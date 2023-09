HOT: Nhóm nhạc huyền thoại Westlife sẽ mang tour diễn thế giới đến Việt Nam vào tháng 11 năm nay!

Tối 19/9, Westlife chính thức xác nhận sẽ mang The Wild Dreams Tour - All The Hits đến Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu của họ. Đêm diễn của Westlife sẽ diễn ra vào tối 22/11 ở SVĐ Thống Nhất vào tối 22/11/2023. SVĐ Thống Nhất có sức chứa các khán đài khoảng 15 nghìn khán giả.

Theo thông tin phía Westlife đăng tải, vé cho concert này sẽ được mở bán từ ngày 26/9. Thông tin lập tức khiến khán giả và người hâm mộ tại Việt Nam không khỏi hào hứng khi nhóm nhạc "thanh xuân" của hàng triệu người trở lại Việt Nam sau đúng 12 năm.

Westlife sẽ đến Việt Nam trình diễn vào ngày 22/11.

Westlife là nhóm nhạc cực kì nổi tiếng người Ireland, với những giai điệu "bất hủ" với lứa khán giả 9x - 8x đổ về trước. Các thế hệ khán giả Việt Nam lớn lên cùng MTV Asia chắc chắn không thể không biết đến I Have A Dream, Seasons In The Sun, My Love, If I Let You Go, Flying Without Wings, You Raise Me Up, Soledad, I Lay My Love On You,... Các ca khúc của Westlife đa phần là những giai điệu pop ballad trữ tình, gắn liền với kí ức của rất nhiều khán giả. 4 thành viên của Westlife từng là giấc mơ của nhiều triệu thiếu nữ toàn cầu những năm cuối thập niên 90 - đầu thập niên 2000.

Westlife đã từng đến Việt Nam trình diễn trong khuôn khổ Gravity Tour hồi năm 2011 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đến năm 2012, sau tour diễn chia tay, Westlife tuyên bố ngưng hoạt động trong sự tiếc nuối của toàn thể khán giả toàn cầu. 6 năm sau, Westlife tuyên bố tái hợp bằng việc kí hợp đồng ra mắt 5 album phòng thu mới với Universal Music Group.

The Wild Dreams Tour là tour diễn thứ 14 trong sự nghiệp của Westlife với tổng cộng 91 đêm diễn kéo dài từ năm 2022 cho đến năm 2024. Tại đây Westlife sẽ trình diễn tất cả những bản hit trong quá khứ của họ như cách tri ân, hội ngộ với khán giả sau nhiều năm.