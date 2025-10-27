Nam nghệ sĩ 70 tuổi xây biệt thự 1.200m2 cùng vợ dưỡng già: Không sống cùng con cháu, không nghỉ hưu vẫn hài lòng

Ngôi nhà được Chu Tiểu Kiệt tự tay thiết kế theo sở thích của cặp đôi, tầm nhìn hướng ra sông và những cánh đồng. Trước đây, nơi ở và studio làm việc của nhà thiết kế này được tích hợp để thuận tiện cho công việc. Thế nhưng khi về già, vợ ông không cảm thấy thoải mái với cuộc sống này nên họ đã chuyển về biệt thự mua 20 năm trước, xây mới lại thành không gian sống trong mơ.

View nhìn từ biệt thự

Biệt thự có mặt tiền phủ đầy cây thường xuân

Toàn cảnh tầng 1 căn biệt thự

Tầng một là khu vực phòng khách, được thiết kế trần cao thông thoáng và bài trí nội thất theo tông màu nhẹ nhàng. Căn biệt thự nhà họ Chu cũng có nhiều giếng trời, cửa sổ lớn. Nhờ đó, ánh sáng trong nhà thay đổi liên tục theo thời gian trong ngày và theo mùa.

“Tôi tin rằng hầu hết khách đến chơi nhà đều thích uống trà và trò chuyện nên đã thiết kế bàn trà thay vì đặt ghế sofa”, nhà thiết kế nói.

Phòng khách thông với không gian phòng ăn, nơi đặt những hệ tủ kéo dài. Ông Chu đặt sách và những vật kỷ niệm từ các chuyến đi lên kệ. Nhìn vào những món đồ này giúp Chu Tiểu Kiệt ghi nhớ đến điều vui vẻ, giữ tinh thần lạc quan và tích cực

Bàn trà có thiết kế độc đáo

Khu vực phòng ăn

Tầng 2 của biệt thự có 3 phòng ngủ. Trong đó ông Chu thiết kế công năng để căn phòng của mình vừa có thể làm việc, vừa để nghỉ ngơi. Phòng có kệ sách trong phòng cao từ sàn đến trần và một chiếc ghế sofa có thể chuyển thành giường.

Đáng chú ý, vợ chồng nam nghệ sĩ này ngủ phòng riêng vì lịch trình trong ngày khác nhau. Ông Chu thường ngủ sớm, dậy sớm còn vợ thích yên tĩnh vào buổi sáng nên họ chọn tôn trọng thói quen của nhau. Cả hai là bạn học từ cấp 3, đã đồng hành cùng nhau hơn 5 thập kỷ. Việc ngủ khác phòng không ảnh hưởng đến tình cảm của đôi vợ chồng này.

“Vợ tôi có nhiều sở thích. Dù ở bên nhau nhiều năm, chúng tôi vẫn luôn cho nhau không gian riêng. Đó là bí quyết cho một mối quan hệ lâu dài”, Chu Tiểu Kiệt nói.

Phòng ngủ bà Chu

Hai vợ chồng nhà thiết kế Chu Tiểu Kiệt dành nhiều thời gian đi dạo cùng nhau từ khi chuyển về biệt thự

Phòng ngủ còn lại ông Chu để cho con trai nghỉ ngơi mỗi lần ghé thăm bố mẹ. Chu Tiểu Kiệt cho rằng bố mẹ không nên can thiệp vào thế giới riêng của con cái, nên để con được tự do làm điều mình thích ở bên ngoài. “Có cần con hỏi tôi, thành công nghĩa là gì. Tôi trả lời, thành công rất đơn giản là có thể tự nuôi sống bản thân, gia đình và giữ gìn sức khỏe”, nam nghệ sĩ cho biết.

Khách đến chơi nhà ông Chu không khỏi trầm trồ trước nhiều đồ nội thất, vật trang trí độc đáo như tác phẩm nghệ thuật. Trong nhà, Chu Tiểu Kiệt đặt nhiều hoa thuỷ tiên vàng và trồng cây thuỷ sam để tạo nét thẩm mỹ tự nhiên cho căn biệt thự.

Những chi tiết nội thất thú vị trong nhà ông Chu

Nhà thiết kế vẫn thường xuyên di chuyển giữa nhà và nơi làm việc trong thành phố. “Vợ tôi hỏi khi nào tôi sẽ nghỉ hưu. Tôi nói, dù tay chân không cử động được, miễn là đầu óc còn hoạt động, anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc”, Chu Tiểu Kiệt nói.

Nam nghệ sĩ nói thêm: “Tuổi tác không liên quan gì đến công việc. Nếu bạn yêu công việc, nó sẽ trở thành một phần cuộc sống của bạn. Điều quan trọng là tìm được công việc yêu thích, khám phá điểm mạnh của mình, rồi theo đuổi nó, khai phá tiềm năng thực sự của bạn. Khi bạn làm điều mình đam mê, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi”.