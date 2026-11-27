Ngày Black Friday 27/11, nhiều trung tâm thương mại tại TP.HCM ghi nhận lượng khách đến mua sắm từ sớm. Tuy nhiên, thay vì cảnh chen lấn săn sale, không ít bạn trẻ dành thời gian cân nhắc giá cả, mẫu mã trước khi quyết định xuống tiền.

Clip: Di Anh

Ngày 27/11, Black Friday chính thức bước vào ngày mua sắm cao điểm. Tại một số trung tâm thương mại ở TP.HCM, không khí mua sắm bắt đầu nhộn nhịp từ buổi sáng khi nhiều thương hiệu thời trang, phụ kiện và đồ gia dụng đồng loạt tung chương trình giảm giá.

Ghi nhận vào khoảng 11h tại Vincom Đồng Khởi, lượng khách đổ về khá đông. Các gian hàng thời trang, gia dụng treo biển giảm giá từ 40-70%, thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan và lựa chọn sản phẩm.

Không khí mua sắm tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM trong ngày Black Friday 27/11 (Ảnh: Di Anh)

Tuy nhiên, không phải ai cũng bước vào Black Friday với tâm thế phải mua được thật nhiều đồ. Có người tranh thủ đi từ sáng sớm để chọn được món đồ ưng ý, có người lại xem đây đơn giản là dịp dạo quanh các cửa hàng, chỉ mua khi tìm được sản phẩm thực sự phù hợp.

Chia sẻ về trải nghiệm mua sắm trong ngày đầu Black Friday, bạn Huỳnh Thị Trà Giang (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) cho biết đã cùng bạn bè đến trung tâm thương mại từ sáng sớm.

"Vì lượng người đông nên cũng hơi hỗn loạn một chút. Còn giá cả thì tùy, có phần giá tốt hơn, nhưng mình cũng sẽ mua sắm tùy nhu cầu của mình. Đồ vẫn đủ size, không khó để săn sale. Chỉ là lúc chờ thử đồ thì khá lâu thôi. Mình đã từ bỏ một shop tại vì quá đông", Trà Giang kể.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ đến các trung tâm thương mại từ sáng sớm để lựa chọn những món đồ yêu thích (Ảnh: Di Anh)

Với Trà Giang, việc "săn sale" trong ngày Black Friday không đồng nghĩa với mua sắm bằng mọi giá. Dù có những món hàng giảm sâu, cô vẫn ưu tiên lựa chọn theo nhu cầu thay vì bị cuốn theo không khí khuyến mại.

Cùng đi mua sắm trong dịp này, bạn Tuyết Nhiên (Bình Thạnh, TP.HCM) lại có phần chưa hài lòng với các chương trình giảm giá năm nay.

"So với mọi năm thì năm nay có vẻ sale không được nhiều. Mẫu mã cũng bình thường. Cũng đông như mấy năm trước thôi nhưng đồ thì mình chưa ưng lắm. Thấy cái nào rẻ, hợp lý thì mình mua thôi chứ cũng không đi với mục đích muốn mua gì cả", Nhiên chia sẻ.

Theo quan sát của Nhiên tại một số thương hiệu, mức giảm phổ biến khoảng 40%, nhưng không áp dụng cho toàn bộ sản phẩm. Những món được giảm giá cũng chưa thực sự tạo cảm giác hấp dẫn để cô phải quyết định mua ngay.

Các thương hiệu thời trang áp dụng mức giảm giá từ 20% đến 50% trong ngày hội mua sắm cuối tháng 11 (Ảnh: Di Anh)

Trong khi đó, bạn Thanh Hiền (An Hội Tây, TP.HCM) cho biết đã biết trước lịch Black Friday và chủ động dành dụm tiền trong tháng để mua sắm vào dịp này. Dù vậy, trải nghiệm thực tế khiến cô có phần hụt hẫng.

"Nó không đông như mấy năm trước. Đồ năm nay sale cũng không đa dạng như năm ngoái. Em đã biết lịch Black Friday rồi nên cũng để dành tiền trong tháng này để mua đồ cho ngày hôm nay", Thanh Hiền nói.

Thực tế, tại một số khu vực mua sắm, không khí Black Friday năm nay có phần trầm lắng hơn hình dung của nhiều người. Các thương hiệu như Mango, Ecco, Pucini... đồng loạt treo biển giảm giá từ 20%, 40% đến 50%. Tuy nhiên, lượng khách tại một số gian hàng và hành lang trung tâm thương mại không quá dày đặc.

Thay vì vội vàng săn sale, nhiều bạn trẻ dành thời gian tham khảo và cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền (Ảnh: Di Anh)

Khách mua sắm chủ yếu là các nhóm bạn trẻ đi cùng nhau hoặc những người đi một mình. Thay vì vội vàng lựa đồ, nhiều người thong thả xem từng mẫu, kiểm tra giá và cân nhắc chất lượng trước khi quyết định mua.

Tại các khu vực trưng bày quần áo, phụ kiện, cảnh tranh giành hay xếp hàng dài chờ thanh toán không phải hình ảnh phổ biến. Người mua có thời gian lựa chọn, thử đồ và so sánh giữa các sản phẩm.

Có thể thấy, với một bộ phận giới trẻ, Black Friday vẫn là dịp đáng mong chờ để mua sắm những món đồ yêu thích với mức giá tốt hơn. Nhưng giảm giá sâu chưa chắc đã đồng nghĩa với một món hời. Khi mẫu mã, chất lượng và nhu cầu cá nhân được đặt lên bàn cân, nhiều người trẻ sẵn sàng bỏ qua một món đồ dù đang được gắn biển sale để tránh mua sắm chỉ vì tâm lý chạy theo khuyến mại.