Gửi 4 kiểu tin nhắn này là đặc trưng của người EQ thấp

Trong thời đại giao tiếp số, tin nhắn đã trở thành “ngôn ngữ thứ hai” của con người. Chỉ vài dòng chữ ngắn gọn, chúng ta có thể truyền tải cảm xúc, duy trì mối quan hệ, hoặc… khiến người khác kiệt sức. Không ít người vẫn nghĩ rằng EQ chỉ thể hiện khi nói chuyện trực tiếp, nhưng thực tế, cách bạn nhắn tin cũng phản ánh rõ khả năng thấu hiểu và điều tiết cảm xúc.

Dưới đây là 4 kiểu tin nhắn đặc trưng của người EQ thấp, thường khiến người nhận cảm thấy khó chịu, bối rối hoặc xa cách dần.

1. “Sao cũng được”

Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đằng sau những cụm từ này thường là thái độ thờ ơ hoặc tránh né cảm xúc thật. Người EQ thấp khi không hài lòng thường chọn cách buông những câu nửa vời như vậy, thay vì nói rõ cảm xúc hoặc đề xuất giải pháp.

“Tùy thôi” hay “Sao cũng được”, “Thích thì làm đi”... đôi khi không phải là đồng ý, mà là dấu hiệu của việc người nói không muốn chịu trách nhiệm cho kết quả.

Nó khiến người đối diện phải tự đoán tâm trạng, dẫn đến hiểu lầm hoặc cảm giác bị lạnh nhạt. Trong các mối quan hệ từ công việc đến tình cảm, kiểu phản hồi này là một trong những nguyên nhân khiến cuộc trò chuyện bị “chết đứng”.

Người có EQ cao sẽ nói khác: “Mình thấy phương án này ổn, nhưng nếu bạn có ý khác thì nói thêm nhé.” Một câu nói rõ ràng, tôn trọng và mở ra đối thoại thay vì khép lại bằng sự mơ hồ.

2. “Đấy, thấy chưa?”

Người EQ thấp thường có nhu cầu mạnh mẽ trong việc khẳng định bản thân, đặc biệt khi họ cảm thấy bị tổn thương hoặc không được lắng nghe. Vì vậy, sau mỗi tình huống sai sót hay bất đồng, họ dễ nhắn lại bằng giọng điệu “dằn mặt” để thể hiện rằng mình đã đúng ngay từ đầu.

Những tin nhắn kiểu “Tôi đã nói rồi mà”, “Biết ngay mà”, “Thấy chưa”... không giúp vấn đề được giải quyết, mà chỉ đẩy cảm xúc căng thẳng lên cao. Người đọc thường cảm thấy bị chỉ trích, dù người gửi có thể không cố ý. Trong môi trường công việc, nó khiến đồng nghiệp e dè; trong tình cảm, nó khiến đối phương mệt mỏi vì cảm giác bị phán xét liên tục.

Trong khi đó, người EQ cao sẽ chọn cách mềm hơn: “Lần tới chắc mình cần thống nhất rõ hơn để tránh hiểu nhầm như hôm nay.” Câu nói vẫn giữ được quan điểm, nhưng hướng tới cải thiện chứ không phải để hơn thua.

Ảnh minh họa: Internet

3. “Đang bận”, “Lát nói sau”... rồi im luôn

Sự bận rộn là điều ai cũng có, nhưng EQ thể hiện ở cách bạn bận. Nhiều người khi bị gián đoạn trong cuộc trò chuyện thường nhắn nhanh “Đang bận”, nhưng sau đó không quay lại, khiến đối phương cảm thấy mình bị lơ là hoặc xem nhẹ.

Vấn đề không nằm ở việc bạn không thể trả lời ngay, mà ở chỗ bạn không kết nối lại sau đó. Một tin nhắn bị bỏ dở đôi khi không chỉ dừng ở việc “chưa kịp rep”, mà còn mang theo cảm giác bị quên lãng.

Người EQ cao có thể chỉ cần thêm một dòng: “Xin lỗi vì để bạn chờ, mình bận họp nên trả lời muộn chút nhé.” Sự chân thành nhỏ ấy giúp duy trì cảm xúc tích cực, bởi người nhận cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu.

Một nguyên tắc nhỏ trong giao tiếp số: Không phản hồi ngay không sao, nhưng đừng để im lặng trở thành lời nói cuối cùng.

4. “Tại bạn cả đấy”

Người EQ thấp thường dùng tin nhắn để trút cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là trong lúc tức giận. Khi cảm xúc chưa được kiểm soát, họ dễ gõ ra những câu quy chụp, đổ lỗi, thậm chí xúc phạm người khác mà không nhận ra hậu quả lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Một tin nhắn kiểu: “Tại em nên mọi chuyện mới rối như vậy” có thể khiến người nhận tổn thương sâu sắc, bởi khác với lời nói, chữ viết không có ngữ điệu để làm dịu đi sắc thái cảm xúc. Một khi đã gửi đi, khó có thể rút lại.

Người EQ cao hiểu rằng, tin nhắn không phải là nơi để “xả giận”. Họ sẽ chọn dừng lại, hít thở, hoặc để đến khi cảm xúc nguôi mới trò chuyện trực tiếp. Bởi họ biết, một câu chữ vội vàng có thể làm hỏng cả một mối quan hệ lâu năm.

Lời kết

EQ không chỉ nằm trong cách chúng ta đối diện người khác, mà còn ẩn trong từng dòng tin nhắn, nơi sự vô tâm dễ phơi bày nhất. Người EQ cao hiểu rằng giao tiếp qua điện thoại không chỉ là trao đổi thông tin, mà là trao đổi cảm xúc.

Họ biết cách dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, biết khi nào nên im lặng và khi nào nên kết nối. Họ không dùng tin nhắn để thể hiện quyền lực hay giấu đi cảm xúc, mà để nuôi dưỡng sự hiểu nhau.

(Tổng hợp)