Trong định hướng phát triển thị trường, ông Đặng Lê Trung Nguyên, Phó Tổng giám đốc TNI King Coffee (con trai cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo), đặt trọng tâm vào việc mở rộng hệ thống đại lý trên cả nước và tìm kiếm các đối tác có khả năng hợp tác lâu dài.

Ông Đặng Lê Trung Nguyên, Phó Tổng giám đốc TNI King Coffee.

Thông tin từ TNI King Coffee cho biết doanh nghiệp đang triển khai hoạt động kinh doanh song song tại thị trường trong nước và quốc tế. Ở Việt Nam, doanh nghiệp hướng đến mở rộng mạng lưới phân phối tại các địa phương, bên cạnh việc duy trì kết nối với người tiêu dùng trong nước.

Với ngành hàng cà phê, nhu cầu tiêu dùng không chỉ tập trung ở các thành phố lớn mà còn phân bổ tại khu dân cư, cửa hàng tạp hóa, thị trấn và khu vực nông thôn. Đây là những kênh bán lẻ gắn với thói quen mua sắm thường ngày, đồng thời tạo dư địa kinh doanh cho cá nhân, hộ gia đình và các đơn vị phân phối có sẵn tệp khách hàng địa phương.

Trong hoạt động điều hành, ông Đặng Lê Trung Nguyên - Phó Tổng Giám đốc TNG King Coffee tham gia định hướng kinh doanh và phát triển mạng lưới đối tác. Theo ông, hiệu quả kinh doanh là yếu tố quan trọng quyết định khả năng hợp tác lâu dài. Vì vậy, ngoài thương hiệu và nguồn hàng, các chính sách thương mại, hỗ trợ bán hàng cũng là những nội dung cần được tính đến trong quá trình hợp tác.

Từ ngày 1/11/2026, TNI King Coffee triển khai chương trình phát triển đại lý trên toàn quốc, hướng đến cá nhân, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại các tỉnh, thành. Người tham gia có thể tìm hiểu mô hình hợp tác và lựa chọn phương thức kinh doanh phù hợp với nguồn lực hiện có.

Về danh mục hàng hóa, đại lý được tiếp cận các dòng sản phẩm đa dạng gồm cà phê hòa tan, cà phê rang xay và cà phê hạt rang, giúp linh hoạt xây dựng cơ cấu sản phẩm theo thị hiếu từng khu vực. Doanh nghiệp cũng áp dụng các chính sách thương mại đi kèm hỗ trợ về tài liệu bán hàng, nội dung truyền thông và vận chuyển theo quy định. Với những hộ kinh doanh đã có sẵn mặt bằng hoặc mạng lưới khách hàng, việc bổ sung ngành hàng cà phê giúp tận dụng hạ tầng hiện có để gia tăng nguồn thu.

Chia sẻ về định hướng này, ông Đặng Lê Trung Nguyên cho biết: “Chúng tôi hướng đến việc tạo ra nền tảng để mỗi đại lý có thể phát triển ổn định ngay tại địa phương. Khi doanh nghiệp cung cấp nguồn sản phẩm chuẩn hóa cùng chính sách hỗ trợ phù hợp, còn đối tác phát huy lợi thế am hiểu thị trường bản địa, mối quan hệ hợp tác sẽ có cơ sở để duy trì bền vững.”

Ông Đặng Lê Trung Nguyên, sinh năm 1998, là con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ông Nguyên vừa được công bố đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc TNI Group vào hồi cuối tháng 10 vừa qua.

TNI Group tiền thân là Trung Nguyen International, thành lập năm 2008. Doanh nghiệp gắn với hoạt động kinh doanh cà phê của bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau khi bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn.

Theo thông tin công bố trên website, TNI Corporation phát triển hệ sinh thái với các lĩnh vực hoạt động gồm thương mại - dịch vụ, sản xuất, công nghệ và đầu tư. Các đơn vị được giới thiệu trong hệ sinh thái gồm King Coffee, King Coffee Franchise, King Coffee RU, King Coffee CN, Việt Long Foods, TNI MEXCO và KINGFOODS RU.

Trong số này, King Coffee là thương hiệu chủ lực ở mảng cà phê. Thương hiệu ra mắt tại Mỹ vào tháng 10/2016, trước khi gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 7/2017. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, King Coffee hiện phân phối sản phẩm tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các hoạt động trải rộng từ sản xuất, phân phối cà phê đến vận hành cửa hàng và nhượng quyền.