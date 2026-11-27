Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở khu vực phía tây TPHCM lênh láng nước, giao thông giờ tan tầm gặp khó khăn.

Chiều tối 27/11, mưa lớn xuất hiện ở khu vực phía tây TPHCM, gây ngập cục bộ trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc và đường Phạm Đức Sơn, phường Phú Định.

Tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, phường An Lạc, mưa lớn cùng nước ngập khiến giao thông gặp khó khăn. Cơn mưa trùng thời điểm người dân tan làm, trở về nhà, ảnh hưởng việc di chuyển qua khu vực.

Mưa lớn giờ tan tầm, nhiều tuyến đường phía tây TPHCM ngập cục bộ

Trước đó, bầu trời nhiều nơi ở TPHCM sầm tối, mây đen kéo đến khu vực Nhà Bè, trong khi một số nơi ở trung tâm đã có mưa. Trên đường Trần Văn Kiểu, phường Bình Phú, mưa cũng xuất hiện trong chiều cùng ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dữ liệu vệ tinh, radar và định vị sét chiều 27/11 ghi nhận mây dông phát triển tại nhiều địa bàn như Bến Thành, Bình Tiên, Tân Mỹ, Phú Định, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bình Hưng, Bình Khánh và Cần Giờ. Vùng mưa được dự báo tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận. Cơ quan khí tượng lưu ý nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật cấp 5-7 trong cơn dông.

Người dân di chuyển vất vả trong cơn mưa lớn

Hình thế gây mưa là rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao. Dù TPHCM và Nam bộ đã vào mùa khô từ giữa tháng 11, những hình thế này vẫn có thể gây mưa trái mùa.

Từ chiều tối 27/11 đến sáng hôm sau, TPHCM và Nam bộ có khả năng mưa rất to cục bộ, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa 100 mm trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, mưa lớn tại TPHCM có thể trùng với đỉnh triều tối 27/11. Theo dự báo, mực nước có thể đạt 1,57 m lúc 19 giờ tại trạm Nhà Bè và 1,58 m lúc 20h tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, đều trên báo động 2. Nếu mưa lớn xảy ra vào khung giờ này, các khu vực trũng thấp, thoát nước kém có nguy cơ ngập.

Đợt mưa ở Nam bộ dự báo kéo dài đến ngày 29/11, trong đó mưa diện rộng tập trung từ tối 27 đến hết ngày 28/11. Mưa thường xuất hiện vào chiều tối và đêm, riêng ngày 28/11 có thể đến sớm hơn. Sang ngày 29/11, vùng mưa chủ yếu tập trung ở Cà Mau, An Giang và các khu vực lân cận.