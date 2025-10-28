Nữ nghệ sĩ 65 tuổi bỏ phố vào rừng xây biệt thự, dựng "phòng đen" trên đất rộng 1.440m2, ở một mình với mèo

Đó là bà Yuriko Takagi - nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh người Nhật Bản nổi tiếng. Bà học thiết kế đồ họa tại Đại học Nghệ thuật Musashino (Tokyo) và theo học thiết kế thời trang tại Trent Polytechnic (Anh).

Sau 17 năm làm việc như nhà thiết kế tự do ở châu Âu, Takagi dành nhiều năm rong ruổi khắp châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông để chụp ảnh chân dung. Những tác phẩm đen-trắng của bà, nhấn mạnh mối quan hệ giữa cơ thể và thời trang, từng được trưng bày ở các viện bảo tàng và triển lãm trong nước lẫn quốc tế.

Nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh người Nhật Bản - Yuriko Takagi.

Cho đến tuổi 65, sau hơn nửa đời gắn bó với Tokyo,bà quyết định rời thành phố phồn hoa để lên rừng sâu Karuizawa sinh sống.

Bước ngoặt mới lạ này mở ra vào một lần bà đến Karuizawa - vùng nghỉ dưỡng nổi tiếng, nơi nhiều người tìm về để nghỉ ngơi, chữa lành. Trong một lần tình cờ, bà thấy một mảnh rừng rộng lớn và “bỗng cảm thấy như tìm thấy nơi mình thuộc về”. Khoảnh khắc đó thôi thúc bà thực hiện giấc mơ đã ấp ủ bấy lâu: Trước khi chết, phải tự tay xây cho mình một ngôi nhà.

Dù trước đó Takagi chưa từng sống ở miền núi và thậm chí chưa có bằng lái, bà quyết tâm học lái ở tuổi 65 và chuyển hẳn lên sống giữa rừng, chỉ có một chú mèo làm bạn.

Với Takagi, đó không chỉ là nơi ở, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật – biểu tượng cho sự độc lập, tự do và tình yêu cuộc sống.

Biệt thự nằm giữa núi rừng, cuộc sống hòa mình với thiên nhiên đúng nghĩa cảu nữ nghệ sĩ.

Ngôi nhà - nơi được ví như biệt thự biệt lập của Takagi có diện tích sinh hoạt khoảng 135 m2 trên khu đất 1.440 m2 - được thiết kế để “hòa làm một” với thiên nhiên chứ không tách biệt khỏi nó. Để bảo tồn các cây cổ thụ trên mảnh đất, kiến trúc sư đã phát triển ngôi nhà theo đường sinh trưởng của cây, bởi thế ngôi nhà không có một cấu trúc cố định.

Công trình mở rộng theo ba hướng, ba khối nhà thẳng nối với nhau; phần kết nối giữa chúng là những đường cong mềm mại. Ý tưởng này vừa giảm thiểu tác động với hệ thực vật, vừa tạo ra những khoảng nhìn đa chiều, mỗi góc nhà đều là một khung cảnh rừng khác nhau.

Cùng thăm quan các góc trong căn nhà của bà Yuriko Takagi:

Ngay từ lối vào là phòng làm việc với một bức kính cong lớn và bàn làm việc uốn mềm, thu trọn tầm nhìn ra rừng.

Hai bên hành lang là nơi cất giữ những bức ảnh mà bà tự tay tráng rửa, minh chứng cho thói quen và niềm say mê nghề nghiệp.

Sâu vào trong là phòng khách kiểu Nhật nhỏ gọn, ấm cúng, nơi Takagi tiếp bạn bè đến từ xa và thưởng trà trong yên tĩnh.

Một trong những không gian đặc biệt nhất của ngôi nhà là “phòng đen” - nơi mà toàn bộ sàn, tường, tranh và nhiều vật dụng được xử lý tông mực đậm.

Các món nội thất (ngoại trừ ghế) đều được gắn bánh xe để dễ di chuyển, biến đổi công năng nhanh chóng: có thể là studio chụp ảnh, có thể là phòng ăn, cũng có thể là phòng tiếp khách. Chính sự linh hoạt này biến ngôi nhà thành một xưởng sáng tạo đa năng, phù hợp với người nghệ sĩ luôn cần thay đổi bối cảnh.

Các nội thất trong căn phòng hầu hết đều là màu đen.

Đồ vật dễ dàng di chuyển.

Đây cũng có thể là studio để bà chụp ảnh.

Phòng ngủ nằm ở một khu vực riêng biệt. Vì là không gian riêng tư nên được sơn trắng tinh. Phòng ngủ không lớn. Ngôi nhà này chủ yếu dùng để làm việc nhiếp ảnh, nên chỉ cần một không gian riêng tư nhỏ là đủ.

Ngay cả phòng tắm cũng được xem như một khu vực mang dấu ấn nghệ thuật - nơi mỗi chi tiết đều được suy tính để phản ánh thẩm mỹ cá nhân.

Takagi rất yêu bếp - bà cho biết có thể dành cả ngày để nấu nướng, làm mứt hay chế biến đồ ăn. Dù sống một mình, bà sở hữu bộ sưu tập bát đĩa và dụng cụ phong phú, biến gian bếp nhỏ thành một không gian thỏa mãn niềm vui thủ công.

Bên ngoài, khuôn viên hơn 1.440 m2 được phân chia thành nhiều khu vườn: phía Đông là rừng phong, phía Tây là rừng anh đào, và trên mảnh đất còn có một cây anh đào khoảng 150 năm tuổi. Takagi mê cày xới, chăm sóc khu vườn; gần đây bà còn học làm vườn thiền khô (karesansui) với một nghệ nhân trẻ, dùng sỏi đen để hài hoà với tông tối của ngôi nhà. Việc chăm vườn với bà vừa là lao động, vừa mang tính thiền, một cách tu dưỡng nội tâm giữa thiên nhiên.

Cuộc sống hàng ngày của Takagi giản dị nhưng đầy ý nghĩa: dậy theo nhịp sáng - tối của thiên nhiên, làm việc, nấu ăn, chăm vườn, và chơi cùng chú mèo mà bà trìu mến gọi là Tenshi - “đứa con đến từ vũ trụ”. Bà ít dùng điện thoại, và hạn chế tiếp xúc với mạng xã hội.

Bà có thói quen dọn dẹp nhà mỗi ngày.

Một góc khu vườn khi mùa thu tới.

Ngôi nhà khi mùa đông tới.

Bà nuôi một con mèo và chơi cùng chú thú cưng này mỗi ngày.

Thói quen tưởng nhỏ ấy đã thay đổi nhiều điều: Người từng có thói ngủ nướng nay sinh hoạt đều đặn, khỏe mạnh hơn; người thành thị bận rộn trước kia giờ tìm được sự tĩnh lặng cần thiết để sáng tạo.

Bà vẫn đều đặn tiếp tục công việc của mình mỗi ngày, chụp ảnh, cộng tác với các nhà thiết kế trẻ, giữ sự tò mò và đổi mới. Với bà, nghệ thuật chưa bao giờ là sự nghiệp tách rời khỏi đời sống, ngược lại, quản lý đời mình tốt là nền tảng để sáng tác.

Nguồn: Sohu.