Từng bị quây tôn, bỏ trống nhiều năm, khu đất hơn 14.400 m2 tại số 8 Võ Văn Tần, TP.HCM hiện được cải tạo thành công viên tạm, trước khi xây dựng nhà thi đấu mới quy mô 4.000 chỗ ngồi.

Công trình cũ bị tháo dỡ từ năm 2017, dự án mới nhiều lần đình trệ

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm tại số 8 Võ Văn Tần, quận 3 cũ, TP.HCM (nay là phường Xuân Hòa, TP.HCM), với 4 mặt tiền đường Võ Văn Tần - Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Được xây dựng từ năm 1985, công trình từng là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao trong nhà của thành phố.

Sau hơn 30 năm hoạt động, nhà thi đấu được lên kế hoạch thay thế bằng một trung tâm thể dục thể thao mới, có quy mô và trang thiết bị hiện đại hơn. Năm 2017, công trình cũ chính thức bị tháo dỡ để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho dự án xây dựng mới.

Theo phương án ban đầu, Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 988 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua các lần điều chỉnh con số này liên tục tăng. Cụ thể vốn đầu tư đã tăng lên 1.352,7 tỷ đồng vào năm 2013 và hơn 1.953 tỷ đồng vào năm 2016. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lập, kinh phí xây dựng hiện được đề xuất ở mức 1.850 tỷ đồng.

Dự án từng được kỳ vọng trở thành một trong những công trình thể thao hiện đại của TP.HCM, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu và tổ chức các giải đấu quy mô lớn. Tuy nhiên, quá trình triển khai liên tục vướng mắc.

Mặc dù mặt bằng đã được giải phóng từ năm 2017, dự án mới vẫn không thể triển khai theo kế hoạch. Nhà đầu tư từng thực hiện một số hạng mục chuẩn bị như thi công cọc thử, thử tĩnh cọc, nhưng sau đó phải dừng lại do những vướng mắc về thủ tục đầu tư và phương án thanh toán.

Đến tháng 4/2024, TP.HCM thống nhất dừng triển khai dự án theo hình thức BT, chuyển sang sử dụng vốn đầu tư công.

Trong thời gian dự án mới tiếp tục đình trệ, khu đất số 8 Võ Văn Tần từng bị quây tôn, bỏ trống trong thời gian dài. Để tránh lãng phí quỹ đất và bổ sung không gian công cộng cho khu vực trung tâm, TP.HCM đã triển khai phương án chỉnh trang, cải tạo nơi đây thành công viên tạm thời.

Ngày 8/1/2026, Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt bắt đầu cải tạo cảnh quan khu đất theo chủ đề "Rừng sinh thái trong lòng đô thị". Đến ngày 25/1/2026, công trình được bàn giao cho UBND phường Xuân Hòa quản lý, đưa vào phục vụ cộng đồng.

Các hạng mục cây xanh, cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng và khu vực phục vụ hoạt động thể dục thể thao được bố trí, tạo diện mạo mới cho khu đất từng bị bỏ trống nhiều năm.

Trên khu đất rộng hơn 14.000 m2, các hạng mục cây xanh, cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng và khu vực phục vụ hoạt động thể dục thể thao được bố trí, tạo diện mạo mới cho khu đất từng bị bỏ trống nhiều năm. Thay vì tiếp tục nằm sau những hàng rào tôn, khu đất trung tâm nay trở thành không gian xanh, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn và sinh hoạt của người dân.

Dù vậy, công viên này chỉ là phương án khai thác tạm thời trong thời gian chờ triển khai Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng mới. Khu đất vẫn được định hướng dành cho dự án thể thao, chưa phải không gian công cộng được chuyển đổi với mục đích sử dụng lâu dài.

Nhà thi đấu mới dự kiến có 7 tầng nổi, 3 tầng hầm, sức chứa 4.000 chỗ ngồi

Theo phương án đang được chuẩn bị, Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng mới vẫn được xây dựng trên chính khu đất cũ tại số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Công trình dự kiến có quy mô 7 tầng nổi, 3 tầng hầm, sức chứa khoảng 4.000 chỗ ngồi. Bên cạnh nhà thi đấu chính, dự án còn được định hướng bố trí các không gian tập luyện đa năng, phục vụ hoạt động thể thao và tổ chức các giải đấu trong nhà.

Phối cảnh Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng mới.

Theo kế hoạch tiến độ được Sở Tài chính TP.HCM thông tin vào tháng 9/2025, thành phố dự kiến hoàn thành việc lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 vào tháng 4/2026, đồng thời thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 5/2026.

Nếu các thủ tục được hoàn tất theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào quý III/2027 và dự kiến hoàn thành vào quý I/2029. Như vậy, tính từ thời điểm nhà thi đấu cũ bị tháo dỡ năm 2017, khu đất này có thể phải mất khoảng 12 năm mới có thể hoàn thành công trình thay thế.