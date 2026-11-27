Người chuyển khoản nhầm khởi kiện và từng được tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu hoàn tiền, nhưng phán quyết đã bất ngờ thay đổi tại cấp phúc thẩm.

Chuyển nhầm 450 triệu đồng vào tài khoản người từng quen biết

Theo nội dung Bản án số 393/2024/DS-PT ngày 2/8/2024 của TAND tỉnh Bình Dương, vụ việc bắt đầu từ giao dịch chuyển tiền ngày 17/1/2022.

Khoảng 13h03 cùng ngày, ông Hoàng Trọng Q thực hiện giao dịch chuyển 450 triệu đồng cho một người tên Lê Trọng T1. Tuy nhiên, do trước đó từng nhờ một người tên Lê Anh V làm bằng lái ô tô vào năm 2020 và đã lưu thông tin tài khoản của người này trên ứng dụng ngân hàng, ông Q đã sơ suất chọn nhầm người nhận.

Khi nhập tên người nhận trên ứng dụng Internet Banking MyVIB, ông Q gõ "Le" với mục đích tìm tài khoản của ông T1. Thế nhưng, ứng dụng lại hiển thị thông tin "Le Anh Vu". Do không kiểm tra kỹ họ tên người nhận, ông Q đã chuyển nhầm toàn bộ 450 triệu đồng vào tài khoản của ông Lê Anh V mở tại Ngân hàng TMCP K.

Sau khi hoàn tất giao dịch, ông Q vẫn nghĩ tiền đã được chuyển đến đúng người. Chỉ đến khi gọi điện hỏi ông T1 về việc nhận tiền, ông Q mới phát hiện giao dịch không thành công với người mình dự định chuyển và kiểm tra lại tài khoản.

Ngay sau đó, ông Q thông báo cho ngân hàng nơi mình mở tài khoản để đề nghị tra soát, hỗ trợ thu hồi tiền. Ngân hàng chuyển tiền cũng gửi yêu cầu đến ngân hàng K nhằm đề nghị hỗ trợ xử lý giao dịch chuyển nhầm.

Tuy nhiên, việc thu hồi tiền không diễn ra như mong muốn.

120 triệu đồng bị trích tự động để thu nợ thẻ tín dụng

Sau khi nhận được yêu cầu tra soát, ngân hàng K cho biết đã liên hệ với khách hàng nhưng không có căn cứ để hỗ trợ thu hồi tiền từ tài khoản của người nhận nếu không có sự đồng ý của chủ tài khoản.

Trong quá trình ông Q trình báo sự việc với cơ quan công an, kết quả xác minh cho thấy việc chuyển nhầm 450 triệu đồng là có cơ sở. Đồng thời, tài khoản nhận tiền cũng đang có khoản nợ xấu thẻ tín dụng.

Cụ thể, khi 450 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của ông Lê Anh V ngày 17/1/2022, ngân hàng đã tự động trích tổng cộng 120.852.312 đồng để thu hồi khoản nợ thẻ tín dụng của khách hàng này. Số tiền còn lại vẫn nằm trong tài khoản của ông V.

Theo thông tin được xác minh, khoản tiền bị trích gồm 116.480.732 đồng để thu nợ quá hạn thẻ tín dụng và 4.371.580 đồng để thu nợ thẻ tín dụng.

Ông Q cho rằng toàn bộ 450 triệu đồng đều là tiền của mình chuyển nhầm, do đó đã yêu cầu ngân hàng và người nhận tiền hoàn trả. Sau quá trình giải quyết, ông Q điều chỉnh yêu cầu khởi kiện, đề nghị ông V hoàn trả số tiền còn lại trong tài khoản và ngân hàng K trả lại 120.852.312 đồng đã trích thu nợ.

Tòa sơ thẩm từng buộc ngân hàng trả lại 120 triệu đồng

Ngày 11/3/2024, TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Q.

Theo bản án sơ thẩm, ngân hàng K phải hoàn trả cho ông Q 120.852.312 đồng đã trích thu nợ thẻ tín dụng. Đồng thời, ông Lê Anh V phải hoàn trả 329.147.688 đồng còn lại trong tài khoản cho ông Q.

Tuy nhiên, ngân hàng không đồng ý với phán quyết này và đã kháng cáo.

Tòa phúc thẩm đảo ngược kết quả, không chấp nhận yêu cầu hoàn tiền

Tại phiên xét xử phúc thẩm, ngân hàng cho rằng việc trích thu nợ được thực hiện theo thỏa thuận với khách hàng. Ông Lê Anh V đã ký hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng, trong đó có thỏa thuận cho phép ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản để thu hồi các khoản nợ khi đến hạn.

TAND tỉnh Bình Dương nhận định, khoản tiền 120.852.312 đồng đã bị ngân hàng trích thu tự động ngay trong ngày 17/1/2022, tức trước khi ngân hàng chuyển tiền nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ thu hồi giao dịch chuyển nhầm từ ngân hàng của ông Q vào ngày 18/1/2022.

Theo tòa, ngân hàng thực hiện việc trích thu nợ khi chưa biết ông Q đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của ông V. Ngân hàng cũng không thể biết nguồn tiền chuyển vào tài khoản của ông V là của ai.

Tòa cho rằng ngân hàng có thỏa thuận với ông V về việc được quyền trích thu nợ tự động khi khách hàng phát sinh nghĩa vụ tín dụng. Do đó, việc ngân hàng trích tiền vào ngày 17/1/2022, trước khi nhận được thông báo về giao dịch chuyển nhầm, là tình tiết quan trọng để xem xét trách nhiệm của ngân hàng trong vụ án.

Tòa phúc thẩm cũng cho rằng ông Q khởi kiện ngân hàng với tư cách bị đơn là chưa phù hợp. Theo nhận định của tòa, ngân hàng không phải là chủ thể đang giữ số tiền chuyển nhầm của ông Q; số tiền được chuyển vào tài khoản của ông V và ông V mới là người đang chiếm giữ tài sản của ông Q.

Vì vậy, TAND tỉnh Bình Dương chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng K, sửa bản án sơ thẩm số 11/2024/DS-ST ngày 11/3/2024 của TAND TP Thủ Dầu Một. Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, yêu cầu khởi kiện của ông Q về tranh chấp đòi tài sản đối với Ngân hàng K và ông Lê Anh V không được chấp nhận.

Về án phí, ông Q phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, đồng thời được hoàn trả 10,7 triệu đồng tiền tạm ứng án phí. Ngân hàng K cũng được hoàn trả 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

(Theo Bản án số 393/2024/DS-PT ngày 02/08/2024: Tranh chấp về đòi tài sản giữa ông Hoàng Trọng Q và Ngân hàng Thương mại Cổ phần K)