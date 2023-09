Công bố giá vé concert Westlife tại Việt Nam: Cao nhất chỉ 4 triệu đồng, toàn bộ đều là vé ngồi!

Tối 21/9, BTC The Wild Dreams Tour của Westlife tại Việt Nam đã chính thức công bố sơ đồ chỗ ngồi cũng như bảng giá vé. Concert của Westlife tại Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 22/11 tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc huyền thoại đến đất nước chúng ta sau 12 năm.

Sơ đồ và giá vé live concert Westlife tại Việt Nam.

Tất cả các vé cho live concert của Westlife tại Việt Nam đều là ghế ngồi 100%, không có khu vực đứng. Các khu vực vé chia thành 6 hạng, chia từ CAT1 cho đến CAT 6. Trong đó vé CAT 6 rẻ nhất có giá 850 nghìn đồng, CAT 5 giá 1.2 triệu đồng, CAT 3 giá 2.1 triệu đồng, CAT 2 là 3.1 triệu đồng và cao nhất là CAT 1 với 4 triệu đồng.

Đây có thể xem là giá tương đối dễ chịu với khán giả Việt Nam. Khán giả yêu thích âm nhạc Westlife tại Việt Nam đa phần là lứa 8x - 9x đổ về trước, đều đã trưởng thành, có việc làm ổn định và có thu nhập. SVĐ Thống Nhất có sức chứa các khán đài khoảng 15 nghìn, với mức giá này chúng ta có quyền hi vọng lượng vé cho live concert của Westlife sẽ được "sold-out".

Poster show của Westlife tại Việt Nam.

The Wild Dreams Tour là tour diễn thứ 14 trong sự nghiệp của Westlife với tổng cộng 91 đêm diễn kéo dài từ năm 2022 cho đến năm 2024. Tại đây Westlife sẽ trình diễn tất cả những bản hit trong quá khứ của họ như cách tri ân, hội ngộ với khán giả sau nhiều năm như: Uptown Girl, When You're Looking Like That, Fool Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Home, Swear It Again, Seasons In The Sun, You Raise Me Up, My Love,...