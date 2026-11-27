Tập đoàn Đại Dũng của doanh nhân Trịnh Tiến Dũng vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. Theo đó, ngân hàng sẽ nghiên cứu phương án tài trợ xanh hoặc tài trợ gắn với phát triển bền vững có giá trị lên đến 50 triệu USD.

Thỏa thuận được ký tại COP31 ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh doanh nghiệp cơ khí Việt Nam này đang mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế và tham gia ngày càng nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng quy mô lớn.

Theo thông tin được Tập đoàn Đại Dũng công bố, biên bản ghi nhớ hợp tác với Standard Chartered Việt Nam được ký trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Ký kết MOU giữa Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và Tập đoàn Đại Dũng.

Theo nội dung thỏa thuận, Standard Chartered sẽ nghiên cứu phương án tài trợ xanh và/hoặc tài trợ gắn với phát triển bền vững với tổng giá trị lên đến 50 triệu USD. Hai bên cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các sáng kiến liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG), giảm phát thải và chuyển đổi xanh.

Nguồn vốn dự kiến hướng tới mục tiêu đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chí nhà máy bền vững. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm giúp Đại Dũng nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng, cho biết phát triển bền vững là định hướng dài hạn để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu. Trong lộ trình này, tập đoàn ưu tiên đầu tư nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ sản xuất phát thải thấp và từng bước giảm phát thải trong chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, thỏa thuận với Đại Dũng là một phần trong chương trình hợp tác tài chính bền vững của Standard Chartered tại COP31. Cùng thời điểm, ngân hàng này cũng ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Stavian, hướng tới các cơ hội tài trợ lên đến 150 triệu USD. Tổng quy mô tài trợ dự kiến cho 2 doanh nghiệp Việt Nam lên tới 200 triệu USD.

Doanh nghiệp Việt góp mặt tại loạt công trình nổi tiếng thế giới

Tập đoàn Đại Dũng do ông Trịnh Tiến Dũng sáng lập, hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, kết cấu thép, xây dựng và thiết bị công nghiệp. Doanh nghiệp này từng ghi dấu ấn tại nhiều dự án lớn ở nước ngoài, trong đó có các công trình phục vụ World Cup 2022 tại Qatar.

Năm 2017, Đại Dũng được lựa chọn tham gia chế tạo kết cấu thép cho 2 sân vận động phục vụ giải đấu này. Tại sân Lusail, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022, doanh nghiệp cung cấp khoảng 6.000 tấn kết cấu thép. Với sân Ras Abu Aboud, sau này được biết đến với tên gọi Stadium 974, Đại Dũng đảm nhận toàn bộ khoảng 28.000 tấn kết cấu thép.

Một trong những điểm đặc biệt của Stadium 974 là thiết kế mô-đun, sử dụng các cấu kiện có thể tháo dỡ và tái sử dụng. Đây cũng là công trình được xem là biểu tượng cho hướng tiếp cận xây dựng linh hoạt, tiết kiệm tài nguyên trong lĩnh vực sân vận động.

Tại Saudi Arabia, tháng 9/2025, Đại Dũng tiếp tục được lựa chọn tham gia dự án Bảo tàng Misk Ilmi tại Riyadh, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 700 triệu USD. Doanh nghiệp đảm nhận 7.000 tấn kết cấu thép, thiết kế toàn bộ bản vẽ bằng phần mềm Tekla Structures, cung cấp và thi công lắp dựng với giá trị gói thầu 52 triệu USD, tương đương khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đại Dũng cũng tham gia nhiều công trình quốc tế khác như sân bay quốc tế Phnom Penh tại Campuchia, nhà máy khai thác quặng đồng Manyar Smelter tại Indonesia, tổ hợp Powerhouse Parramatta tại Australia và trang trại điện gió ngoài khơi Greater Changhua tại Đài Loan.

Đáng chú ý, Powerhouse Parramatta là công trình đạt đánh giá thiết kế 6 Star Green Star, mức cao nhất trong hệ thống đánh giá công trình xanh của Hội đồng Công trình Xanh Australia. Đây cũng là một trong những dự án thể hiện kinh nghiệm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia các công trình hướng tới tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Mở rộng năng lực sản xuất, hướng tới các lĩnh vực công nghiệp giá trị cao

Không chỉ tham gia các dự án ở nước ngoài, Đại Dũng đang mở rộng hoạt động tại nhiều lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng trong nước.

Cuối tháng 7/2026, doanh nghiệp công bố ký hợp đồng trị giá hơn 60 triệu USD với đối tác chiến lược tại Mỹ. Theo thỏa thuận, Đại Dũng sẽ cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo và thiết bị công nghiệp cho những dự án trung tâm dữ liệu (Data Center) và nhà máy điện khí tại thị trường này.

Đây là những lĩnh vực có yêu cầu cao về độ chính xác, an toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc tham gia cung ứng cho các dự án trên cho thấy doanh nghiệp đang hướng tới những phân khúc có hàm lượng kỹ thuật và giá trị gia tăng cao hơn.

Trước đó, tháng 6/2026, Đại Dũng hoàn thành chế tạo và bàn giao toàn bộ 64 cầu ống lồng hành khách cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đơn đặt hàng của ShinMaywa Industries (Nhật Bản).

Trong lĩnh vực đóng tàu, doanh nghiệp cũng hạ thủy thành công tàu chở dầu và hóa chất H1033 có tải trọng 21.800 DWT. Ở mảng thiết bị cảng, Đại Dũng đã ký kết hợp tác chiến lược và bàn giao cẩu RTG cho đối tác châu Âu để xuất khẩu sang Mỹ.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp còn tham gia nhiều dự án như sân bay quốc tế Long Thành, nhà ga T2 sân bay Nội Bài, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Vinh, khu liên hợp gang thép Hòa Phát và Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2.

Đặc biệt, Đại Dũng là một trong những nhà thầu tham gia thi công mái vòm Nhà triển lãm Kim Quy thuộc Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Công trình có diện tích hơn 104.800 m2, đỉnh mái cao 57 m và hệ mái vòm kết cấu thép nặng khoảng 24.000 tấn. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đây là kết cấu mái vòm thép lớn nhất thế giới, với toàn bộ thép được sản xuất tại Việt Nam.

Đại Dũng hiện tham gia thi công kết cấu thép cho sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Hà Nội, công trình có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, với hệ mái thép nặng khoảng 40.000 tấn. Doanh nghiệp cũng đảm nhận thi công hệ mái vòm thép khoảng 8.600 tấn tại sân vận động PVF ở Nghĩa Trụ, Hưng Yên, công trình có sức chứa 60.000 chỗ ngồi.

Song song với việc mở rộng đơn hàng và thị trường, Đại Dũng cũng đầu tư vào hệ thống sản xuất theo hướng xanh hóa. Doanh nghiệp cho biết Nhà máy An Hạ và Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao Đại Dũng Nghi Sơn đã đạt chứng nhận LEED Gold. Tập đoàn đồng thời đẩy mạnh ứng dụng năng lượng mặt trời, tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên trong hoạt động sản xuất.

Nhà máy An Hạ, Nghi Sơn của Tập đoàn Đại Dũng đã đạt chứng nhận LEED Gold.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang chuẩn hóa hệ thống quản trị thông qua các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, môi trường, an toàn lao động và sản xuất. Các chứng nhận ISO và EPD được sử dụng nhằm tăng tính minh bạch về tác động môi trường, đáp ứng yêu cầu ESG ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với việc ký biên bản ghi nhớ cùng Standard Chartered, Đại Dũng đang tìm kiếm thêm nguồn lực tài chính quốc tế để phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất và chuyển đổi xanh. Nếu các phương án tài trợ được triển khai, đây sẽ là nguồn lực bổ sung cho chiến lược nâng cao năng lực sản xuất, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các dự án công nghiệp và hạ tầng có tiêu chuẩn cao trên thế giới.