Những hình ảnh hiếm hoi về không gian tiệc cưới hào môn vừa được hé lộ đã khiến dân tình choáng ngợp bởi độ xa hoa, lộng lẫy cùng lễ đường ngập hoa đẹp tựa hôn lễ Hoàng gia châu Âu.

Những hình ảnh về không gian tiệc cưới hào môn vừa được hé lộ trên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi choáng ngợp. Từ khuôn viên dinh thự rộng lớn đến cách bài trí lễ đường, mọi chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa, lộng lẫy theo đúng nghĩa. Không chỉ gây ấn tượng bởi độ hoành tráng, không gian hôn lễ còn khiến nhiều người xuýt xoa trước sự tinh tế, lãng mạn và đậm chất cổ tích.

Thay vì lựa chọn tổ chức tiệc cưới tại một trung tâm sự kiện sang trọng, cặp đôi đã biến khuôn viên ngoài trời của dinh thự thành một lễ đường mang đậm phong cách Hoàng gia châu Âu. Không gian rộng lớn với hệ thống cây cảnh được chăm chút tỉ mỉ vốn đã đủ để tạo nên một khung cảnh đẳng cấp, nay càng trở nên ấn tượng hơn khi được trang hoàng dành riêng cho ngày trọng đại.

Đặc biệt, chi tiết khiến dân tình phải trầm trồ chính là bể bơi lớn nằm ngay chính giữa khuôn viên. Để hiện thực hóa ý tưởng về một lễ đường trong mơ, đội ngũ thi công đã dựng hệ thống cầu nổi trên mặt bể bơi, biến nơi đây thành lối dẫn trải đầy hoa dành cho cô dâu và chú rể. Sự sáng tạo trong cách tận dụng không gian cùng mức độ đầu tư công phu khiến tổng thể hôn lễ trở nên vô cùng khác biệt.

Lối đi trên mặt nước được điểm xuyết bằng hoa tươi, tạo nên khung cảnh thơ mộng tựa như bước ra từ những thước phim tình yêu. Chỉ riêng ý tưởng xây dựng lễ đường ngay trên bể bơi cũng đủ cho thấy sự chịu chi và tâm huyết mà cặp đôi dành cho ngày trọng đại của mình.

Lấy cảm hứng từ phong cách Hoàng gia châu Âu, lễ đường được thiết kế với những đường nét thanh lịch, sang trọng và đầy tính nghệ thuật. Từng chi tiết trang trí đều có sự kết nối hài hòa, mang đến cảm giác như đang hiện diện tại một buổi hôn lễ của giới quý tộc phương Tây.

Đáng chú ý, dù sở hữu quy mô hoành tráng, không gian tiệc cưới lại không sử dụng quá nhiều gam màu rực rỡ hay những chi tiết phô trương. Thay vào đó, cặp đôi lựa chọn những tông màu nhẹ nhàng, thanh thoát, vừa tôn lên vẻ đẹp của khuôn viên dinh thự, vừa tạo nên một tổng thể sang trọng, trang nhã. Chính sự tiết chế về màu sắc đã phần nào thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của cô dâu và chú rể.

Hoa tươi cũng là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của hôn lễ. Từ lối dẫn vào lễ đường đến khu vực cử hành nghi thức, hoa tươi hiện diện khắp nơi, biến khuôn viên dinh thự thành một khu vườn tình yêu đầy chất thơ. Không gian ngập tràn hoa tựa như món quà ngọt ngào, lãng mạn mà chú rể dành tặng cho cô dâu trong ngày đặc biệt nhất của cả hai.

Việc lựa chọn tổ chức hôn lễ ngoài trời còn giúp vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện cùng những chi tiết trang trí mang phong cách cổ điển châu Âu. Mặt nước, sắc xanh của cây cối và những tầng hoa tươi tạo nên một khung cảnh vừa nguy nga, tráng lệ, vừa mềm mại và nên thơ.

Qua mỗi khung hình được chia sẻ trên mạng xã hội, người xem có cảm giác như đang lạc bước vào một đám cưới cổ tích ngoài đời thực. Không cần đến những gam màu choáng ngợp hay sự xa hoa quá mức, hôn lễ vẫn đủ sức gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh lịch, đẳng cấp cùng sự đầu tư chỉn chu đến từng chi tiết.

Một không gian cưới vừa thể hiện rõ chất hào môn, vừa là nơi lưu giữ những khoảnh khắc tình yêu đẹp như mơ của cô dâu và chú rể.

(Nguồn: @belabwedding, @storiesofcalla, @huongphieumakeup)