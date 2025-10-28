“Concert công nghệ” KienlongBank 30 năm vẫn chưa hạ nhiệt: Dân mạng phát hiện điều đặc biệt phía sau

Tối 26/10, tại đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank), hàng nghìn cán bộ nhân viên và khách mời đã chứng kiến một tiết mục “chưa từng có tiền lệ”. Trên nền ca khúc “Kết Nối”, Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh bất ngờ xuất hiện cùng ca sĩ Bùi Công Nam, mang đến màn trình diễn khiến cả khán phòng bùng nổ.

Cao trào của tiết mục là khi vị chủ tịch trẻ đu dây từ không trung xuống sân khấu khoảnh khắc khiến hàng nghìn người vỡ òa. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần xuất hiện ngoạn mục, anh còn chinh phục khán giả với giọng hát nội lực, vũ đạo tự tin và phong thái làm chủ sân khấu hiếm thấy.

Trọn vẹn tiết mục của Chủ tịch KienlongBank cùng ca sĩ Bùi Công Nam

Những đoạn clip ghi lại tiết mục nhanh chóng “phủ sóng” khắp mạng xã hội, được nhiều người gọi vui là “màn trình diễn đáng nhớ nhất năm” trong giới ngân hàng. Sự chỉn chu trong cách dàn dựng, kết hợp giữa âm nhạc, cảm xúc và tinh thần trẻ trung khiến khán giả không thể rời mắt.

Dân mạng liên tục để lại bình luận khen ngợi, bày tỏ sự bất ngờ trước giọng hát và phong thái tự tin của Chủ tịch Trần Ngọc Minh. Không ít người thừa nhận: “Hiếm có tiết mục của ngân hàng nào vừa vui, vừa chất, lại truyền được năng lượng tích cực như vậy.”

Dưới đây là những chia sẻ đáng chú ý của dân mạng:

“Mình để ý lyrics của bài Kết Nối khá hay, nghe càng kỹ càng thấy thấm. Nó không chỉ là bài hát kỷ niệm 30 năm, mà còn nói lên tinh thần đồng hành giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa ngân hàng với khách hàng. Giọng Chủ tịch Trần Ngọc Minh rõ, chắc, có cảm xúc, nghe là nhận ra người biết hát, biết truyền năng lượng. Càng nghe càng cuốn, càng xem càng thấy tự hào vì có những người lãnh đạo dám khác biệt như vậy”.

“Thật sự bất ngờ luôn! Không nghĩ Chủ tịch một ngân hàng lại có thể đứng trên sân khấu với năng lượng trẻ trung như vậy. Cách anh Minh hát và di chuyển tự nhiên, tự tin, chẳng khác gì nghệ sĩ chuyên nghiệp. Quan trọng là cảm giác chân thành. Anh thực sự muốn mang đến một điều gì đó vui, kết nối với mọi người. Nhìn thấy lãnh đạo cháy hết mình như thế, tự nhiên mình cũng thấy được truyền cảm hứng.”

“Phải nói đây là tiết mục ấn tượng nhất ngành ngân hàng năm nay. Từ phần xuất hiện đu dây xuống sân khấu cho tới giọng hát và ánh mắt của Chủ tịch KienlongBank, tất cả đều toát lên sự tự tin và tinh thần ‘dám làm khác biệt’. Một người lãnh đạo mà sẵn sàng thử thách chính mình như vậy, chắc chắn bên trong ngân hàng đó cũng là một văn hóa rất trẻ, rất mở. Mình xem mà thấy nể và respect thật sự.”

“Ngân hàng mà vui và sáng tạo kiểu này chắc nhân viên đi làm chẳng muốn về đâu. Nhìn Chủ tịch ngân hàng hát, nhảy cùng nghệ sĩ, lại còn làm rất chỉn chu, Mình thấy đúng là thế hệ lãnh đạo mới rồi. Vừa có tầm, vừa có tâm, vừa biết tạo năng lượng tích cực cho tập thể. Thật sự xem xong chỉ thấy một chữ: ‘chất’.”

Chủ tịch Trần Ngọc Minh và ca sĩ Bùi Công Nam đã có phần thể hiện cực đỉnh

Khoảnh khắc đu dây ngoạn mục của Chủ tịch KienlongBank (Ảnh: Viết Thanh)

Khán giả vẫy lightstick cổ vũ nhiệt tình (Ảnh: Viết Thanh)

Thực tế, sự kết hợp giữa Chủ tịch Trần Ngọc Minh và Bùi Công Nam không chỉ dừng ở chuyện biểu diễn, mà còn thể hiện thông điệp được gửi gắm trong lyrics ý nghĩa của bài hát. Chia sẻ trên sân khấu, vị lãnh đạo ngân hàng bày tỏ:

“Chia sẻ với quý vị, lời bài hát này ẩn chứa rất nhiều thông điệp, tâm huyết và chia sẻ của các lãnh đạo cũng như toàn bộ công nhân viên của KienlongBank trong nhiều năm qua.

Những thông điệp đó được gặp vị nhạc sĩ rất tài ba Bùi Công Nam đã kết nối những tinh thần đó để làm ra được ca khúc Kết Nối này. Với thông điệp mang tính chất động viên, kết nối này thì tôi tin rằng ca khúc sẽ được lan tỏa sâu rộng trong thời gian tới”, chủ tịch Trần Ngọc Minh nói.

Chủ tịch Trần Ngọc Minh chia sẻ trên sân khấu sau tiết mục (Ảnh: Viết Thanh)

Niềm tự hào khi là một KienlongBanker càng được nhân lên sau đêm kỷ niệm. Sáng 27/10, Ban lãnh đạo ngân hàng tiếp tục mang đến niềm vui bất ngờ: Toàn thể cán bộ, nhân viên được thưởng 0,5 tháng lương, tối thiểu 3.000.000 đồng/ người. Món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự ghi nhận to lớn dành cho những nỗ lực, cống hiến và tinh thần “đồng lòng, kết nối” mà tập thể KienlongBank đã cùng nhau vun đắp suốt 30 năm qua.

Đây được xem là món quà tri ân và khích lệ tinh thần dành cho tập thể KienlongBanker sau chặng đường đồng hành cùng sự phát triển của ngân hàng. Ngay sau khi thông tin được công bố trên kênh nội bộ, nhiều nhân viên bày tỏ sự bất ngờ và hào hứng, tự tin sĩ đến hết năm vì đặc quyền này.

Sau sự kiện, nhiều người cho rằng chính tinh thần cởi mở, gần gũi và truyền cảm hứng của Chủ tịch đã góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực trong nội bộ KienlongBank. Quyết định thưởng lớn ngay sau đó càng củng cố hình ảnh một ngân hàng không chỉ chú trọng kết quả kinh doanh mà còn quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của nhân viên - biến lễ kỷ niệm 30 năm thành một “ngày hội” thật sự của toàn hệ thống.

