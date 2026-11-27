Đây là nội dung của Nghị định 389/2026/NĐ-CP.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026, văn bản pháp lý mới này thiết lập khung chế tài tài chính nghiêm khắc, nâng mức phạt tiền lên tới 200 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm giấy phép, in ấn, phát hành trái quy định cũng như các thủ đoạn gian lận lĩnh thưởng.

Phạt tới 200 triệu đồng đối với vi phạm về giấy phép kinh doanh xổ số

Đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự), Nghị định 389/2026/NĐ-CP áp dụng các khung phạt tiền rất nặng:

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Phạt tiền từ 80 triệu đến 120 triệu đồng: Áp dụng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số; đồng thời buộc người vi phạm phải nộp lại giấy chứng nhận đã bị sửa đổi.

Phạt tiền từ 120 triệu đến 160 triệu đồng: Áp dụng đối với hành vi cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng giấy phép kinh doanh xổ số trái quy định.

Phạt tiền từ 160 triệu đến 200 triệu đồng: Áp dụng đối với hành vi kinh doanh xổ số "chui" — tổ chức hoạt động khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Ngoài hình thức phạt tiền chính, tất cả các trường hợp vi phạm nêu trên đều bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi sai phạm.

Chế tài nghiêm khắc trong khâu kỹ thuật, in ấn và phát hành vé số

Nhằm bảo đảm tính chuẩn xác và minh bạch ngay từ khâu sản xuất, lưu thông vé, Nghị định phân định rõ từng mức phạt tương ứng với tính chất và quy mô vi phạm:

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng: Áp dụng đối với hành vi in vé xổ số thiếu nội dung theo luật định hoặc ký hợp đồng in ấn với cơ sở không đủ điều kiện hoạt động.

Phạt tiền từ 20 triệu đến 40 triệu đồng: Áp dụng khi phát hành vé sai mệnh giá, phát hành vượt quá hạn mức số lượng cho phép, sai lịch mở thưởng hoặc phát hành vé xổ số điện toán không đúng khung thời gian quy định.

Phạt tiền từ 40 triệu đến 60 triệu đồng: Áp dụng đối với hành vi in thiếu số lượng vé so với cơ cấu giải thưởng đã thông báo phát hành trước đó.

Bên cạnh mức phạt tiền, các cơ sở vi phạm còn phải đối mặt với hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 01 đến 02 tháng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ nguồn lợi bất hợp pháp phát sinh.

Xử lý mạnh tay hành vi gian lận lĩnh thưởng và sử dụng vốn công mua vé số

Để bịt kín mọi kẽ hở trục lợi quỹ trả thưởng cũng như chấn chỉnh ý thức của người tham gia dự thưởng, Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định khung xử phạt cao đối với các hành vi can thiệp kết quả và tham gia dự thưởng sai quy định:

Cạo sửa, tẩy xóa vé số: Phạt tiền từ 60 triệu đến 100 triệu đồng đối với hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé dưới mọi hình thức để dự thưởng, lĩnh thưởng; đi kèm biện pháp tịch thu, tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm và nộp lại lợi bất hợp pháp.

Làm giả vé số: Phạt tiền từ 80 triệu đến 100 triệu đồng đối với hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức nhằm tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng, đồng thời tịch thu tang vật và truy thu toàn bộ lợi bất hợp pháp.

Người chơi không đủ điều kiện pháp lý: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng theo quy định (như người chưa đủ 18 tuổi, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự) nhưng vẫn cố tình mua vé dự thưởng.

Dùng ngân sách nhà nước mua vé số: Phạt tiền từ 40 triệu đến 60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước để tham gia mua vé xổ số, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được.

Việc chính thức triển khai Nghị định số 389/2026/NĐ-CP từ ngày 30/11/2026 được kỳ vọng sẽ thiết lập hành lang pháp lý vững chắc, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường và bảo đảm sự công bằng, minh bạch cho hoạt động kinh doanh, trao thưởng xổ số.