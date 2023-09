Poster thông báo Westlife tổ chức tour tại Việt Nam đạt tương tác khủng khó tưởng tượng!

Tối 19/9, Westlife chính thức xác nhận sẽ mang The Wild Dreams Tour - All The Hits đến Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu của họ. Đêm diễn của Westlife sẽ diễn ra ở SVĐ Thống Nhất vào tối 22/11/2023. SVĐ Thống Nhất có sức chứa các khán đài khoảng 15 nghìn khán giả. Vé cho concert này sẽ được mở bán từ ngày 26/9.

Poster chính thức cho concert của Westlife tại Việt Nam

Chỉ sau một đêm đăng tải, tương tác trên Facebook của poster giới thiệu concert tại TP.HCM đã chạm con số "khủng" gần 50 nghìn. Con số này gấp nhiều lần poster giới thiệu concert tại 2 thị trường tỉ dân Trung Quốc (khoảng 7 nghìn tương tác) và Ấn Độ (khoảng hơn 3 nghìn tương tác), đồng thời cũng cao hơn bất kì poster giới thiệu đêm nhạc ở tất cả các thành phố còn lại trong The Wild Dreams Tour. Khách quan mà nói, Facebook là MXH thông dụng nhất tại Việt Nam, trong khi các quốc gia khác ưa chuộng những MXH khác nhau - tuy nhiên không thể phủ nhận thông tin này thực sự gây sốt đối với khán giả nước ta.

Bài đăng ở Việt Nam đạt hơn 50 nghìn lượt thích

Bài đăng về show tại Trung Quốc chỉ hơn 7 nghìn

Ấn Độ cũng chỉ là hơn 3 nghìn

Không khó để thấy ngay khi Westlife vừa công bố poster cho đêm diễn tại TP.HCM, cả MXH lập tức xôn xao. Đầu tiên vì Westlife chính là "thanh xuân" của hàng triệu khán giả, đặc biệt là lứa 8x - 9x trở về trước đã lớn lên cùng những giai điệu từ MTV Asia, thế nên khán giả khó có thể bỏ lỡ được cơ hội này. Lứa khán giả yêu mến Westlife đại đa số đều đã trưởng thành, có công việc ổn định, có thu nhập đủ để chi trả vé để đến gặp thần tượng không quá khó khăn.

4 chàng trai Westlife trong chuyến lưu diễn The Wild Dreams Tour

Đặc biệt, tour diễn lần này của Westlife sẽ có set list đa phần là những bản hit mà khán giả đã thuộc nằm lòng như: Uptown Girl, When You're Looking Like That, Fool Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Home, Swear It Again, Seasons In The Sun, You Raise Me Up, My Love,... Rất nhiều khán giả cũng trông đợi Westlife có thể mở thêm 1 đêm diễn tại Hà Nội để quay lại chính thành phố 12 năm trước các chàng trai người Ireland đã ghé biểu diễn.

Thứ hai, khán giả nói chung không khỏi hào hứng khi thời điểm nửa cuối năm 2023, hàng loạt sao quốc tế đổ bộ Việt Nam với mật độ dày đặc, mang đến những chuyến lưu diễn của riêng họ chứ không chỉ là những chương trình giao lưu văn hóa hay sự kiện nhãn hàng. Điều này có ý nghĩa rất lớn khi Việt Nam ngày càng trở thành một điểm đến được yêu thích của nghệ sĩ quốc tế khi chọn lưu diễn khu vực Đông Nam Á, bên cạnh những thị trường quen thuộc như Singapore, Thái Lan, Malaysia,...

Westlife trình diễn trước đám đông hơn 70 nghìn khán giả tại "thánh địa" Wembley ở chặng mở đầu của The Wild Dreams Tour

- Năm nay Việt Nam liên tục đón sao ngoại, phải phấn đấu để có tiền "đu" cho đủ hết các concert thôi.

- Việt Nam dần nằm trong bản đồ lưu diễn của sao rồi, hết BLACKPINK, Charlie Puth và giờ đến Westlife. Vui thực sự.

- Chuẩn bị học thuộc lời bài hát, hôm đó đảm bảo hát không sót bài nào!

- 12 năm trở lại, lần này mình cũng đủ tiền rồi. Triển liền thôi!

- Hi vọng "sold-out" cho đẹp luôn các anh nha.