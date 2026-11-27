Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện 2 hành khách quốc tịch Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vận chuyển trái phép tổng cộng hơn 40kg cần sa trong hành lý quá cảnh.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hải quan về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thông qua công tác kiểm tra, soi chiếu, rà soát, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài - Chi cục Hải quan khu vực I đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 02 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép hơn 40kg thảo mộc khô là cần sa qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Hành khách quốc tịch Bồ Đào Nha mang hơn 15kg cần sa hút chân không trong hành lý quá cảnh

Ngày 2/6, qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống tiếp nhận E-Manifest và Quản lý rủi ro (Hệ thống API), Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva (Quốc tịch Bồ Đào Nha) bay trên chuyến bay Bangkok - Nội Bài (lịch trình tuyến đường vận chuyển: Bangkok - Nội Bài - Dubai - Zurich) có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Ivo Miguel Dos Santos Silva và số cần sa bị thu giữ. Ảnh: Cục Hải quan

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách trên. Qua kiểm tra 01 vali ký gửi màu đen của hành khách trên, phát hiện 12 túi nilon màu trắng với kích cỡ khác nhau, được hút chân không, bên trong túi chứa thảo mộc khô là cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 15,47kg.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật, hồ sơ, tài liệu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1387/QĐ-CSMT ngày 03/6/2026 và Quyết định khởi tố bị can số 2636/QĐ-CSMT ngày 03/6/2026 đối với Ivo Miguel Dos Santos Silva về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Phát hiện 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa trong hành lý quá cảnh của hành khách

Tại Thông tin báo chí số 91 ngày 06/11/2026, Cục Hải quan đã thông tin về việc lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa vận chuyển trái phép qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, vào 22h45 phút ngày 25/10, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực I, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 (Đội 5) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP. Hà Nội nghi vấn và cùng tiến hành soi chiếu 1 kiện hành lý ký gửi của hành khách Jesus Sanchez Gomez có quốc tịch Tây Ban Nha trên chuyến bay VN922 và nối chuyến sang chuyến bay VN19 từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đi sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50’ cùng ngày.

Phát hiện 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa trong hành lý quá cảnh của hành khách. Ảnh: Cục Hải quan

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 02 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số C1670/QĐ-CSMT đối với Jesus Sanchez Gomez về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.