối tượng khán giả của những chàng trai "cuộc sống miền Tây" vốn đã đi làm và trưởng thành. Dễ thấy sức hút cho live concert của Westlife lần này là rất lớn.

Phía đơn vị sản xuất bên cạnh thông báo chính thức về việc "sold-out" cũng đã phát đi cảnh báo về việc lừa đảo. Theo đó, kẻ xấu đã tạo những website bán vé cực kì giống với Ticketbox để lừa tiền của khán giả không cẩn thận.

Đơn vị tổ chức show xác nhận vé đều đã sold-out.

Đêm nhạc của Westlife tại TP.HCM nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn The Wild Dreams Tour sẽ diễn ra vào tối 22/11 ở SVĐ Thống Nhất. Tour diễn lần này của Westlife sẽ có set list đa phần là những bản hit mà khán giả đã thuộc nằm lòng như: Uptown Girl, When You're Looking Like That, Fool Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Home, Swear It Again, Seasons In The Sun, You Raise Me Up, My Love,...

Đông đảo khán giả mong mỏi BTC có thể cân nhắc mở thêm 1 đêm thứ hai tại TP.HCM vì vẫn còn rất nhiều người chưa mua kịp vé. Bên cạnh đó, khán giả cũng đề nghị BTC có thể mở thêm 1 đêm diễn tại Hà Nội để đáp ứng nhu cầu tham gia concert rất lớn lần này của fan Westlife.